- Un avion de vanatoare rusesc a fost interceptat in apropierea spațiului aerian romanesc, deasupra Marii Negre. Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat ca acesta este modul Federației Ruse de atesta forțele romanești și ale NATO. Aparatul – un avion de vanatoare de tip Suhoi 27 – a fost…

- Un avion de lupta rusesc a fost interceptat acum doua zile in apropierea spatiului aerian romanesc, deasupra Marii Negre. Departamentul canadian al Apararii a anuntat ca avioanele de lupta ale fortelor canadiene aflate in Romania, au interceptat respectiva aeronava ruseasca de lupta in spatiul aerian…

- Un avion de vanatoare rusesc a fost interceptat, joi, in apropierea spatiului aerian romanesc, deasupra Marii Negre. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca acesta este modul Federatiei Ruse de a testa fortele romanesti si ale NATO.

- Avioanele Typhoon au decolat de la baza Mihail Kogalniceanu joi ca raspuns la un avion Be-12 rusesc care, venind dinspre Crimeea, se indrepta inspre sud-vest deasupra Marii Negre. Avioanele de vanatoare Typhoon ale Fortele Regale Aeriene Britanice aflate in misiune la baza Mihai Kogalniceanu…

- Avioanele de vanatoare Typhoon ale Fortele Regale Aeriene Britanice, aflate in misiune la baza Mihai Kogalniceanu din Constanta, au interceptat din nou un avion rusesc deasupra Marii Negre, acesta fiind al doilea astfel de incident din aceasta saptamana, a comunicat ministerul Apararii din Regatul Unit.…

- Noile avioane rusești de vanatoare MiG-31K ar putea distruge baza de la Deveselu in 2 minute, susține un expert citat de presa pro-rusa din Republica Moldova. Experții susțin ca rachetele”Kinjal”, cu care sunt dotate aeronavele militare au o astfel de capacitate, scrie Sputnik. Aleksandr Hrolenko, expert…

- USNS Carson City (T-EPF-7), ambarcațiune desant de mare viteza a Marinei SUA a intrat in premiera in apele Marii Negre, informeaza DEFENSE ROMANIA. Carson City va efectua operațiuni de ... CITEȘTE CONTINUAREA ARTICOLULUI AICI

- Avioanele de vanatoare Typhoon ale Fortele Regale Aeriene Britanice, detasate in Romania pentru misiuni de politie aeriana, au interceptat din nou, deasupra Marii Negre, doua avioane de lupta rusesti, care s-au apropiat prea mult de flancul estic al NATO.