Actiune inedita a unor romani din diaspora. Au demarat o stafeta pentru a aduce steagul UE la Guvern

- Este vorba de un concurs cu premii, ce incurajeaza mișcarea, sub deviza „Bucurie in Mișcare” – BIM, concurs la care vor participa mai multe orașe din țara intre care și Arad. Pe scurt, provocarea competiției este sa postați o imagine sau un clip pe profilul personal de Facebook sau…

- In perceptia romanilor, Alexandria, Drobeta Turnu-Severin, Calarasi, Resita si Miercurea Ciuc sunt orasele cu cele mai nesatisfacatoare facilitati de transport din tara, pottrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research, realizat pe un esantion de 250.000 de oameni din 586 de…

- Street Food Festival ajunge in 11 orase din Romania Street Food Festival va ajunge in 2018 in 11 orase din Romania: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Galați, Iași și Craiova. Chef Foa, ambasadorul festivalului se va întoarce în toate edițiile cu…

- Orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila, potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research. La…

- Tinerii bihoreni care doresc sa se inscrie intr-o institutie de invatamant militar se pot adresa Centrului Militar Judetean Bihor, Biroul Informare Recrutare. Oferta este foarte generoasa. Astfel, pentru invatamantul militar liceal sunt disponibile 480 de locuri, cate 120 de locuri la…

- Accesul pacienților cu hepatita C la tratamentul fara interferon a fost simplificat și clarificat. Protocolul de prescriere a acestor tratamente acordate gratuit pacienților cu Hepatita C, in baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS pana la finalul lunii mai 2018, a fost modificat…

- X FACTOR 2018: Persoanele interesate se pot inscrie pe http://casting.a1.ro/xfactor/ . Acestea vor fi selectate de o echipa de specialisti, care vor avea in vedere calitatile lor artistice. Concurentii vor ajunge apoi in prima etapa oficiala a auditiilor, care au loc in mai multe orase din toata…

- Sorin Bobiș este inițiatorul evenimentului „Operațiunea aducem steagul inapo”, in cadrul careia steagul Uniunii Europene, adus de la Bruxelles, va parcurge toata țara, pentru a fi inmanat, pe 6 martie, la Palatul Victoria, guvernului Romaniei. Reamintim ca intregul eveniment a pornit de la…

- 35 de trainieri internationali predau educatie nonformala în peste 15 orase din România catre 1385 de liceeni în lunile ianuarie și februarie. Cursurile au loc într-o altfel de ora la clasa, sustinuta de Scoala de Valori si AIESEC România, în cadrul…

- Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are nevoie, astfel ca luni majoritatea celor aproximativ 900 de restaurante KFC din Marea Britanie au fost obligate sa isi inchida portile. 'Avem un nou partener care…

- Reteaua de restaurante KFC a anuntat luni ca a fost nevoita sa inchida sute de restaurante din Marea Britanie din cauza lipsei de pui, informeaza Reuters. Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are…

- CTP, cel mai mare dezvoltator parcuri industriale si logistice premium din Romania, si compania belgiana de logistica Van Moer Logistics isi extind colaborarea in CTPark Bucharest West, ajungand la aproximativ 20.000 mp de spatii logistice, situati intr-un depozit care va fi finalizat anul acesta.…

- Gasca Zurli prezinta, in premiera nationala, spectacolul "Lumea lui MULTUMESC". Astfel, Super Eroul MULTUMESC, impreuna cu toata Gasca Zurli, ajunge in 12 orase, incercand sa cuprinda toate zonele Romaniei. Pe Harta Zurli a turneului se numara orasele: Galati, Cluj Napoca, Timisoara, Arad, Sibiu, Brasov,…

- In ultimul trimestru din 2017 existau, in 10 mari orase ale tarii (si imprejurimi), 1.500 de ansambluri rezidentiale in constructie sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizatia recent obtinuta sau aflate in faza de obtinere a planului urbanistic zonal).Analiza imobiliare.ro…

- Romanii il numesc cu mandrie „neamtul cu suflet de roman“, iar germanii – „Der Teufelsgeiger“ („Violonistul Diavolului“). Mani Neumann, un maestru al viorii si al blockflote-ului, este in Romania, intr-un turneu cu proiectul sau Farfarello, pentru care a facut echipa cu fostii sai colegi din trupa Phoenix…

- La o prima vedere, Iasul are numai de castigat din excluderea primarului Mihai Chirica din PSD. Intram - printr-un siretlic, dar intram - in lumea buna a oraselor libere de "ciuma rosie". Steaua norocoasa sub care s-au asezat comunitatile locale din Cluj, Timisoara, Sibiu, Brasov, Oradea, Arad - orase…

- HARTA santierelor imobiliare din Romania. Clujul se concentreaza pe proiecte ample In ultimul trimestru din 2017 existau, in zece mari orașe ale țarii (și imprejurimi), peste 1.500 de ansambluri rezidențiale in construcție sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizația recent…

- Aproape o suta de curse vor disparea din programul CFR incepand cu 1 martie 2018. Afectați vor fi in mod special navetiștii pe curse scurte, inspre orașele mari precum Timișoara, Iași, Brașov sau București. Curse importante, precum Satu Mare-București, care face legatura intre Ardeal și capitala, vor…

- Pentru prima oara dupa ce au ales sa paraseasca, in perioade diferite, trupa Phoenix, trei legendari muzicieni se intalnesc pe aceeași scena dupa ani și ani, de dragul publicului roman. Violonistul german Mani Neumann pleaca in turneu alaturi de Ioji Kappl și Ovidiu Lipan Țandarica. Poate cel mai iubit…

- Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila, sunt orașele cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii, potrivitunui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research. La polul opus, Brasov a fost desemnat…

- Gestul de susținere explicita și solidara a rectorilor pentru un nou ministru al Educației este unul in premiera pentru spațiul romanesc. “Universitatea din Oradea impreuna cu universitatile care fac parte din consortiul ACADEMICA PLUS il sustin pe domnul Rector al Universitatii…

- Iata comunicatul oficial al consorțiului: „Rectorii universitaților care fac parte din Consorțiul «Academica Plus», consorțiu format din universitați comprehensive cu impact regional – Alba-Iulia, Arad, Bacau, Oradea, Petroșani, Pitești, Ploiești, Sibiu, Targoviște, Tg. Jiu –…

- Clujul, in topul județelor care ofera locuri de munca in domeniul financiar Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate, orasele…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Protestul, organizat pe Facebook sub sloganul „Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre”, a adunat oameni din toate colțurile țarii (Oradea, Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, Iași) care au pornit spre Piața Universitații cu mașini, trenuri și pe jos. In Pasajul…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana la…

- El spera ca astazi se va scrie istorie, fiind un moment decisiv pentru lupta impotriva corupției. Romanii sunt chemați sa umple, sambata, Piata Unversitatii, loc cu valoare de simbol, unde, la ora 18.00, va incepe un mare protest pentru apararea Justitiei. [citeste si] "Sambata…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana…

- In perioada 19 – 28 ianuarie 2018 va avea loc, la Berlin, Germania, cea de a 83- a editie a expozitiei internationale „Saptamana Verde” la care Bulgaria va fi țara partenera. La editia din acest an, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va participa cu un stand la care vor fi prezenți…

- Rețeaua Vodafone România a fost certificata drept cea mai performanta rețea mobila din România pentru al patrulea an consecutiv, obținând cel mai mare punctaj total pentru calitatea și performanța serviciilor sale de voce și date mobile, în urma testarii tuturor rețelelor…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- A fost un adevarat maraton, concursul incepand la ora 8,30, terminandu-se la ora 19,00. La final, a avut loc o premiere locala si una la nivel national. La premierea locala au fost inmanate un numar de 19 medalii de aur, 10 de argint si 9 de bronz. La premierea nationala, unde au fost comparate…

- Timisoara este orasul cu cel mai mare numar de locuri de munca vacante dupa Bucuresti, potrivit ofertelor inregistrate pe portalul specializat bestjobs.eu. Este vorba despre 2.060 de posturi disponibile afisate in prima saptamana a acestui an de angajatorii timisoreni, in timp ce in Bucuresti s-au anuntat…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online, transmite AGERPRES . Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online. Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in transporturi, iar in unele domenii oferta s-a dublat, potrivit unei analize realizate de portalul de recrutare BestJobs. Începutul de an vine…

- Ce joburi se cauta in 2018? Clujul, printre judetele cu cele mai multe oferte Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie…

- Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de locuri de munca la nivel national. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, oferta a crescut de la 7.650 anunturi de angajare la aproximativ 11.400 de anunturi, din partea companiilor care sunt in cautare de angajati in mai multe orase din tara. Capitala…

- Inscrierile pentru cursurile teoretice si practice in vederea obtinerii licentelor de parasutist, pilot planor, pilot avion si pilot aeronave ultrausoare motorizate pe care le organizeaza Aeroclubul Romaniei se fac in perioada 8 ianuarie – 2 februarie 2018. Cursurile teoretice se vor desfasura in perioada…

- Producatorul roman de cosmetice Farmec Cluj a investit anul trecut peste 650.000 de euro pentru retehnologizare si modernizarea productiei, vizand extinderea portofoliului multibrand de pe piata locala. ”Am mizat pe inovatie in fiecare etapa de dezvoltare a produselor noastre: concept, selectarea…

- Familia Regala isi prezinta marti activitatea publica pe 2017 si bilantul celor 20 de ani de prezenta in Romania care include 315 vizite oficiale externe si 105 intalniri cu sefi de stat, precizand ca “toate vizitele si toate evenimentele de la resedintele regale au fost acoperite financiar din fondurile…

- Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia in calitate de partener in cadrul proiectului implementat de catre Asociația Vitas Romania din Timișoara, devine beneficiarul unui sistem interactiv performant, un echipament de tip tabla interactiva, un videoproiector și un suport pentru videoproiector.…

- Unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decorațiuni și textile pentru casa din Europa, JYSK, scaote la bataie 20 de posturi vacante, in magazinele rețelei din: Sibiu, Targu Secuiesc, Satu Mare, Timișoara, Constanța, Piatra Neamț, Balș, Pitești, Bistrița, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea și București.…

- Cat de dispusi sunt tinerii sa se mute pentru un job. Ce pretentii au Nu foarte multi tineri sunt dispusi sa se mute in alt oras pentru un loc de munca, insa cei care iau in calcul aceasta varianta ar prefera provincia in detrimentul Capitalei. 32% dintre participanții la chestionar au aratat…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, un business de 196 mil. lei, intra pe piata cosmeticelor de lux prin lansarea gamei de produse Gerovital Luxury. Linia este formata din douasprezece produse, ce se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre 25 si 55 de ani, fiind disponibila…