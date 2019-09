Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineata, elevi de la Colegiul Tehnic Resita, Colegiul Economic al Banatului Montan si Colegiul National Traian Lalescu au participat, pe rand, la o actiune desfasurata in colaborare cu Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Timisoara, Institutia Prefectului…

- La final de vacanța, polițiști, jandarmi, pompieri și specialiști A.N.I.T.P. și A.N.A. au fost prezenți in mijlocul comunitații și au discutat cu copiii și parinții despre siguranța celor mici. Acțiunea a avut loc in cadrul Campaniei de informare și prevenire “#10 PENTRU SIGURANȚA”, derulata, la nivel…

- Polițiștii vor merge in școlile din toata țara pentru o campanie de prevenire, alaturi de colegii lor jandarmi, polițiști de frontiera ori pompieri. Campania "10 (zece) pentru siguranta" este derulata la nivel național o data cu inceperea școlii iar 1.500 de unitați de invațamant vor fi vizitate de…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a demarat la nivel national campania "10 (zece) pentru siguranta", in cadrul careia angajati ai institutiei vor merge in circa 1.500 de unitati de invatamant pentru a aborda teme legate de siguranta elevilor, a declarat duminica purtatorul de cuvant al MAI, Georgian…

- Campania de informare ”10 pentru siguranta”, cu privire la pericole la care se pot expune elevii, a fost lansata, duminica, in contextul inceperii anului scolar. In urmatoarele doua saptamani se vor organiza actiuni preventive in locuri intens circulate din intreaga tara, dar si in peste 1.500 de…

- Au mai ramas doar doua zile pana cand elevii vor porni pe drumul ce duce spre scoala. In timp ce parintii sunt prinsi cu achizitionarea ghiozdanelor si a rechizitelor, iar profesorii lucreaza de zor la planurile de invatamant, politia a dat mana cu Institutia Prefectului si cu celelalte structuri din…

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne vor iniția, chiar la inceputul anului școlar, o campanie in școli pentru a-i avertiza pe copii cu privire la traficul de droguri și de ființe umane."Duminica, 8 septembrie a.c., va invitam sa participați la lansarea Campaniei ”10 pentru Siguranța”…

- Un carambol cu patru autovehicule a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 10:10, la iesirea din orașul Zalau spre Hereclean, in județul Salaj. In accident au fost implicate un autoturism marca Opel, o duba de transport marfa, o camioneta și un TIR, iar din cele opt persoane implicate, doar trei…