- Polițiștii prahoveni au derulat, in perioada 20-26 mai, o acțiune la nivel județean, pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente. A plouat cu sancțiuni, pentru conducatorii auto care au incplcat Codul rutier.

- Polițiștii rutieri au amendat, joi, cu cate 1.000 de lei patru șoferi de Uber care transportau clienți, trei dintre aceștia fiind lasați, de asemenea, fara certificatul de inmatriculare și fara placuțe pentru o perioada de 6 luni, informeaza Brigada Rutiera.In cursul zilei de joi, polițiștii…

- Politistii rutieri au depistat in trafic, in primele patru luni ale acestui an, peste 4.500 de șoferi care nu au respectat regimul legal de viteza. In perioada 1 ianuarie-30 aprilie a.c., politistii rutieri au acționat pentru prevenirea accidentelor de circulație și pentru siguranța traficului rutier,…

- Oamenii legii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au actionat pe linia prevenirii si combaterii cauzelor generatoare de accidente rutiere, in acest sens fiind aplicate 73 de sanctiuni contraventionale in valoare de 41.615 lei. Totodata, au fost retinute 8 permise de conducere. Și politistii din…

- Peste 100 de soferi au fost amendati miercuri pentru depasirea vitezei legale. Politistii rutieri din Alba continua actiunea „Speed Marathon”, cu radare utilizate la maxim pe soselele din judet. Politistii din structurile de politie rutiera din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica,…

- Polițiștii rutieri din tot județul Cluj, sub coordonarea Serviciului Rutier, au desfașurat in ultimele 24 de ore controale pentru depistarea celor care depașesc viteza legala și, implicit, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei. In urma controalelor, au fost aplicate 319 sancțiuni…

- In perioada 11 – 17 martie 2019, polițiștii din Alba au desfașurat acțiunea TISPOL, pentru prevenirea victimizarii in urma producerii accidentelor rutiere, in cadrul Calendarului de activitați al Organizației Polițiilor Europene TISPOL. Acțiunea a fost coordonata, la nivel național, de catre Direcția…

- Peste 600 de soferi si pasageri au fost amendati de politistii din Alba, saptamana trecuta, pentru ca nu au utilizat centura de siguranta. Activitatile de control s-au desfasurat conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (TISPOL). In perioada 11 – 17 martie 2019, polițiștii…