Actiuni specifice executate de jandarmi pe linia prevenirii si combaterii cersetoriei. La acest sfarsit de saptamana jandarmii au executat pe langa misiunile de asigurare a ordinii publice la manifestarile cu public numeros organizate in judet, mai multe actiuni specifice pe linia prevenirii si combaterii cersetoriei. Astfel, atat in municipiu cat si in orasele Nasaud si Beclean au fost depistate mai multe persoane apte de munca dar care apelau la ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului de Analiza și Prevenirea Criminalitații au desfașurat, ieri, activitați in parteneriat cu procurorii valceni, pe linia educației juridice. Polițiștii au fost prezenți la Colegiul Național Matei Basarab din Ramnicu Valcea, discutand cu elevii despre riscurilor de ...

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma mai multor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, pe comunicații și in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, peste 5.300 pachete cu țigari, de provenienta…

- Un numar de 5000 de elevi se pot inscrie in programul „Hai la Olimpiada”, implementat de Fundatia eMAG in parteneriat cu BCR, acestia avand la dispozitie 34 de centre gratuite de pregatire, in 18 judete. Inscrierile se incheie pe 23 septembrie, la adresa http://hailaolimpiada.ro/inscriere/,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari la frontiera de nord, peste 7.500 pachete cu țigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 87.800 lei. Ieri, 09 septembrie a.c., la nivelul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit, in urma mai multor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, peste 23.000 pachete cu țigari, de provenienta ucraineana. Intreaga cantitate de tigari, in valoare de aproximativ 270.000 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii,…

- Banca Nationala a Romaniei are incheiate nu mai putin de patru protocoale secrete cu Serviciul Roman de Informatii, toate incheiate la initiativa SRI, precizeaza BNR intr-un raspuns oficial.Vezi AICI raspunsul oficial al BNR! (.pdf) Lista protocoalelor:- Protocol de cooperare…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, 3.970 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana. In data de 25 iulie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului s-a desfașurat…

- La sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita a avut loc o intalnire de lucru intre ofiteri ai unitatii, reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovita, Politiei Locale Moreni, Directiei Judetene de Sport si Tineret, Asociatiei Judetene de Fotbal Dambovita, ai clubului…