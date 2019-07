Acţiunea serialului 'Game of Thrones', recreată într-o tapiţerie cu o lungime de 90 de metri Intr-un muzeu din Belfast, o echipa formata din 30 de voluntari realizeaza ultimele retusuri ale unui tapiterii imense, care reda principalele elemente din intriga serialului-fenomen ''Game of Thrones'', informeaza AFP. Cu o lungime de 90 de metri, tapiteria transpune cele opt sezoane ale serialului fantasy cu tema medievala ''Game of Thrones'', filmat in Belfast, un adevarat succes planetar care spune povestea confruntarii mai multor familii pentru a conduce regatul fictional Westeros. Sectiunile care infatiseaza primele sapte sezoane au fost deja finalizate. Dupa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Clarke a vizionat inregistrari cu Hitler pentru a-si pregati discursul pe care l-a pronuntat in ultimul episod din serialul ''Game of Thrones''. Intr-un interviu acordat revistei Variety, actrita care a interpretat-o pe Daenerys Targaryen, ''Mama dragonilor'', a povestit cum a pregatit una dintre…

- Ultimul sezon al serialului ”Game of Thrones” a trezit valuri de nemulțumire in randul fanilor din intreaga lume.Aceștia taxeaza scenariștii David Benioff și Daniel Weiss pentru mai multe decizii lipsite de sens și cer refilmarea sezonului final.

- Au inceput filmarile pentru primul serial bazat pe acțiunea din "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", realizatorii folosind ca titlu provizoriu formula "Bloodmoon", relateaza contactmusic.net. Producția - care o are in distribuție pe actrița britanica Naomi Watts - este gandita ca un prequel…

- Sophie Turner, actrita care o interpreteaza pe Sansa Stark in "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", crede ca fanii vor suferi mult cand vor vedea ultimu episod al serialului, pe 19 mai, potrivit news.ro.Nedivulgand faptele, ea a oferit admiratorilor un indiciu despre ceea ce-i asteapta in…

- Autorul seriei „Game of Thrones / Urzeala Tronurilor”, scriitorul George R. R. Martin, a scris pe blogul sau personal ca HBO are in pregatire trei show-uri, continuari ale serialului fenomen, insa a evitat sa dea multe detalii. „Ama vut cinci continuari diferite ale «Game of Thrones» la HBO, iar trei…

- O noua piesa a grupului Florence + the Machine, o versiune a cantecului „Jenny of Oldstones”, a fost lansata odata cu genericul de final al celui de-al doilea episod din ultimul sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care a avut premiera duminica seara, scrie news.ro.Florence…

- Municipiul Baia Mare in colaborare cu TGP-The Green Project Baia Mare organizeaza pana in 19 aprilie campania de colectare a deșeurilor electrice și electronice, in cadrul careia ofera cetațenilor servicii gratuite de colectare a deșeurilor electrice. Acțiunea are și caracter educativ cu privire la…

- Al optulea si ultimul sezon al productiei HBO „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones“ va fi lansat duminica seara, in Statele Unite, dupa cea mai indelungata pauza din serial, 1 an si 9 luni.