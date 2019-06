Acțiunea Poliției Neamț în cazul jafului de cărți de colecție – pe site-ul Europol Acțiunea Poliției Romane, inclusiv a polițiștilor de investigații criminale din Neamț, care au facut 10 din cele 28 de percheziții in cazul jafului de carți de colecție, comis de pe aeroportul aeroportul Heathrow din Londra, a aparut in secțiunea de știri a site-ului Europol. In text se face vorbire despre faptul ca polițiștii romani, in colaborare cu cei britanici și cu cei italieni au reușit sa destructureze o grupare specializata in trafic cu bunuri culturale. Printre cei 4 romani arestați, care au primit deja mandate de 30 de zile de la Tribunalul București, se afla și Victor Opariuc, din… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

