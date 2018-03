Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon, marti seara, cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, despre problema taxelor vamale impuse de Washington la importurile de otel si aluminiu, precum si despre atacul chimic din Marea Britanie si alte crize internationale, anunta Casa Alba.

- Dupa confruntarile dintre Donald Trump și Joe Biden, experții au calculat cine ar caștiga un meci direct de box. Rezultatul a aratat ca președintele in exercițiu ar trebui sa iasa invingator, scrie Page Six. Donald Trump l-ar bate pe Joe Biden intr-un meci de box, dar rezultatul ar fi destul de strans,…

- Operatiunea de lobby organizata de un om de afaceri apropiat de Donald Trump prin care lideri acuzati de coruptie din intreaga lume au fost prezentati presedintelui SUA e descrisa intr-un articol din New York Times. Liviu Dragnea este unul dintre beneficiarii acestei operatiuni conduse de…

- Beijingul intentioneaza sa introduca taxe in valoare de trei miliarde de dolari, ca masuri de raspuns la importurile de produsele americane, inclusiv carne de porc, fructe si tevi de otel, a indicat vineri Ministerul chinez al Comertului, citat de agentia DPA.Demersul survine la cateva ore…

- O prima categorie de 120 de produse (fructe proaspete, vinuri, tevi de oțel), care corespunde unor importuri in valoare de aproape un miliard de dolari, ar putea fi impozitate la 15%. Mai mult decat atat, un grup de opt produse, inclusiv carnea de porc sau aluminiul reciclat, ar face obiectul unui…

- Firma de consultanța politica "Cambridge Analytica" a accesat datele a peste 50 de milioane de americani, fara consimțamantul acestora, și a lucrat pentru campania electorala a lui Donald Trump in 2016.

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a justificat miercuri decizia de a-l felicita, in pofida sfaturilor consilierilor prezidentiali, pe omologul sau rus, Vladimir Putin, liderul de la Casa Alba criticand dur "presa stirilor false" care "a innebunit" ca el nu l-a "insultat" pe seful statului rus.

- Donald Trump l-a sunat marti pe Vladimir Putin pentru a-l "felicita" pentru realegerea in functie, o convorbire telefonica in care cei doi lideri au evocat "o posibila intalnire la cel mai inalt nivel", dar nu si otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, scrie AFP.

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica în alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile

- O delegatie a Parlamentului European a anuntat, miercuri, ca a avut discutii secrete in ultimii trei ani cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, in incercarea de a convinge Phenianul sa renunte la testele nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul televiziunii France 24. Grupul…

- Broadcom Ltd a anuntat miercuri ca si-a retras oferta de 142 miliarde de dolari pentru achizitionarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm, la doua zile dupa ce presedintele Donald Trump a...

- Broadcom continua fuziunea de achizitionare a companiei Qualcomm, dupa ce presedintele Americii, Donald Trump, a blocat cea mai mare tranzactie din istoria telecomunicatiilor, potrivit analistilor, scrie Reuters. Presedintele SUA, Donald Trump a semnat luni un ordin prin care opreste ceea…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, i-a declarat omologului sau american, Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat…

- Razvan Burleanu face noi acuzații la adresa lui Ionuț Lupescu: ”Povestea unui comision marca Lupescu”. Președintele FRF in exercițiu folosește din nou blogul sau pentru a-l ataca pe ”Kaiser”, de data aceasta folosindu-se de un contract cu o casa de pariuri. Textul integral publicat de Razvan Burleanu:…

- Fiul celebrului Pablo Escobar a vorbit intr-un interviu despre ceea ce s-a intamplat cu averea colosala a tatalui sau, avere estimata la aproximativ 40 de miliarde de dolari. Juan Pablo Escobar, fiul celebrului Pablo Escobar, cel mai mare traficant de droguri din istorie, a dezvaluit ca unele…

- Purtatorul de cuvant al Fiorentinei a dezvaluit, la cateva ore dupa moartea lui Davide Astori, la doar 31 de ani, filmul unei dimineti negre pentru clubul viola. Cum capitanul de pe Artemio Franchi era, de fiecare data, primul care se prezenta la micul dejun, oamenii din staff-ul Fiorentinei,…

- Presedintele american Donald Trump a fost calduros primit, sambata seara, de reprezentantii a ceea ce el a numit media de "fake news", la gala Gridiron Club, una din cele mai vechi traditii de la Wa...

- Vorbim despre Jenny Paulson. O doamna mai putin cunoscuta in lumea mondena, care este casatorita cu un miliardar american. Donald Trump are legaturi de prietenie cu familia Paulson, iar romanca noastra, Jenny Paulson, este cea care l-a convins pe actualul presedinte al Americii sa candideze si chiar…

- Aceasta schimbare de atitudine a lui Richard Gates, 45 de ani, mareste si mai mult presiunea asupra lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump si fost asociat al lui Gates, care continua sa respinga capetele de acuzare enumerate in actul de inculpare care il vizeaza. "In ciuda…

- Dupa un an și o luna de la instalarea lui Donald Trump la Casa Alba, in ciuda unei anchete meticuloase și a unei campanii mediatice furibunde, nu a aparut inca nicio dovada a vreunei legaturi dintre actualul președinte și regimul de la Moscova

- Oamenii foarte bogați ar trebui sa plateasca taxe ”semnificativ mai mari”, a declarat miliardarul american Bill Gates, cofondator al Microsoft și al doilea cel mai bogat om din lume, scrie MarketWatch . ”Am platit mai multe taxe decat oricine altcineva, de peste 10 miliarde de dolari, dar guvernul ar…

- O companie de securitate a venit cu o idee inedita pentru a atrage noi angajați. Potrivit anunțului lansat in presa, cei care vor lucra la Atlas Security, in Zulia, Venezuela, vor primi, pe langa salariul de zece dolari și 144 de oua. O companie de securitate din Venezuela ofera bonus motivațional in…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa. Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si 30 de milioane…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in...

- Pentru a face „America mareata din nou", presedintele Donald Trump a propus pentru anul fiscal 2019 un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari prin care s-ar spori puterea militara, dupa cum a remarcat presa de propaganda ruseasca, s-ar reduce masiv cheltuielile cu programele sociale si s-ar moderniza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP. "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit…

- Presa americana detalia afacerile din Romania ale lobbyistul american Eliot Broidy, un apropiat al președintelui Donald Trump si cel care a facilitat prezența lui Liviu Dragnea si a lui Sorin Grindeanu la petrecerea inaugurala a noului lider de la Casa Alba. Eliot Broidy deține in Statele Unite ale…

- Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu au fost invitati la ceremonia de investire a lui Donald Trump de un milionar american care era interesat sa faca afaceri cu statul roman, informeaza presa americana. Cel care a semnat invitatia celor doi romani la Washington este Elliot Broidy, un cunoscut…

- Fiica preferata a lui Donald Trump ne-a obișnuit deja cu aparițiile ei sofisticate, in haine de brand, la fel ca soția președintelui american Donald Trump. Ivanka este o cocurenta apringa la titlul de una dintre cele mai bine imbracate femei din SUA, iar cea mai recenta apariție a sa in Washington,…

- Indicele industrial Dow Jones a scazut cu peste 100 de puncte miercuri la deschidere, dar a revenit pe o crestere de 300 de puncte in doar o ora. Indicele era la ora 18.30 GMT+2 in crestere cu 246 de puncte, reprezentand o crestere cu 1% de la deschidere. Dow Jones insumeaza 25.160 de puncte,…

- A fost o saptamana nebuna de știri care au venit dupa discursul lui Donald Trump de la Starea Uniunii. Așa ca intenția imprumutului gigant a trecut oarecum neobservata. In cifre exacte, Trezoreria Statelor Unite se așteapta anul acesta sa imprumute nu mai puțin de 955 de miliarde de dolari, potrivit…

- Membrii Comitetului Executiv al PSD Dambovita au analizat in sedinta de vineri activitatea reprezentantilor partidului in consiliul judetean si au votat retragerea sprijinului politic lui Oprea. ''Am luat decizia de retragere a sprijinului politic pentru functia de presedinte al CJ Dambovita…

- Gigantul american Amazon a realizat un profit de aproape 2 miliarde de dolari pe ultimele trei luni din 2017, cel mai mare din istoria sa, dupa vanzari masive de sarbatori, atat online, cat și prin lanțul de magazine Whole Foods, pe care Amazon l-a achiziționat anul trecut cu 13,7 miliarde de dolari,…

- Directorul adjunct al FBI a demisionat din funcție, dupa ce a devenit ținta atacurilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite. Presa americana scrie ca Andrew McCabe ar fi fost forțat sa-și dea demisia intrucat urma sa se pensioneze in luna martie.

- Opinary este un startup care dezvolta unelete prin care publicatiile online pot realiza sondaje de opinie in randul cititorilor. Firma a primit o investitie de 3 milioane de euro din partea unui grup de investitori americani. Printre publicatiile cu care colaboreaza startup-ul se numara The Times, The…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizand ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters.

- Strategia producatorului de iPhone-uri pentru urmatorii ani se axeaza in mare parte pe investitii derulate pe teritoriul SUA. Plata unor impozite pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate, derularea unor campanii masive de angajari si multe alte investitii au fost anuntate de catre…

- Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI despre conexiunile cu regimul chinez pe care le-ar putea avea fosta sotie a lui Rupert Murdoch, Wendi Deng Murdoch, cu care el intretine relatii de prietenie, a informat luni Wall Street Journal (WSJ), citat de AFP. Potrivit…

- Pentru cei 350 de invitati pe care i-a avut la cea de-a treia sa nunta, Donald Trump a platit o suma considerabila. Numai rochia de mireasa a Melaniei, pe care unii critici au catalogat-o ca fiind de „prost gust", a costat 100.000 de dolari.

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Holotech Studios SRL, dezvoltatorul programului de animatie in timp real FaceRig - care da voie oricui sa ia forma unui personaj digital -, a primit o finantare de 2 milioane de dolari de la un investitor american. Iata aici povestea creatorului de avatare, fondat o echipa de 6 romani.

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta in campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic.

- In noaptea de 31 decembrie, Dan Negru a sarbatorit alaturi de vedete majoratul Revelioanelor, iar show-ul excepțional, care a fost și lider detașat de audiența, a avut ecou in presa internationala....

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- Presa din Kazahstan anunta despre un scandal financiar international. Compania americana BNY Mellon, prin intermediul Curtii de Arbitraj de la Londra, a inghetat activele de 22 de miliarde si 600 de milioane de dolari din Fondul National al Kazahstanului, dupa ce Guvernul de la Astana a refuzat sa-i…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informaţiilor dezvăluite…