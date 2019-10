Actiuni de informare cu privire la noile prevederi legale referitoare la utilizarea telefonului mobil la volan.

Stiri pe aceeasi tema

- Noile reglementari aduse Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195 2002 privind circulatia pe drumurile publice vor intra in vigoare incepand de azi, 12 octombrie 2019 Spre deosebire de cadrul legal anterior, care viza exclusiv folosirea telefonului mobil, prin noile reglementari a fost interzisa tinerea…

