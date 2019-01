Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 21 decembrie 2018, a fost o zi plina de emoții. Primarul Dorin Nistor, alaturi de viceprimarul Adrian Bogdan, Edi Schneider și angajați ai primariei, au oferit o mana de ajutor mai multor familii defavorizate din Sebeș, Rahau, Lancram și Petrești, aflate in evidențele Direcției de Asistența…

- Un proiect cu o valoare totala de aproape 345.000 de lei a fost castigat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, in cadrul Programului de Interes National – Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati. Prin acest proiect, se doreste infiintarea unui centru…

- Peste 12 mii de oameni din patru localitați vor beneficia de asistența medicala urgenta de calitate. Asta pentru ca in comuna Bacioi din municipiul Chisinau a fost adusa o ambulanța noua, dotata cu echipament modern.

- Județele Timiș și Caraș-Severin se afla sub cod portocaliu de ninsori de sambata dimineața, de la ora 6. Pompierii și polițiștii au ridicat in noaptea de vineri spre sambata patru persoane fara adapost de pe strazile Timișoarei și una din Buziaș. Trei dintre ele au ajuns la Urgențe și doua…

- Primaria Municipiului Iași face apel la ieșeni ca, daca observa persoane fara adapost in spații deschise in aceasta perioada cu temperaturi foarte scazute, sa apeleze numarul unic de urgențe 112 sau Dispeceratul Politiei Locale, care poate fi contactat la numarul de telefon 0232.232.099, la sediul din…

- Municipalitatea ieseana a amenajat un centru de tranzit, format din cinci module, pentru persoanele fara adapost, intrucat reparatiile capitale la Centrul Social de Urgenta pentru Recuperare si Reintegrare C. A. Rosetti se vor finaliza peste o luna. ‘Se poate asigura cazarea a 50 de beneficiari, in…

- Administrația locala din municipiul Aiud iși impinge de la spate, la munca, asistații social. Deși in ultimul timp numarul asistaților social ai municipiului a scazut simțitor, mulți dintre ei plecand la munca in strainatate, in prezent, in evidențele serviciului de specialitate figurand doar cateva…

- Centrul Social de Urgența pentru persoane fara adapost „Sfantul Vasile” din Craiova, al Asociației Vasiliada, a marcat in aceasta perioada Ziua Internaționala a persoanelor fara adapost. „Joi, 18 octombrie, o parte din beneficiarii centrului s-au bucurat de vizitarea monumentelor brancușiene ...