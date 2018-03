Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova au organizat sambata, 17 martie, o actiune pe linia prevenirii accidentelor de circulație generate de nerespectarea regimului de viteza. La actiune au participat noua politisti care au aplicat 61 de sanctiuni contraventionale. 44 dintre ...

- In intervalul 8-15 martie, polițiștii suceveni au constatat 4 infracțiuni și au aplicat 130 de amenzi, in cuantum de 50.730 de lei, intr-o acțiune pentru prevenirea delictelor silvice. Totodata, a fost confiscata cantitatea de 7,18 metri cubi de material lemnos, in valoare de aproximativ 3.000 de lei.…

- Ieri, 14 martie 2018, intre orele 08.00 – 12.00, Politia Orasului Baia de Aries a organizat, pe DN 75, pe tronsonul cuprins intre Lupsa si Baia de Aries, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere datorate vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de drum. La actiune, alaturi de…

- Politistii din Baia de Aries au acționat pe DN 75 pentru prevenirea accidentelor datorate vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de drum. Au fost verificate peste 70 de autovehicule si au fost aplicate 45 de sanctiuni contraventionale. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 martie, intre orele 08.00…

- Politistii din Vintu de Jos au desfasurat o actiune de mentinere a sigurantei publice, cu ocazia targului de tara ce a avut loc in comuna. Au fost aplicate 32 de amenzi si a fost identificat autorul unui furt. La actiune au participat si lucratori DSVSA Alba. La data de 13 martie a.c., intre orele 05.00…

- Seria actiunilor dedicate sigurantei rutiere a continuat. Politistii din Sebes, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 11 autovehicule…

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat 183 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 291 autovehicule de transport marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 103 amenzi, in valoare de 28.960 lei. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile, conform…

- La data de 28 februarie 2018, Politia Orasului Baia de Aries a organizat, pe DN 74, 74 A si 75, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si depistarea soferilor ce pun in pericol siguranta traficului, conducand sub influenta bauturilor alcoolice. La actiune, alaturi de politistii…

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Poliție Ciuruleasa, in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit pe linia verificarii starii tehnice…

- La data de 21 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au actionat pe principalele artere din municipiu, pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Potrivit IPJ Constanta, conducatorii de autovehicule care nu au acordat prioritate de trecere pietonilor angajati regulamentar…

- Ieri, 19 februarie 2018, politistii Compartimentului Rutier Aiud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat o actiune, pe DN1, ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia…

- Zeci de soferi au fost amendati, luni, de politistii din Aiud, care au organizat o actiune, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Potrivit IPJ Alba, in 19 februarie, politistii…

- Cinci infractiuni rutiere si 48 de sanctiuni au fost aplicate in urma unei actiuni organizate de Politia Municipiului Alba Iulia, ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si combaterea conducerii autoturismelor de catre persoane aflate sub influenta alcoolului. In noaptea de 17/18 februarie…

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii Secției 2 Politie Rurala Vintu de Jos au organizat o actiune pentru creșterea gradului siguranței publice si reducerea riscului rutier. Astfel ca, in urma actiunii desfasurate, politistii au aplicat 66 de sanctiuni contravenționale, conform O.U.G. 195/2002 rep.,…

- In data de 15.02.2018, politistii din cadrul Poliției orașului Baia de Arieș și a Postului de Poliție Salciua, au aplicat 14 sanctiuni contravenționale, in valoare de 1650 lei. In data de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Poliției orașului Baia de Arieș și a Postului de Poliție Salciua, au continuat…

- In data de 15.02.2018, politistii din cadrul Postului de Poliție Ciuruleasa, in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au aplicat 14 sanctiuni contravenționale, in valoare de 3480 lei. In data de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Poliție Ciuruleasa, in colaborare…

- In data de 15.02.2018, politistii Secției 2 Politie Rurala Vintu de Jos au organizat o actiune pentru creșterea gradului siguranței publice si reducerea riscului rutier. Astfel ca, in urma actiunii desfasurate, politistii au aplicat 66 de sanctiuni contravenționale, conform O.U.G. 195/2002 rep., in…

- Ieri, 14 februarie 2018, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei au organizat o actiune avand ca scop creșterea gradului siguranței publice, reducerea riscului rutier și verificarea legalitații desfașurarii transportului rutier public de persoane. Astfel ca, in urma actiunii desfasurate, politistii…

- Ieri, 12 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Poliție Miraslau, in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit pe linia verificarii starii tehnice a…

- Luni, 12 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Poliție Miraslau, in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au aplicat 15 sanctiuni contravenționale, in valoare de 2.900 lei. Potrivit IPJ Alba, in data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Poliție…

- In data de 9 februarie, politistii din cadrul Politiei Orașului Ocna Mureș, Secției 4 Politie Rurala Ocna Mureș, impreuna cu politisti din cadrul I.P.J. Alba si in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au aplicat 95 sanctiuni contravenționale. In data de 09 februarie a.c.,…

- Vineri, 9 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit al conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație, pe D.N. 74 si pe DN 74A. Astfel ca, in urma actiunilor…

- In data de 09.02.2018, politistii din cadrul Politiei Orașului Ocna Mureș, Secției 4 Politie Rurala Ocna Mureș, impreuna cu politisti din cadrul I.P.J. Alba si in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au aplicat 95 sanctiuni contravenționale. In data de 09 februarie a.c., politistii…

- In data de 09 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au aplicat 14 sanctiuni contravenționale, in valoare de 4.060 lei. Potrivit IPJ Alba, vineri, 9 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina…

- O actiune cu efective marite s-a desfasurat joi la Sebes. Politistii, alaturi de reprezentanti RAR au verificat masini in trafic, au facut controale in mai multe locatii si au confiscat bunuri. Opt soferi au ramas fara permise si alte opt persoane, vizate in dosare penale, au fost identificate de oamenii…

- Ieri, 7 februarie 2018, politistii din cadrul Posturilor de Politie Cergau si Roșia de Secaș au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit al conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație, pe raza localitatilor Cergau…

- In data de 07.02.2018, politistii din cadrul Posturilor de Politie Cergau si Roșia de Secaș au aplicat 22 sanctiuni contravenționale, in valoare de 6330 lei. In data de 07 februarie a.c., politistii din cadrul Posturilor de Politie Cergau si Roșia de Secaș au continuat actiunile pentru impunerea unui…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, au aplicat 203 amenzi si au constatat 14 infractiuni. La data de 30 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, din care 34 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Potrivit…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 21 de evenimente, au aplicat 259 de amenzi si au constatat 23 de infractiuni. Opt șoferi au ramas fara permise de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 29 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 21 de evenimente, din care 20…

- In perioada 26-28 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 96 de evenimente, din care 86 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost constatate 28 de infractiuni si au fost aplicate 498 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 114.00 lei, din care 34 pentru…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 46 de evenimente, au aplicat 152 de amenzi,in valoare de 35.950 lei, si au constatat 20 de infractiuni. La data de 22 ianuarie, politistii din Alba au intervenit la 46 de evenimente, din care 39 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul…

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in municipiul Blaj si pe raza de competenta a Sectiilor de Politie Rurala Jidvei si Blaj. Au fost constatate 10 infracțiuni, retinuta o persoana si au fost aplicate 123 de amenzi, in valoare de peste 30.000 de lei. La data de 15 ianuarie a.c., Inspectoratul…

- In ultimele 3 zile, politistii din Alba au intervenit la 110 evenimente, au aplicat 623 de amenzi, in valoare de 153.975 lei si au constatat 40 de infractiuni. In perioada 12 – 15 ianuarie politistii din Alba au intervenit la 110 evenimente, din care 101 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul…

- Polițiștii suceveni au aplicat 28 de amenzi in cuantum de 11.650 de lei, intr-o acțiune executata in zona Vatra Dornei pentru asigurarea unui climat de ordine publica și siguranța rutiera. Polițiștii au verificat 21 de baruri, cluburi și sali de jocuri si au legitimat 39 de persoane. In cadrul aceleiași…

- In perioada 12 – 15 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 110 evenimente, din care 101 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost constatate 40 de infractiuni si au fost aplicate 623 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 153.975 lei, din care 40 pentru…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, au aplicat 175 de amenzi si au constatat 15 infractiuni. Fata de 5 persoane au fost luate masuri preventive. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, din care 32 solicitari ale cetatenilor…

- La data de 10 ianuarie 2018, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza intregului judet, o actiune ce a avut drept scop prevenirea accidentelor rutiere datorate nerespectarii, de catre conducatorii auto, a normelor rutiere privind depasirea. Cu ocazia acestei actiuni au fost aplicate 141 de sanctiuni…

- Ieri, 10 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului Blaj, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia…

- Politistii au aplicat, intr-o singura zi, peste 8.300 de amenzi in valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei, iar in urma interventiilor au constatat 754 de infractiuni. Potrivit Politiei Romane, marti au fost organizate 247 de actiuni si s-a intervenit la 2.430 de evenimente, dintre care…

- La data de 9 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 32 de evenimente, toate solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost constatate 23 de infractiuni si au fost aplicate 154 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 34.325 lei, din care 18 pentru nerespectarea…

- Politistii au verificat in ultima saptamana peste 1.500 de institutii, unitati bancare, institutii de creditare, societati care au ca obiect de activitate schimbul valutar, case de amanet si alte firme care opereaza cu valori fiind aplicate aproape 150 de amenzi, in valoare de peste 100.000 de lei.In…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 35 de evenimente, au aplicat 61 de amenzi si au constatat 17 infractiuni. Actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor vor continua. La data de 3 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 35 de evenimente, din care 31 au fost…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, au aplicat 50 de amenzi si au constatat 17 infractiuni. Actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor vor continua. La data de 2 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, din care 42 au fost…

- In cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, polițiștii au intervenit in perioada 29 decembrie 2017-2 ianuarie a.c. la aproape 115 evenimente, au aplicat peste 430 de sancțiuni contravenționale și au constatat…

- In perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, politistii maramureseni au actionat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate mai multe actiuni si s-a intervenit la 247 de evenimente, cele mai multe sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, au aplicat 50 de amenzi, in valoare de 11.155 lei, si au constatat 17 infractiuni. Actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor vor continua. La data de 2 ianuarie, politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente,…

- In minivacanta prilejuita de trecerea in Noul An, peste 160 de politistii din judetul Alba au actionat, zilnic, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra sigurantei publice si nici accidente rutiere soldate cu decesul vreunei persoane, transmite IPJ Alba. Oamenii legii au aplicat…

- Peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, fiind organizate 188 de actiuni. S-a intervenit la 3.846 de evenimente, dintre care 3.387 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 41 de evenimente, au aplicat 54 de amenzi si au constatat 20 de infractiuni. In perioada imediat urmatoare, actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor vor fi intensificate. La data de 28 decembrie a.c., politistii din Alba au intervenit…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 41 de evenimente, au aplicat aproape 47 de amenzi si au constatat 23 de infractiuni. La data de 27 decembrie a.c., politistii din Alba au intervenit la 41 de evenimente, toate fiind solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta…