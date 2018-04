Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile productive din zona euro au inregistrat in martie cea mai slaba crestere din ultimele opt luni, din cauza intarzierilor provocate de constrangerile tot mai mari de capacitate, relateaza Bloomberg.Indicele referitor la intentiile de achizitii ale managerilor, calculat de IHS Markit,…

- Presedintele american Donald Trump a scris duminica, pe Twitter, ca nu mai vrea acordul DACA pentru imigrantii intrati in SUA ca minori si a avertizat ca va retrage State Unite din pactul comercial NAFTA daca Mexicul nu va opri intrarea in SUA a oamenilor si drogurilor din America Centrala, transmite…

- Indicele BET a crescut cu 3% doar in luna martie si a marcat cel mai ridicat avans din randul indicilor burselor europene Indicele BET, care urmareste evolutia celor mai tranzactionate actiuni de la bursa romaneasca, a urcat cu 12,4% in primul trimestru din 2018 si a inregistrat cel mai…

- Din cele 13 companii care formeaza indicele BET, referinta bursei bucurestene, 11 dintre acestea au inaintat propuneri privind distribuirea de dividende din profitul anului trecut. Media randamentului dividendelor din randul celor mai lichide companii de la Bucuresti ajunge astfel la 6,19%, de doua…

- Igor Vostrikov, barbatul care a pierdut trei copii, soția și sora in incendiul de la centrul comercial din Kemerovo, a obținut acces la inregistrarile camerelor de supraveghere ale centrului comercial. El a postat pe Internet un mesaj video in care susține ca, la inceput, toate ușile salilor de cinema…

- Numarul ranitilor in urma incendiului produs duminica intr-un centru comercial din orasul siberian Kemerovo a ajuns la 76, dupa ce alte opt persoane au solicitat asistenta medicala, relateaza site-ul agentiei Tass. "In total, 76 de persoane au fost ranite in urma incendiului, inclusiv…

- Uniunea Europeana are sanse sa-si asigure exceptarea de la noile tarife la importurile de otel si aluminiu ce vor fi impuse de vineri de Statele Unite, a anuntat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, citat de Reuters.

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- Evolutia negativa la nivel global a pietelor bursiere a dus la reducerea interesului in plasamente riscante, cum sunt considerate si monedele de la margine zonei euro. Cursul euro a crescut ieri de la 4,6646 la 4,6650 lei, fiind a sasea sedinta consecutiva in care media s-a plasat peste 4,66 lei. Transferurile…

- Apple proiecteaza si produce, pentru prima oara, propriile ecrane pentru dispozitive mobile, bazate pe tehnologia MicroGED, la o unitate de productie secreta din apropierea sediului sau central din California, pentru a fabrica un numar mic de ecrane care sa fie testate, au declarat persoane apropiate…

- Cursul euro a fluctuat, de la finalul saptamanii trecute, intr-un culoar foarte ingust, de 0,1 bani, situat in apropiere pragului de 4,66 lei, evolutie diferita de cea a monedelor din regiune, care au avut o volatilitate mai ridicata. Media de ieri a fost stabilita la 4,6592 lei, fata de 4,6597 lei,…

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate 13 actiuni de la Bucuresti, a crescut cu 9% in primele doua luni din 2018 si a marcat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor europene, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Spre comparatie locul doi a fost ocupat de bursa…

- Leul a preluat tendinta de apreciere a monedelor din regiune fata de euro, pe fondul scaderilor inregistrate de marile burse europene. Cursul euro a scazut de la 4,6625 la 4,6581 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intr-un culoar ingust, 4,656 – 4,66 lei. Cotatiile de la ora 14:00…

- Credeai ca doar Donald Trump poate sa faca in așa fel incat acțiunile sa scada in urma unei declarații? Ei bine, nu! A fost o saptamana grea pentru aplicația Snapchat, care oricum se afla de aproape un an intr-o situație dificila. Update-ul aplicației de saptamana asta nu a fost primit cu aprecieri…

- Aprecierea monedei americane fata de cea unica a adus o crestere a cursului acesteia, in timp ce euro si francul elvetian s-au depreciat usor. Cursul euro a scazut de la 4,6623 la 4,6606 lei, evolutie in contrast cu parcursul celorlalte monede din regiune. Aprecierea leului s-a bazat pe cresterea cererii…

- Danezii sunt pe cale sa cheltuieasca cei mai mulți bani din ultimii 12 ani, dupa mai mult de cinci ani de dobanzi negative, scrie Bloomberg. Țara care domină clasamentul ONU al celor mai fericite popoare de la înființarea acestuia, în 2012, este din ce mai optimistă,…

- Revenirea pe verde a marilor piete bursiere, miscare care s-a remarcat si pe cea bucuresteana, a redus aversiunea fata de risc si a permis monedelor de la marginea zonei euro sa se aprecieze. Cursul euro a scazut de la 4,6561 la 4,6534 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul…

- Unul din patru copii irakieni sufera de saracie si patru milioane au nevoie de asistenta din cauza razboiului purtat in aceasta tara cu militantii gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a comunicat duminica UNICEF, transmite Reuters. ONU a anchetat 150 de atacuri impotriva unor institutii de invatamant…

- BNR a revizuit in creștere prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului Mugur Isarescu, la finalul anului in curs, BNR se aștepta ca inflația sa ajunga la 3,5% și nu la 3,2% așa cum au aratat prognozele anterioare. BNR a revizuit in creștere inflația prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului…

- Bursele din Europa au deschis ziua in scadere, dupa ce indicele Dow Jones a inregistrat luni o noua contractie puternica, potrivit Bloomberg, scrie news.ro.Și Bursa de la Bucuresti deschide in scadere, in ton cu pietele internationale. Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti inregistra…

- Bursa de pe Wall Street s-a incheiat din nou in scadere, iar indicele bursier Dow Jones a inregistrat, joi, o scadere de peste 1.000 de puncte, coborand cu 4,15- din valoarea initiala. Un alt indice important, S&P 500, a avut o scadere 100,6 puncte, coborand cu 3,75-, in timp ce valoarea indicelui Nasdaq…

- Indicele Dow Jones Industrial Average a inchis ședința in urcare cu 2,3%, cea mai buna performanța consemnata in ultimii doi ani. Astfel, indicele a recuperat jumatate din pierderile semnificative inregistrate luni. Urcari au fost și pentru alți indici. Indicele S&P 500 a avansat…

- Actiunile de pe Wall Street au inregistrat cresteri puternice marti, dupa o sedinta cu fluctuatii mari, indicii recuperand o parte din cele mai mari pierderi din ultimii sase ani, consemnate luni, transmite Bloomberg.Indicele Dow Jones Industrial Average a inchis in urcare cu 2,3%, cea mai…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost inregistrata de Transgaz, cu un minus de 2,04%, urmata de Transelectrica, cu minus 1,52% si BRD cu 1,51%. Pe plan extern, pietele europene au continuat declinul de luni, indicele Stoxx 600 marcand…

- Indicele BET al bursei din Bucuresti are o cadere de 3,7%, iar cele 13 companii din componenta indicelui au caderi ce trec si de 5%. Asta, dupa ce indicele bursier Dow Jones a avut luni o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008. Pietele bursiere din Asia si Orientul…

- Bursa de la Bucuresti a deschis marti pe rosu, continuand scaderile de ieri, in linie cu pietele internationale, indicele principal, BET, marcand un minus de 3,23% la ora 10.00. La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost…

- Indicele american Dow Jones a inregistrat vineri cel mai mare declin din iunie 2016, pe fondul corectiei pietei si al cresterii randamentelor obligatiunilor, investitorii anticipand ca inflatia mai ridicata din Statele Unite va determina Rezerva Federala (Fed) sa accelereze majorarea dobanzilor,…

- Apple si-a linistit investitorii cu ultimele rezultate transmise care arata o cerere in crestere pentru modelul iPhone X, si le promite acestora sa-si directioneze cash-ul catre dividende si achizitii. Actiunile companiei au crescut cu 3% dupa acest anunt, potrivit Bloomberg. Pretul mediu…

- Departamentul american al Justitiei si Comisia pentru Siguranta Comerciala din SUA verifica daca firma Apple a incalcat reglementarile privind proceduri de siguranta prin incetinerea functiilor modelelor mai vechi de iPhone, afirma surse citate de agentia Bloomberg si de site-ul Axios.com.

- Valoarea actiunilor companiei Kingdom Holding a crescut cu 10% dupa ce presedintele companiei, printul Alwaleed bin Talal, a fost eliberat din hotelul Ritz-Carlton din Riyadh, care a servit drept inchisoare pentru mai multi miliardari si printi de cand Arabia Saudita a inceput o campanie anti-coruptie…

- Fondul Monetar International estimeaza ca inflatia din Venezuela va ajunge la 13.000% anul acesta, in timp ce natiunea aflata in criza printeaza bani in continuare pentru a evita deficitele fiscale, iar increderea in moneda locala se evapora, potrivit Bloomberg. Aceasta estimare este de…

- Stelian Tanase e de parere ca protestele care au loc in aceasta perioada, in Romania, seamana cu manifestațiile din 1990, de dupa Revoluție. "S-a trecut de la asaltul la baioneta la un razboi de poziții avind același scop – crearea unui regim autoritar menit sa protejeze interesele oligarhiei. Modelul…

- Acceptarea de catre presedintele Iohannis a unui nou premier PSD-ALDE a detensionat situatia negativa din piata valutara dar si marcarile de profit au permis leului sa se aprecieze comparativ cu euro. Cursul monedei unice a scazut de la 4,6573 la 4,6514 lei, dupa cresterea de marti la maximul istoric…

- Ce mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe parcursul tranzactiilor de la New York, la un declin de 18%, la 11.444 dolari pe unitate, cel ,ao redus nivfel de la sfarsitul lunii decembrie, potrivit unui pret compozit calculat de Bloomberg.

- Actiunile TMK- Artrom, Romcarbon si SIF4 Muntenia se depreciau cel mai mult, miercuri dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar cele mai mari aprecieri erau consemnate la Dafora, Nuclearelectrica si Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest. Indicele…

- Salvamontistii au oprit, marti, pe o perioada nedeterminata, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi, in conditiile in care vremea s-a inrautatit, iar riscul este prea mare pentru salvatori. Seful…

- Bursa de la Bucuresti a deschis ziua de marti in scadere pe toata linia, cu actiunile principalelor companii cotate tot pe minus, dupa ce aseara premierul Mihai Tudose si-a anuntat demisia. Indicele principal al pietei, BET, scadea la ora 10.00 cu 0,84%, in timp ce BET-FI avea un minus de…

- Actiunile companiei Facebook, cu baza in Menlo Park, California, au scazut cu 4,5% vineri, scazandu-i averea luii Zuckerberg la 74 de miliarde de dolari. Citeste si Schimbare RADICALA pe FACEBOOK. Presa internationala este INGRIJORATA In cadrul topului miliardarilor efectuat de Bloomberg,…

- Centrul comercial a fost scos la vanzare in toamna anului trecut, pentru circa 6 milioane euro. Acțiunile firmei care opereaza mall-ul au o valoare nominala de 16 milioane lei (3,4 milioane euro). Transferul efectiv de proprietate va fi finalizat dupa plata integrala a prețului de vanzare. Inițial,…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Compania suedeza H&M a iscat o furtuna in social media si a retras o fotografie publicitara care infatisa un baiat de culoare imbracat cu un hanorac cu textul „coolest monkey in the jungle” („cea mai cool maimuta din jungla”), pentru care si-a cerut scuze, informeaza Bloomberg.

- Bitcoin a scazut luni, influentand negativ si alte monede virtuale, cum ar fi ether si litecoin, din cauza temerilor investitorilor ca autoritatile de reglementare vor inaspri controlul asupra pietei, transmite Bloomberg.Autoritatile de reglementare din China si Coreea de Sud intaresc supravegherea…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare de dobanda din ultimii zece ani, scrie Bloomberg, citata de Agerpres.ro . Opt dintre cei 13 economisti consultați de Bloomberg se asteapta ca BNR sa mentina dobanda-cheie la nivelul record scazut de 1,75% in cadrul ședinței din 8 ianuarie.…

- Prima saptamana din 2018 a fost una pozitiva pentru leu, care a reusit sa recupereze din terenul pierdut la sfarsitul anului trecut comparativ cu cele mai importante valute. In data de 2 ianuarie euro a atins pe pietele internationale un varf de 4,683 lei, nivel care nu a mai fost vreodata. In schimb,…

- Travis Kalanick, fostul CEO al Uber Technologies, planuieste sa vanda aproximativ 29% din actiunile pe care le detine in operatorul de servicii de transport, potrivit Bloomberg. Kalanick ar putea castiga aproximativ 1,4 miliarde de euro din tranzactia cu SoftBank Group si cu un consortiu…

- Travis Kalanick, fostul sef si co-fondator al Uber, intentioneaza sa vanda 29% din participatia sa la companie, o tranzactie care i-ar putea aduce 1,4 miliarde de dolari, raporteaza agentia de stiri Bloomberg, citata de agentia elvetiana de stiri Romandie .Kalanick, care detine in prezent 10% din compania…

- Retailerul britanic Debenhams s-a prabusit pe bursa cu cea mai mare valore de pana acum, dupa ce vanzarile de sarbatori au scazut puternic,pe fondul tranzitiei britanicilor spre cumparaturile online, scrie Bloomberg, citat de ZF.ro Actiunile au scazut cu pana la 24% dupa ce compania a anuntat ca profitul…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, prima sedinta a anului 2018, cu un rulaj de peste 159.000 de lei, inregistrat la 10 de minute de la debutul tranzactiilor. Toti indicii erau in urcare, iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era…

- Cotatia aurului cu livrare imediata a avansat cu 0,8-, la 1.313,73 dolari uncia. Anul trecut, pretul aurului a urcat cu 14-, cea mai buna performanta din ultimii sapte ani. Indicele spot al dolarului calculat de Bloomberg a pierdut in schimb 8,5- in 2017. Cresterea ridicata a cotatiei aurului in 2017…