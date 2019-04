Actiune de ecologizare la rezervatia naturala Fantanita, in proiectul Fii voluntar de Ziua Pamantului“

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dolj si Regia Nationala a Padurilor (ROMSILVA) prin Directia Silvica Dolj au organizat astazi, 22 aprilie, actiunea „Fii Voluntar de Ziua Pamantului”. Peste 30 de persoane din cadrul ...

- In Comisia 2 de Urbanism a Consiliului Local Municipal Constanta, de ieri, s a discutat un proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea stadionului de rugby "Mihai Nacaldquo; din Constanta din domeniul public al statului si administrarea…

- Rezervatia naturala Sesul Craiului - Scarita Belioara, una dintre cele mai spectaculoase din Muntii Apuseni, a ajuns sub ”asediul” taietorilor de lemne si a vanatorilor. Muncitorii forestieri distrug indicatoarele, unele fiind chiar gaurite de gloante de vanatori.

- Camerele cu infrarosu amplasate in rezervatia naturala din provincia chineza Gansu (nord-vestul tarii) au surprins peste 60 de imagini cu leoparzi de zapada in a doua jumatate a anului 2018, informeaza Xinhua. Rezervatia naturala Yanchiwan este situata in partea de vest a Muntilor Qilian.…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta DJST este organizata in baza HG 776 2010 si functioneaza ca serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridica. Pe baza datelor oferite de DJST, ZIUA de Constanta va prezinta conducatorii si denumirile…

- Bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pentru 2019 prevede o crestere cu 95% fata de anul trecut, potrivit proiectului publicat de Ministerul de Finante, anunta un comunicat MTS.Bugetul va creste, astfel, de la 336 de milioane de lei, cat au fost cheltuiti in 2018, la 658 de milioane de lei,…