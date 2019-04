Stiri pe aceeasi tema

- Trei zile de concurs, trei zile in care peste 80 de elevi din 30 de județe ale țarii s-au intrecut pentru a obține un loc pe podium in Olimpiada Naționala de Agricultura, organizata in acest an in Bacau, pe doua domenii: Creșterea animalelor și Cultura plantelor. O competiție acerba, de profil, la care…

- Actualul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, Petronel Dumitrașcu ne-a declarat ca obiectivul general al inspectoratului il reprezinta creșterea continua a gradului de siguranța a cetațeanului atat in mediul rural, cat și in mediul urban. Potrivit sursei citate, acest obiectiv se urmarește…

- Poliția Suceava a organizat in cursul zilei de joi, 21 martic a.c., o acțiune pentru creșterea gradului de siguranța in parcurile din municipiul Suceava. Astfel, intre orele 20.00 – 24, polițiștii s-au aflat in zona parcurilor, spațiilor de joaca pentru copii, teraselor, magazinelor cu program non stop,…

- La ora actuala, Administratia Nationala “Apele Romane” desfasoara lucrari de intretinere la nivelul Barajului Lac Uz, necesare pentru siguranta structurii de rezistenta. Avand in vedere nivelul scazut al apei din lacul de acumulare, exista posibilitatea aparitiei fenomenului de turbiditate in reteaua…

- Doi lucratori de poliție ai Inspectoratului de Poliție al Județului Bacau sunt cercetați de procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, cu sprijinul ofițerilor de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bacau, unul pentru luare de mita,…

- Politisti din cadrul Poliției Municipiului Moinesti au fost sesizati despre faptul ca pe strada Lucacesti a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului a reiesit faptul ca un tanar de 19 ani, din comuna Magiresti, in timp ce conducea un…

- La data de 06 februarie a.c. politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au oprit in trafic un tanar de 20 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe DC 110. Intrucat tanarul avea un comportament anormal, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.…

- In anul 2018, activitatea politistilor Inspectoratului de Politie Judetean Bacau a avut ca obiectiv cresterea gradului de siguranta al cetatenilor prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranta stradala, siguranta rutiera, destructurarea grupurilor/gruparilor infractionale, asigurarea…