Actiune disciplinara. Inspectia Judiciara, anunt despre Onea si Negulescu

Stiri pe aceeasi tema

- Inspecția Judiciara a exercitat acțiunea disciplinara fața de procurorul Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, unitatea „de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Lucian Onea este cercetat disciplinat pentru exercitarea funcției cu rea-credința, abatere disciplinara prevazuta de art. 99 lit. t) din Legea…

- Inspectorii au dispus declansarea altor doua cercetari disciplinare fata de procurorii de la DNA Ploiesti, Lucian Onea (seful DNA Ploiesti) si Alfred Savu, dar si fata de fostul procuror Mircea Negulescu, in urma inregistrarilor aparute cu acestia, existand in prezent trei astfel de actiuni fata…

- Inspectorii au dispus declansarea altor doua cercetari disciplinare fata de procurorii de la DNA Ploiesti, Lucian Onea (seful DNA Ploiesti) si Alfred Savu, dar si fata de fostul procuror Mircea Negulescu, in urma inregistrarilor aparute cu acestia, existand in prezent trei astfel de actiuni fata…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, s-a prezentat, miercuri dimineața, la sediul Inspecției Judiciare pentru a da explicații dupa dezvaluirile lui Vlad Cosma.- in curs de actualizare

- Marturii neasteptate, in spatele usilor inchise, la audierea fostului deputat Vlad Cosma! Fostul politician a declarat luni ca si-a confectionat singur dispozitivele cu care i-a inregistrat pe procurorii de la DNA Ploiesti si i-a anuntat pe judecatorii de la Instanta suprema ca renunta la statutul de…

- Vlad Cosma a aratat o noua inregistrare intr-o „Ediție speciala”, la Antena 3, care arata cum se falsifica probe de procurorii de la DNA Ploiești. Astfel, Vlad Cosma spune ca pentru susținerea unor declarații mincinoase, martorii falși erau testați cu aparatul poligraf de la Buzau, iar proba era…

- A venit primavara! Un echinocțiu cu ninsoare polei și ger. Aiureala asta meteorologica se potrivește manușa cu tot ce se intampla in țara asta, pe dos STOP Unde de un an nu se vorbește decat de justiție, cum trebuie ea perfecționata sau lasata așa cum e STOP Apropo: primele trei legi modificate au…

- Inspectia Judiciara a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de seful DNA Ploiesti, Lucian Onea si procurorul Alfred Savu, precum si fata de fostul procuror Mircea Negulescu, pe rolul Inspectiei existand zece lucrari care au ca obiect activitatea sau conduita procurorilor de la DNA Ploiesti.…

- Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat marți dimineața la sediul Inspecției Judiciare pentru a depune noi documente impotriva celor patru procurori de la DNA Ploiești. „Doamnele de aici vor sa-mi puna mai multe intrebari pentru a lamuri situația. Eu sunt pregatit, ca de obicei, cu documente.…

- Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat marți dimineața la sediul Inspecției Judiciare pentru a depune noi documente impotriva celor patru procurori de la DNA Ploiești.„Doamnele de aici vor sa-mi puna mai multe intrebari pentru a lamuri situația. Eu sunt pregatit, ca de obicei, cu documente.…

- In cursul zilei de miercuri, Inspectia Judiciara a anuntat ca s-a exercitat o actiune disciplinara fata de inspectorul judiciar Elena Radescu – cea care a condus echipa de inspectori de la IJ, in cazul verificarilor facute anul trecut la Directia Nationala Anticoruptie. Sunt doua chestiuni avute in…

- Inspectorul judiciar Elena Radescu, coordonatorul echipei care a efectuat verificarile la Directia Nationala Anticoruptie, este cercetata disciplinar de Inspectia Judiciara, dupa ce ar fi adoptat o conduita contrara demnitatii si prestigiului functiei si ar fi incalcat procedura regulamentara discutand…

- Fostul deputat Vlad Cosma se va prezenta, saptamana aceasta, la Inspectia Judiciara a CSM, unde a fost citat pentru a prezenta informatiile pe care le detine cu privire la abuzurile savarsite de procurorii unitatii "haules" a DNA. Se pare ca dezvaluirile ce vor urma sunt fara precedent si vor demonstra…

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Sediul unitatii „de elita” a DNA a ajuns sub lupa Inspectiei Judiciare. Inspectorii se afla la sediul DNA Ploiesti inca de azi dimineata, de la ora 7, unde verifica mai multe documente, potrivit Romania TV. Verificarile survin dupa ce s-au facut mai multe sesizari cu privire la inregistrarile socante…

- Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, a fost citat pentru audieri la sediul Inspectiei Judiciare, informeaza Antena3. La sediul Inspectiei este asteptat, incepand cu ora 13, si fostul deputat Vlad Cosma. Inspectia Judiciara (IJ) s-a sesizat din oficiu cu privire la afirmatiile fostului deputat Vlad Cosma,…

- Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, s-a prezentat marti la sediul Inspectiei Judiciare, pentru a da explicatii in legatura cu inregistrarile facute publice de fostul deputat Vlad Cosma. De...

- Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, a fost citat pentru audieri la sediul Inspectiei Judiciare, informeaza Antena3. La sediul Inspectiei este asteptat, incepand cu ora 13, si fostul deputat Vlad Cosma.Inspectia Judiciara (IJ) s-a sesizat din oficiu cu privire la afirmatiile fostului deputat Vlad…

- Fostul premier Victor Ponta reacționeaza, dupa ce Antena 3 a prezentat o serie de inregistrari in care se arata efectiv cum procurorii Negulescu și Savu i-au dictat un denunț lui Vlad Cosma, un denunț cu fapte inventate.Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Victor Ponta susține ca cei…

- Vlad Cosma prezinta noi inregistrari halucinante cu procurorii de la DNA Ploiești, Negulescu și Savu. In noile inregistrari apar cei doi procurori, care ii dicteaza un denunț lui Vlad Cosma cu fapte pe care le inventau, pe loc. Ulterior, Vlad Cosma a fost obligat sa semneze acel denunț, asta deși…

- Andreea Cosma, plangere penala pentru amenințarile primite. Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor pe care le-ar fi primit pe telefonul mobil. Cu o zi in urma, ea a fost primita…

- Mircea Cosma a invocat existenta unei 'gasti' care ar vrea 'sa puna mana' pe administratia judeteana. Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au luat luni in discutie termenul final al procesului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima…

- Avocatul lui Vlad Cosma a cerut comitetului de cinci judecatori primirea ca proba in aparare a lui Vlad Cosma a unei inregistrari facute de acesta in sediul DNA Ploiești. Cei cinci judecatori au admis primirea stick-ului cu inregistrarea, dar procurorul s-a opus. In acest context, judecatorii i-au lasat…

- Vlad Cosma a continuat duminica seara seria dezvaluirilor. Mai exact, acesta a prezentat la Antena3, o inregistrare cu procurorul DNA Giluela Deaconu, respectiv cel de al patrulea procuror din cadrul DNA Ploiești, careia fostul deputat i-a facut plangere penala. Cosma a devoalat și cum se punea presiune…

- Vlad Cosma a dezvaluit, in exclusivitate, noi detalii despre scandalul DNA Ploiești. Fostul deputat vorbește despre dosarul tabelelor inventate și ofera intrebarile pe care Inspecția Judiciara ar trebui sa le puna persoanelor acuzate. ”Daca facem referire la primul dosar, cel cu tabelele inventate,…

- Vlad Cosma continua seria dezvaluirilor. Duminica seara a prezentat o inregistrare cu procurorul DNA Giluela Deaconu, respectiv cel de al patrulea procuror din cadrul DNA Ploiești, careia fostul deputat i-a facut plangere penala. ”In aceasta inregistrare vom auzi vocile domnului Onea, a procurolului…

- In contextul denunțurilor ”voluntare” ale lui Vlad Cosma, la DNA Ploiești, Remus Borza a vorbit despre tradare și denunț in Romania. Acesta a aratat ca, din pacate, in Romania, tradarea a devenit o virtute. Borza a facut o paralela cu situația moldovenilor, precizand diferențele. „Am constatat…

- "Am facut o sesizare catre Inspectia Judiciara a CSM pentru a demara cercetarile disciplinare pentru cele pe care le-am constatat in dezvaluirile care au fost facute publice aseara (joi, n.r.), cum nilte domni procurori care aveau cu totul alte atributii incercau sa falsifice dosare petnru a-mi fabrica…

- Politicianul Daniel Savu depune plangere impotriva procurorilor DNA Ploiești care, potrivit inregistrarilor facute publice de Vlad Cosma, au vrut sa il paradeasca. Adica sa il puna sub acuzare. Motivul? Savu i-a critcat intr-o emisiune la un post de televiziune. Acum ca inregistrarile au devenit publice…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, declara faptul ca Vlad Cosma a fost martor cu identitate protejata in dosarele DNA și s-a dus benevol de mai multe ori la sediul DNA Ploiești. In replica, Vlad Cosma prezinta un schimb de mesaje cu procurorul Negulescu in care arata ca a refuzat sa fie…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, declara faptul ca Vlad Cosma a fost martor cu identitate protejata in dosarele DNA și s-a dus benevol de mai multe ori la sediul DNA Ploiești. In replica, Vlad Cosma prezinta un schimb de mesaje cu procurorul Negulescu in care arata ca a refuzat sa fie…

- Incepe dezastrul la unitate de elita a sefei DNA Laura Kovesi. Inspectia Judiciara a anuntat vineri, 16 februarie 2018, ca a inceput ancheta efectiva in cazul "Paradeala de la DNA Ploiesti", dupa ce luni, 12 februarie, s-au sesizat din oficiu cu privire la filmarile publicate de Antena 3, in care fostul…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- In contextul in care procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a afirmat ca „asistam la un festival disperat al inculpaților”, noi inregistrari cu procurorii DNA Ploiești au fost facute publice de Vlad Cosma care a acuzat Direcția Naționala Anticorupție ca „fabrica dosare”. Laura Codruța Kovesi a…

- ”Singura persoana care a acționat impecabil din punct de vedere instituțional a fost doamna judecator Simona Marcu, președinta CSM, care a sesizat Inspecția Judiciara. Evident ca dansa nu putea sa faca altceva. Ceea ce vedem de trei zile ca se intampla la DNA Ploiești, acea unitate de elita, cum…

- Șerban Nicolae considera ca Laura Codruța Kovesi submineaza credibilitatea instituției pe care o conduce, conferința de la DNA fiind o dovada in acest sens. „Cred ca in materie de comunicare, nimeni nu submineaza credibilitatea Direcției Naționale Anticorupție mai tare ca șefa acestei instituții.…

- Laura Codruța Kovesi va susține o conferința de presa, la sediul DNA, la 19:30. Conferința de presa a procorurului-șef al DNA vine in contextul scandalului in care este implicata insituția pe care o conduce și DNA Ploiești, condusa de procurorul-șef Lucian Onea. Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD va avea loc de la ora 16.00. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea ca in sedinta CExN va fi facuta evaluarea activitatii celor 135 de secretari de stat.Liviu Dragnea declara, dupa sedinta Comitetului Executiv in care Viorica Dancila a fost nominalizata…

- "Am fost pus sa fac declaratii in fals si pe aceasta am ajuns suspect, inculpat si trimis in judecata. Negulescu m-a chemat in 2014 si m-a pus sa dau o declaratie de care habar nu aveam. Au fost tot felul de amenintari. E usor sa te vizeze cineva cand esti arestat. Cand nu stiai ce sa spui, iti dadeau…

- Pe fondul prezentarii inregistrarilor difuzate de un post TV de stiri, dar si a reactiilor aparute in spatiul public pe acest subiect, Parchetul General face o serie de precizari, la o zi dupa ce se afla ca Inspectia Judiciara s-a autosesizat in aceasta cauza. In sensul in care Pparchetul de pe langa…

- Citat ca martor intr-un dosar, Vlad Cosma nu s-a prezentat la DNA Ploiesti. Cea care a anuntat opinia publica ca fostul deputat nu va ajunge marti la sediul serviciului teritorial prahovean al DNA-ului a fost sora acestuia. Stiut fiind inca de ieri – ziua in care s-au discutat intens pe marginea inregistrarilor…

- Fostul deputat Vlad Cosma aduce o noua serie de acuzatii procurorului-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea. Intr-o interventie la Antena 3, luni seara, Cosma a spus ca Lucian Onea ar fi fabricat dosarul „Tony Blair”. „Onea s-a dat de gol pentru ca nu știe ce inregistrari mai sunt și nu știe cum sa se apere.…

- "Niciodata nu au fost falsificate probe, sunt sustineri pe care le fac inculpatii in dosare. (...) Au fost controale, s-a constatat ca la DNA Ploiesti a fost respectata legea de fiecare data. Nu va puneti intrebarea de ce discutiile sunt duse in afara cadrului judiciar? Pentru ca fost facute tot…

- Inspectia Judiciara a luat decizia de a demara o ancheta in urma inregistrarilor prezentate duminica seara, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat informatiile aparute in spatiul public in seara zilei de 11 februarie 2018 si a decis sesizarea din oficiu.…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a rupt tacerea si a facut dezvaluiri bomba, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a familiei Cosma. Dupa inregistrarile care au facut…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat luni dimineața la dezvaluirile incendiare ale fostului deputat PSD, Vlad Cosma, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a…

- Antena 3 a facut publica, duminica seara, o inregistrare care arunca in aer DNA și care devoaleaza mișcarile unui grup infracțional organizat in cadrul instituției. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma dezvaluie informatii cutremuratoare referitoare la comportamentul socant al procurorului Portocala. Acesta…

- Inspectia Judiciara a demarat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Inspectia Judiciara a demarat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Inspectia Judiciara a exercitat o actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.