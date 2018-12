Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a precizat ca va trimite Bancii Naționale a Romaniei o scrisoare pentru a primi explicații cu privire la nivelul foarte ridicat al inflației. Daniel Zamfir a comentat acest subiect. Vot important ”E TIMPUL SA FACEM DRRPTATE! Unele dintre raspunsuri pe care le…

- In a doua zi de Craciun, mai exact in 26 decembrie, la Tautii Magheraus se desfasoara prima editie a Balului de Craciun. Evenimentul are loc la Casa Oraseneasca de Cultura, din localitate, incepand cu ora 18.00. Atmosfera va fi intretinuta de artistii Corina Chereches si Ionut Koblicska. Pentru a participa…

- Centura Sud a Timișoarei este un lucru la care timișorenii, și nu numai ei, viseaza cu ochii deschiși de ani de zile. Acum, acest vis va purta in sfarșit o semnatura. Saptamana viitoare se semneaza contractul pentru viitoarea centura de Sud a Timișoarei. The post Cadou de Craciun pentru timișoreni:…

- Sindicatele, in urma negocierilor avute cu administrația Complexului Energetic Hunedoara, au stabilit cuantumul acestora. Astfel, angajații societații energetice vor beneficia de prime in valoare de 350 de lei, sub forma de tichete cadou. Potrivit sindicaliștilor, tichetele cadou, oferite cu ocazia…

- Administrația locala din orașul german Roth a interzis copiilor sa-și puna dorințele de Craciun intr-un brad public pentru ca ar incalca legile europene privind protecția datelor, potrivit Welt, citat de Euronews. Totuși, o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene a ...

- Clubul Lions Alba Iulia a organizat astazi, 10 noiembrie 2018 la Ciugud, in zona Tau, o actiune civica de plantare a 1000 de puieti de salcam. Au participat inclusiv localnici. ”Sa plantezi un pom, sa faci un copil și sa construiești o casa – acestea se spune ca sunt reperele unei vieți de om traita…

- Incidentul neobișnuit a fost filmat luni dupa-amiaza pe strazile din Lugoj. Administrația locala a decis sa transporte bradul de Craciun, proaspat taiat din curtea centrului de plasament, pe o artera aglomerata. Muncitorii puși sa transporte bradul de Craciun in centrul orașului nu au gasit o alta metoda…

- Liberalii sunt pe punctul sa faca achiziție noua pentru partid. Și nu neaparat in noi politicieni racolați de la alte formațiuni. O mai veche problema de orgoliu, mai ales pentru foștii democrat-liberali, este in curs de soluționare. Nu fara anumite costuri, care deși par costisitoare la prima…