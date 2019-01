Polițiștii romani, sub coordonarea DIICOT, fac, miercuri , 11 percheziții la persoane suspectate ca ar fi obținut peste 2 milioane de euro prin trafic de persoane si proxenetism. Alte doua percheziții au loc in Elvetia, ancheta fiind desfasurata impreuna cu autoritatile din acest stat.

"In aceasta dimineața, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Pitești și Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, efectueaza unsprezece percheziții domiciliare, pe raza județelor Argeș și Maramureș, precum și doua percheziții domiciliare in Elveția,…