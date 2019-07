Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de infractiuni au fost constatate si peste 500 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 7.000.000 de lei, au fost aplicate in urma actiunilor desfasurate in prima parte a anului in domeniul constructiilor de locuinte.Pentru recuperarea prejudiciului cauzat in dosarele penale instrumentate,…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare de 8,077 milioane lei (1,711 milioane de euro) in perioada 17 - 28 iunie 2019, 6,093 milioane de lei reprezentand sanctiuni pentru munca nedeclarata. "Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 17 - 28 iunie 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit in trei autocare, in compartimentele destinate bagajelor, cantitatea totala de 11.802 articole textile, incaltaminte, parfumuri si marochinarie, susceptibile a fi contrafacute. La cercetari, politistii de frontiera…

- Politia Municipiului Alba Iulia a desfașurat o actiune cu efective marite pe raza municipiului si in localitatile rurale arondate. Au fost aplicate amenzi in valoare de 21.695 lei si au fost identificate 12 persoane banuite de savarsirea de infracțiuni. La data de 15 mai 2019, Politia Municipiului Alba…

- Actiune cu efective suplimentare la Blaj și in localitatile rurale arondate. Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 29.000 de lei Poliția Municipiului Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite in municipiu si pe raza localitatilor rurale arondate. Au fost legitimate 144 de persoane si au fost…

- Politia Romana a facut, in ultima saptamana, peste doua sute de controale pentru a depista acte de comert ilicit, in special cu produse alimentare si marfuri contrafacute. Au fost intocmite o suta de dosare penale, fiind cercetate 124 de persoane. Politia Romana recomanda cetatenilor sa cumpere produse…