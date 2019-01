Stiri pe aceeasi tema

- In obiectiv: circumstanțele in care doua aeronave Airbus A310 au fost instrainate in anul 2018 Din dispoziția premierului Viorica Dancila, Corpul de control al prim-ministrului a declanșat astazi o acțiune de control la Compania Naționala de Transporturi Aeriene – TAROM S.A. Obiectivele acțiunii de…

- Reprezentanții TAROM - Compania Nationala de Transporturi Aeriene a Romaniei au declarat, vineri, ca vor sa introduca in flota o aeronava de mici dimensiuni, pe care pot sa o inchirieze segmentului de business, dar nu știu cand se va intampla acest lucru informeaza mediafax. „TAROM se afla…