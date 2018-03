Stiri pe aceeasi tema

- Pe cat de fascinanta este viața profesionala a lui Elon Musk, pe atat de controversata este viața privata a tatalui sau. Daca despre mama sa știm ca este o femeie puternica, antreprenoare, care a aparut și-n reclame, despre tatal sau nu știam prea multe. Pana acum! Recent, s-a descoperit ca a facut…

- Organizatorii au dorit sa traga un semnal de alarma cu privire la creșterea numarului de avorturi: “Vrem, odata cu acest marș pentru viața, sa spunem ceva in societate pentru toți factorii implicați și care pot influența viața și calitatea acesteia. De aceea, ne-am adunat aici creștini ortodocși, catolici…

- Cateva mii de ieseni au participat sambata la „Marsul pentru viata", organizat de departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iasilor. Chiar daca erau asteptati peste 10.000 de participanti, la mars au venit aproximativ jumatate din cati oameni erau asteptati. In Piata…

- Mii de oameni au participat in weekend la „Marsul pentru Viata“, organizat in mai multe orase din Romania si din Republica Moldova, cunoscut pentru mesajele sale antiavort. Activistele pentru drepturile femeilor spun ca in spatele acestor defilari pline de culoare, cu copii voiosi si cu citate din Sfanta…

- O tanara de 25 de ani care provine dintr-o familie cu 15 copii, a participat la Marșul pentru viața din Timișoara, care s-a desfașurat sambata. Ea spune ca, deși parinții ei n-au fost bogați material, totul s-a compensat prin iubire.

- Pe 24 martie a avut loc in toata țara „Marșul pentru viața”, cel mai important eveniment public dedicat protejarii vieții copiilor nascuți și nenascuți. Aflat la a cincea ediție, evenimentul este organizat de Asociația „Studenți pentru Viața”.

- De toți… 15 frați. Au chiar și un frate vitreg și spune ca nu a fost ușor in viața, dar, fiind mulți, peste toate treceau mai ușor. „Am crescut 15 și mama noastra și parinții noștri au incercat sa ne creasca in credința și cred ca asta e ceea ce ne-a ajutat sa ajungem pana astazi.…

- „Imi pare rau din adancul sufletului, dar ce-a fost facut la tinerețe... Asta este... Fiica mea imi spunea ca e o spovedanie publica. Sa dea Dumnezeu sa fie... Nu e o chestie de rușine, nu e adevarat ca am curaj, pur și simplu sunt dreapta...”, a marturisit una dintre bunicile care au participat azi,…

- Protopopiatul Greco-Catolic Gherla in colaborare cu ASTRU Gherla au organizat Marșul pentru viața, ce face parte din campania 40 de Zile pentru Viața. Campania 40 de Zile pentru Viata este o campanie internationala, care se desfasoara in 559 orase de pe Mapamond, actiune ce are in centrul ei viata,…

- Peste 4000 de ieseni au participat astazi la Marsul pentru Viata, eveniment ce promoveaza dreptul la viata al copiilor nenascuti si sprijinirea femeilor aflate in criza de sarcina. Marsul s-a desfaturat pe traseul Piata Unirii- str.Gavriil Muzicescu- Bdul Independentei -Teatrul National- Mitropolie-…

- Ceea ce nu au reușit #Rezist și unioniștii le-a stat in putința preoților și credincioșilor: in jur de 1.000 de oameni au luat parte sambata la amiaza la ”Marșul pentru viața”, manifestația din acest an care a adunat cei mai mulți oameni.

- Sute de satmareni au participat azi, 24 martie, la „Marșul pentru Viața”, o acțiune organizata de Asociațiile „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” și „ProVita”. Evenimentul se desfașoara in aproximativ 300 de localitați din Romania și Republica Moldova. La Satu Mare, participanții la marș au pornit…

- EVENIMENT… Vasluienii sunt invitati, astazi, sa ia parte la Marsul pentru viata, organizat de Asociatia Pro Vita Vaslui. Evenimentul va incepe la ora 13:30, in Piata Civica din oras. Timp de o jumatate de ora se vor sutine discursuri despre dreptul la viata, libertate si demnitate ale omului. Apoi,…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a pus capat agendei sale oficiale pentru a se pregati de nasterea celui de-al treilea copil, care ar putea veni pe lume in orice moment, potrivit printului William, relateaza vineri ziarul spaniol El Pais. Ducesa si printul William au participat saptamana aceasta…

- Marșul va avea loc începând cu ora 16.00, pe urmatorul traseu: Piata Unirii – B-dul Eroilor, pietonal - Piata Avram Iancu – Calea Dorobantilor – str. Pitesti – Bd-ul 21 Decembrie 1989 – Piata Unirii latura de est, cu restrictionarea partiala si…

- Protopopiatul Ortodox Lugoj organizeaza, in colaborare cu celelalte culte din municipiu și Asociația „Miracolul Vieții”, o manifestare civica in premiera la Lugoj: „Marșul pentru viața – 2018”. Evenimentul are ca scop apararea familiei creștine tradiționale și a darului vieții umane, considerate…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, va participa la Marșul pentru Viața 2018, cu tema Uniți pentru Viața, ce se va desfașura pe data de 24 martie din Piața Unirii, incepand cu ora 13:00. Evenimentul va reuni un numar de 10 000 de participanți care vor promova dreptul la viața al copiilor nenascuți…

- Primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica, va participa la Marsul pentru Viata 2018, cu tema Uniti pentru Viata, ce se va desfasura pe data de 24 martie din Piata Unirii, incepand cu ora 13:00. Evenimentul va reuni un numar de 10.000 de participanti care vor promova dreptul la viata al copiilor nenascuti…

- De Praznicul Bunei Vestiri (25 martie), in Baia Mare se va desfasura cea de-a treia editie a Marsului pentru Viata si Familie, Calea Pro Vita. Tema din acest an: -Uniti pentru VIATA si FAMILIE. Evenimentul va incepe la ora 17:30 si se va desfasura pe traseul: Catedrala Episcopala Sfanta Treime, Baia…

- Cantareața Andra are parte de una dintre cele mai importante zile din viața ei. Vedeta este mai emoționata ca niciodata. Andra, care are caștiguri foarte frumoase la postul de televiziune Pro TV , este una dintre cele mai de succes artiste de pe paiața muzicala din Romania. Și in plan personal se poate…

- In cursul zilei de ieri, polițiști ploieșteni din cadrul Secției nr. 2, impreuna cu jandarmi, au organizat o acțiune in zona cartierului Radu de la Afumati, ocazie cu care a fost inchisa zona cuprinsa intre strazile Andrei Muresanu – Radu de la Afumati – Gageni – Clopotari - Nucetului. Au…

- Satmarenii sunt invitați sa participe sambata, 24 martie, la „Marșul pentru viața”, un eveniment organizat de Protopopiatul Ortodox Satu Mare, Asociația „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” și Asociația „Pro-Vita”. Locul de intalnire este pe platoul din fața Muzeului Județean, la ora 12.30. Motto-ul…

- Satmarenii sunt invitați sa participe sambata, 24 martie, la „Marșul pentru viața”, un eveniment organizat de Protopopiatul Ortodox Satu Mare, Asociația „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” și Asociația „Pro-Vita”. Locul de intalnire este pe platoul din fața Muzeului Județean, la ora 12.30. Motto-ul…

- In intervalul orar 10-14, s-a organizat o acțiune in Valenii de Munte, Balțești și Drajna, in special in zonele in care sunt amplasate unitațile de invațamant, unde au fost vizate magazinele din zona școlilor, unitațile de alimentație publica și salile de jocuri, in scopul prevenirii și combaterii delincvenței…

- Potrivit invataturii crestine, viata este cel mai mare dar al lui Dumnezeu fata de oameni care trebuie pretuit si protejat, in timp ce avortul este o crima comisa impotriva unei persoane (fiinte) nevinovate care nu se poate apara. Literatura medicala a dovedit faptul ca omul este viu din momentul conceptiei,…

- Un barbat urmeaza sa fie prezentat instantei, joi, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a fost retinut pe fondul unei actiuni de proportii a oamenilor legii din Calarasi, desfasurate in cursul zilei precedente. S-au facut nu mai putin de 30 de perchezitii, atat in judetele Calarasi, Constanta…

- Caz șocant, complet lipsit de moralitate și dincolo de limita (fie ea și larga) a legii: unui tanar tatic i s-a refuzat vanzarea unui medicament (Flixodive) existent in stocul unei anume farmacii pentru un motiv halucinant: cica medicamentul in sine s-ar fi aflat la licitație. Am crezut inițial ca…

- "Fiecare copil vine pe lume cu mesajul ca Dumnezeu nu este inca dezamagit de oameni. Baiatul meu are 6 luni... Toni", a scris Ancuta pe pagina de Facebook. Anca spune ca acest copil a venit in viata ei ca un pansament si pentru ea este o binecuvantare. A avut o sarcina usoara pana…

- Desi au trecut prin momente dureroase impreuna, Romanita Iovan si Iulian Gogan nu au renuntat niciodata unul la celalalt, scrie spynews.ro. S-au iubit din ce in ce mai mult, iar relatia lor a devenit mai unita pe zi ce trece. Citeste si Romanita Iovan, nostalgica pe Facebook: "Imi vreau viata…

- Atentie! Politistii de la Rutiera organizeaza o actiune de amploare in centrul Ploiestiului. Vor da un altfel de amenzi. Politisti rutieri si de la Compartimentul Prevenire organizeaza chiar in aceste clipe o actiune rutiera de amploare in centrul Ploiestiului, zona Omnia. Vor fi oprite…

- O fotografie realizata cu aproximativ un veac in urma, surprinde o frantura din viața de zi cu zi de pe actuala strada Ștefan cel Mare. In clișeul realizat se poate vedea și cladirea actualului Colegiu Național „Doamna Stanca”, la acea vreme Gimnaziul Catolic Regesc. Cladirea dateaza din anul 1814,…

- Autorul accidentului de aseara, de pe Soseaua Mangaliei, municipiul Constanta, a fost arestat preventiv pentru 15 zile. O familie a fost spulberata pe trecerea de pietoni din cauza soferului vitezoman care nu a acordat prioritate. In urma accidentului, un copil in varsta de trei ani si a pierdut viata.Citeste…

- Sentinta extrem de controversata, cu un impact emotional urias, în Marea Britanie, Înalta Curte a decis ca medicii au dreptul sa întrerupa, împotriva voinéi parintilor, tratamentul pe

- Campania „40 de zile pentru viata" incepe de pe data de 14 februarie si va dura pana pe 25 martie, iar in fiecare zi din aceasta perioada, timp de 12 ore pe zi, de la ora 7 la 19, vor fi puse la dispozitie pancarte cu mesaje pro-viata, materiale informative si indrumare catre modalitatile de interventie…

- Brigitte Sfat a povestit tot ce a facut in ultimul an. Cu ce AVERE ramane Brigitte Sfat dupa DIVORTUL de Ilie Nastase. Asta da, LOVITURA "Este o zi de duminica-ziua Domnului, zi pe care am inceput-o prin rugaciune in Casa Domnului. O zi in care am luat hotarari noi pentru viata mea.…

- Intre 5 și 9 februarie 2018, politistii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii in parteneriat cu Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane Alba Iulia, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba impreuna cu…

- Polițiștii locali cu atributii pe linie rutiera din cadrul Politiei Locale Ploiesti au desfașurat in ziua de miercuri, 7 februarie 2018, acțiuni specifice pentru depistarea conducatorilor de autovehicule care incalca prevederile legale referitoare la oprirea și staționarea voluntara a autovehiculelor…

- BerbecMereu in actiune, Berbecul nu are timp sa imbatraneasca. El are tot timpul cate ceva de facut, de finalizat. Asta il tine in priza si parca pentru acest nativ timp ramane pe loc. Isi traieste tineretea la cote maxime, se bucura de tot ce ii ofera viata, iar pana sa atinga o varsta…

- Sa lucrezi cu elevii de școala primara nu este chiar ușor. O data la patru ani, un invațator preia alta clasa, alți elevi.De unii se atașeaza, cu cațiva ține legatura și pe alții ii uita complet. Pana la urma sa fii cadru didactic este doar o meserie, nu?Viața i-a reamintit unei invațatoare ca meseria…

- Aproximativ 200 de copii de la patru gradinite din Galati au participat, joi, la un flashmob umanitar pentru un baietel care are nevoie de bani pentru o interventie chirurgicala de implantare a nervilor, la Viena, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Numeroasele sesizari ale cetatenilor din municipiul Botosani precum si ale presei privitoare la autovehiculele scoase la vanzare si parcate pe strada Pacea au determinat conducerea Prefecturii sa convoace astazi o intalnire cu responsabilii din acest domeniu.

- Peste 200 de politisti din cadrul structurilor de investigatii criminale, ordine publica, sectiilor de politie rurala si luptatori ai Serviciului de Actiuni Speciale – IPJ Suceava au asigurat in acest week-end un mediu civilizat de distractie pentru tineri. Au fost organizate razii in barurile si discotecile…

- O acțiune de amploare a poliției rutiere s-a lasat cu contravenții in valoare de 5.000 de lei. De asemenea, au fost retrase doua certificate de inmatriculare și a fost reținut un permis de conducere.

- 20 de detinuti din Penitenciarul Vaslui s-au bucurat de cateva ore in afara celulelor, dar nu pentru activitati relaxante. Acestia au tras din greu la lopata si la roaba pentru a pregati Centrul Civic pentru spectacolul de astazi dedicat Unirii Principatelor Romane. Acestia, in mai putin de patru ore,…

- Primaria Vaslui, cu sprijinul Muzeului Județean ”Ștefan cel Mare” și al Bibliotecii Județene ”Nicolae Milescu Spatarul”, a pregatit o serie de manifestari dedicate Zilei Principatelor Romane. Evenimentele incep astazi, cu expoziția documentara “Unirea Principatelor Romane in colecția Bibliotecii Județene…

- Aproape fiecare dintre noi a trait sau urmeaza sa traiasca momentul ruperii de „cuib“, al plecarii de acasa. Sunt insa si persoane care se complac in rolul de “vesnic copil”, dovedind o incapacitate de a se lansa in viata.

- La interscția strazilor:Grenoble – Traian, accident rutier. Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește: Sectorul BUIUCANI: intersecția cu sens giratoriu: Calea Ieșilor – I. Creanga – bd. Ștefan cel Mare; str. V. Lupu direcția spre str. C. Stere; Sectorul CENTRU: str. Gh. Asachi - Ismail…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, ca le doreste tuturor politicienilor acelasi lucru in 2018: sa ofere un cadou Romaniei in anul Centenarului, sa fie anul care uneste, nu care dezbina romanii si sa fie anul in care toti sa traga ” in aceeasi directie si cu viteza maxima in directia cea…

- In municipiul Vaslui, garda in noaptea de Revelion va fi asigurata de Farmacia ”Sensiblu”, Punct Vaslui 3, strada Ștefan cel Mare nr. 100 bis. La Barlad, cei care vor avea nevoie de medicamente sau alte produse farmaceutice in noaptea dintre ani, vor gasi deschisa Farmacia ”Dona”, de pe Bulevardul…

- Julia Stakhiva are 23 de ani, traieste la Londra, se coafeaza si face tratamente de infrumusetare la Moscova, cheltuie 200.000 de lire sterline pe an pe pantofi si are o garderoba in valoare de 1.5 milioane de lire sterline. Iar totul este platit de parintii ei, scrie Daily Mail.