- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in Cugir. Au fost aplicate 42 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 29.000 lei, au fost retinute doua persoane banuite de comiterea de infractiuni, iar in urma unui control la depozitul unei societati comerciale, a fost confiscata, valoric,…

- La data de 18 octombrie 2018, politisti din cadrul Politiei Orasului Abrud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza orasului Abrud, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice…

- Politistii de la rutiera, sprijiniti de efective de la ordine publica, au actionat in zona trecerilor la nivel cu calea ferata pentru prevenirea si combaterea evenimentelor rutiere soldate cu victime si pagube materiale.In cadrul actiunii, politistii au aplicat 232 de sanctiuni contraventionale, dintre…

- Polițiștii rutieri din județul Alba, sprijiniți de polițiștii Serviciului Transporturi au desfașurat o acțiune ce a vizat prevenirea accidentelor in zona trecerilor la nivel cu calea ferata. Doi conducatori auto au ramas fara permis. La data de 27 septembrie 2018, polițiștii Serviciului Rutier, ai Birourilor…

- Politistii rutieri au depistat, in doar doua zile, 154 de conducatori auto ce au incalcat normele legale privind circulația pe drumurile publice. 11 conducatori auto au pus in pericol siguranta circulatiei rutiere conducand sub influenta bauturilor alcoolice, iar 3 s-au angajat in depasiri neregulamentare.…

- In doar 24 de ore, politistii din Alba au depistat 3 conducatori de autovehicule ce conduceau bauti. Inspectoratul de Politie Judetean Alba atrage atentia asupra pericolului ce-l reprezinta, pentru siguranta circulatiei pe drumurile publice, conducerea sub influenta alcoolului. La data de 8 august 2018,…