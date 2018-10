Acțiunea „Un milion de stele pentru nevoiași”, la Brețcu Evenimentul intitulat „Un milion de stele pentru nevoiași”- cel mai amplu gest de solidaritate, derulat anual de catre organizațiile „Caritas” din intreaga țara, se va derula anul acesta, in județul Covasna, in comuna Brețcu. Evenimentul consta in aprinderea de lumanari intr-un spatiu public, fiecare flacara reprezentand simbolic o persoana care se confrunta cu neajunsurile si excluziunea […] Articolul Acțiunea „Un milion de stele pentru nevoiași”, la Brețcu apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

