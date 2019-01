Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Baia de Aries au acționat pe DN 75 pentru prevenirea accidentelor datorate vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de drum. Au fost ... The post Amenzi aplicate de politistii din Baia de Arieș, intr-o acțiune de prevenire și combatere a infracțiunilor desfașurata intre Lupșa și…

- Politistii de la Brigada Rutiera au retinut sase permise si au dat amenzi in valoare de 32.000 de lei in doua zile de controale care au vizat 158 de taxiuri din Capitala, in 15 cazuri fiind constatate defectiuni tehnice majore, ceea ce reprezinta aproape 10% din numarul masinilor verificate, scrie…

- In zilele de 22 si 23 noiembrie 2018, politisti ai Serviciului Rutier Alba, impreuna cu politisti rutieri din Aiud si specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe DN 1, in zona municipiului Aiud, o actiune ce a avut ca scop cresterea sigurantei rutiere si depistarea soferilor…

- Ieri, 13 noiembrie 2018, politisti rutieri din cadrul Politiei Municipiului Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului, o actiune ce a avut ca scop cresterea sigurantei rutiere si depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice,…

- Politistii din Blaj, impreuna cu RAR –ul, au organizat, pe raza municipiului, o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 5 autovehicule care nu corespundeau din punct de vedere tehnic. La data de 13 noiembrie 2018, politisti…

- Politistii din Blaj, impreuna cu RAR –ul, au organizat, pe raza municipiului, o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 5 autovehicule care nu corespundeau din punct de vedere tehnic. La data de 13 noiembrie 2018, politisti…

- Politistii din Blaj, impreuna cu RAR, au depistat in trafic, pe raza municipiului, mai multe masini cu defectiuni tehnice. Potrivit IPJ Alba, marti, politisti rutieri din cadrul Politiei Municipiului Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului,…

- Politistii din Sebes, impreuna cu RAR –ul, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. In cursul actiunii au fost depistate 9 autovehicule ce nu corespundeau din punct de vedere tehnic. La data de 5 noiembrie 2018, politisti…