Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 26 august – 01 septembrie 2019, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Post-ul Actiuni de interventie si activitati preventive ale ISU “Basarab I” Dambovita in perioada 26 august – 01 septembrie 2019 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Ieri, 28 august, Inspectoratul de Poliție Județean Dambovița a continuat sa acționeze pe raza județului, pentru creșterea gradului de siguranța Post-ul Acțiuni ale polițiștilor dambovițeni, pentru siguranța publica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Acțiune de amploare organizata de Poliția Municipiului Focșani In perioada 23 – 25 august a.c., polițiști din cadrul structurilor de ordine publica și poliție rutiera, cu sprijinul colegilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, au desfașurat…

- In perioada 12 – 18 august 2019, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al Post-ul Actiuni de interventie si prevenție ale ISU “Basarab I” Dambovita in perioada 12 – 18 august apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 15-18 august a.c., 174 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita vor fi in strada, zilnic, Post-ul Politistii din Dambovita, la datorie pentru o minivacanta in siguranta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La data de 1 august a.c., 248 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, alaturi de efective de Post-ul Sute de polițiști pe strazile județului. Amenzi de peste 58000 de lei intr-o singura zi! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In cursul noptii de 27 spre 28 iulie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au organizat o razie pentru depistarea si sanctionarea faptelor antisociale. La activitate au participat 121 de politisti, dintre care 68 au fost de la ordine publica, 17 de la rutiera, 11…

- In ultimele 24 de ore, 241 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au fost prezenți in strada Post-ul In 24 de ore polițiștii au aplicat amenzi de peste 67.000. In plus, au reținut cinci permise de conducere apare prima data in Gazeta Dambovitei .