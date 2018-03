Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere promite finalizarea lucrarilor la zeci de kilometri in acest an. Directorul general al e (CNAIR), Stefan Ionita, a anuntat luni ca in 2018 se vor finaliza „cu siguranta” lucrarile la 60 de kilometri de autostrada, acesta fiind un total al…

- Pe celebra sosea de de centura a municipiului Suceava, inceputa in urma cu zece ani de zile si nefinalizata nici pana in prezent, care are un tronson construit pe pamant de flori, au inceput sa apara gropile. Un tronson al rutei ocolitoare a Sucevei a fost dat spre folosinta in cursul anului 2015, fara…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru a achizitiona servicii de paza pentru sectia de autostrazi, incepand cu Bucuresti-Pitesti (A1), contractul urmand sa fie atribuit pe o perioada de 21 de luni. Potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic…

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 a fost inchisa vineri, incepand cu ora 7:30, pentru toate categoriile de autovehicule, pe ambele sensuri de mers, intre Bucuresti si Drajna, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca joi si vineri este posibil ca serviciul de emitere a rovinietei si pentru tariful de trecere a podului Fetesti-Cernavoda sa functioneze cu dificultate din cauza unor lucrari la sistemul informatic, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Circulatia rutiera va fi inchisa pe mai multe sectoare de drum ale DN 1A, DN 1E si DN 73A, in perioada 23 - 25 martie 2018, datorita desfasurarii celei de-a 47-a editii a Raliului Brasovului, informeaza, miercuri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Conform CNAIR, circulatia…

- Consiliul de Administratie al CNAIR a aprobat luni, 19 martie, infiintarea societatii Antrepriza de Constructii pentru executia de drumuri nationale si autostrazi, au declarat surse pentru ECONOMICA.NET.Citeste si: ALERTA - Comisia pentru Legile Justitiei a dat UNDA VERDE legii privind functionarea…

- Circulatia rutiera este deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale, informeaza, luni, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit sursei citate, echipele CNAIR au actionat, in ultimele 12 ore,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca de la ora 3:00 a fost redeschisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe autostrada A2, pe sectorul Drajna-Fetesti, iar pe sectorul Bucuresti-Drajna se circula controlat in coloana, sub supravegherea Politiei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui (A2), contract cu o valoare de pana la 71,1 milioane lei, fara TVA, pentru doi ani, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este a fost deschisa duminica, incepand cu ora 18:00, pe DN 2B, intre Buzau si Sendreni, DN 22B, intre Braila si Galati, DN 21, intre Braila si Slobozia, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Bucuresti si Drajna, este inchisa duminica, incepand cu ora 15:00, pe ambele sensuri, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului, informeaza Compania Nationala de Administrare a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Autostrada Sebeș-Turda: CNAIR incepe expropierea proprietatilor situate pe raza localitații Sebeș. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj, in calitate de expropriator in numele Statului Roman, anunta declansarea procedurilor…

- Lucrurile in Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) functioneaza in umbra unei rutine care, din pacate, si-a pus amprenta in ultimii ani asupra activitatii institutiei, le-a transmis ministrul Transporturilor, Lucian Sova, directorilor din CNAIR, in cadrul unei intalniri…

- Daniel Olteanu Deputatul liberal Daniel Olteanu acuza din nou, in Parlament, politica de sfidare a guvernului la adresa Moldovei, regiune depopulata și vitregita de alocari pentru mari proiecte de infrastructura. Olteanu arata ca dovada atitudinii iresponsabile fața de aceasta zona se regasește inclusiv…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis dupa inspectia din ianuarie de pe lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda sa ii acorde un termen de 90 de zile constructorului italian Tirrena Scavi pentru a rezolva problemele constatate, in special cele de planeitate si rugozitate.…

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22, intre Baraganul (judetul Braila) si Tandarei (judetul Ialomita), ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA inchiriaza 17 autoutilitare pentru Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta DRDP . In acest sens, CNAIR SA va organiza si desfasura o procedura publica pentru atribuirea contractului "Inchiriat autoutilitara transport mixt…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 3, intre localitatile Murfatlar si Constanta din judetul Constanta, precum si pe DN 23B intre Maicanesti si Ciorasti din judetul Vrancea, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse, a anuntat,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de autostrada cuprins intre Cernavoda si Constanta, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, se arata intr-un comunicat de…

- Conducatorii auto ar trebui sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si numai daca au autovehiculele echipate de iarna, in conditiile in care meteorologii au emis mai multe Coduri portocalii de ninsori si viscol, arata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Recomandam…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a restrictionat, sambata, traficul pe DN 13B, in judetul Harghita, intre locaitatile Praid si Gheorghieni, pentru autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, din cauza ninsorilor abundente si a viscolului.Citeste…

- Asociația Pro Infrastructura a dat in judecata, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dupa ce institutia a refuzat sa comunice documentul prin care s-a reziliat contractul cu asocierea Salini-Impregilo. Potrivit unui anunt al ONG-ului, CNAIR a argumentat refuzul de a prezenta…

- Administratorul Drumului National 2B, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Sectia Drumuri Nationale Buzau a primit o sanctiune contraventionala de peste 5.000 de lei, adica 35 puncte amenda.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a platit ilegal experți externi in securitate și sanatatea muncii de 2.200 euro pe luna, deși contractul in cadrul caruia aceștia au fost platiți nu includea astfel de servicii.Paguba totala se cifreaza la 26.000…

- In raportul Curtii de Conturi pe anul 2016, inspectorii au menționat ca au fost identificate 21.427 de cazuri de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile de 43,225 miliarde lei (aproximativ 9,2 miliarde de euro).…

- O noua etapa a lucrarilor de montare a parapetelor de beton pentru separarea fluxurilor de trafic va fi demarata miercuri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe zona mediana a DN39, intre km 32+700 - 33+700. Potrivit unui comunicat al CNAIR, transmis…

- O noua etapa a lucrarilor de montare a parapetelor de beton pentru separarea fluxurilor de trafic va fi demarata miercuri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe zona mediana a ...

- La nivel național, in perioada 17.02.2018, ora 17.00 – 18.02.2018, ora 12.00, s-a acționat cu 845 de autoutilaje și s-au raspandit 2927 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat emis duminica de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). “Menționam ...

- Membrii Asociației Pro Infrastructura au publicat un material video realizat vineri 16 februarie 2018, pentru a demonstra ca Autostrada A10 intre nodurile Turda și Aiud este pregatita pentru a primi traficul rutier. Potrivit Asociației, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere tergiverseaza…

- VIDEO Test drive pe autostrada. De la Turda la Aiud Autostrada A10 intre nodurile Turda și Aiud este pregatita pentru a primi traficul rutier, așa cum o demonstreaza cea mai recenta filmare piblicata de Asociatia Pro Infrastructura. Cei aproape 30 de km de autostrada vor fi receptionati abia in primavara,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA CNAIR a incheiat un acord cadru pe o perioada de doi ani cu societatea Ikarus Trans SRL. Valoarea contractului este de 579.432 lei fara TVA .Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica.ro : acord Cadru 2 ani Anvelope pentru autoutilaje…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ”isi bate joc in continuare de Moldova” prin rezilierea contractului privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures-Ditrau din Autostrada A8, Moldova fiind condamnata la ”subdezvoltare si izolare”, au…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) "isi bate joc in continuare de Moldova" prin rezilierea contractului privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures-Ditrau din Autostrada A8, Moldova fiind condamnata la "subdezvoltare si izolare", au transmis,…

- V. Stoica Magistrații Curții de Apel București au dat dreptate firmei care a atacat in instanța o decizie a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor referitoare la procedura de achiziție a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic destinate realizarii drumului de mare viteza Ploiești…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a anuntat…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat, miercuri, motivele oficiale pentru care a decis suspendarea procesului de receptie la tronsonului cuprins intre Aiud si Decea pe Autostrada Sebes – Turda. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Comisia constituita in cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru a inspecta, in vederea recepționarii, lucrarile efectuate de antreprenor la construcția lotului 4 al autostrazii Sebeș – Turda, a constatat o serie de neconformitați ceea ce a dus la suspendarea procesului…

- Procesul de receptie in cazul Lotului 3 al autostrazii Sebes - Turda a fost suspendat din cauza existentei unor neconformitati constatate de catre comisia de specialitate, iar autoritatile au stabilit impreuna cu antreprenorul un termen de remediere a problemelor de 90 de zile, a anuntat Compania…

- Șoferii care circula cu mașina pe drumurile din Romania fara a deține o vinieta valabila pot fi surprinși de una din cele peste 70 de camere utilizate de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și amplasate pe mai multe drumuri naționale. CNAIR verifica respectarea…

- Autostrada Sebeș - Turda, lotul 4, este terminata, dar CNAIR susține ca sunt probleme, așa ca înca se fac teste. Compania a postat pe pagina de Facebook o serie de fotografii de pe noul tronson de autostrada, finalizat, dar care are nevoie de ”retușuri”.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, în perioada 14 - 15 ianuarie, a actionat pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale cu 545 utilaje si circa 2.483 de tone de material antiderapant pentru a asigura circulatia rutiera în conditii de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a facut publice imagini cu lucrarile in desfasurare pe loturile 1 si 2 ale Autostrazii Sebes – Turda. Acestea sunt tronsoanele de la Sebes si pana la Aiud, care ar urma sa fie finalizate cel mai tarziu anul viitor.

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Corpul de control va face verificari cu o zi înainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al…

- In cadrul inspecției echipei de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), marți dimineața, pe Autostrada Sebeș-Turda, s-a efectuat prima tura oficiala pe lotul 3, cu o lungime de 12,5 kilometri, care se intinde de la Aiud la Decea. Oficialii CNADNR sunt prezenți aici pentru…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis ordinul de incepere pentru realizarea Pasajului suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti, a anuntat vineri Ministerul Transporturilor. Asociatia Pro Infrastructura si-a exprimat ulterior surprinderea, subliniind ca in…

- Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Decea si nodul rutier de la Turda, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi, 4 ianuarie, mai multe imagini de pe acest tronson.

- Penibil! Medie de 41 de metri de asfalt pe zi, turnati in 2017 pe autostraziile romanesti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat vineri ca mai multe proiecte pentru fluidizarea traficului din Bucuresti vor fi finantate din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 – 2020.Citeste si: Tudose RUPE TACEREA: Ce spune premierul despre…