- Donațiile (jucarii, haine, alimente neperisabile) se strang la Școala Nr 5, pana pe 3 decembrie a.c și vor fi oferite copiilor din Centrele de Zi și familii defavorizate! Sa nu ramanem indiferenți, daca ne permitem, fiecare dupa buget, sa aducem un strop de bucurie și pentru acești copii, macar in preajma…

- Pe 1 Decembrie 2018 sarbatorim Centenarul Marii Uniri. Toți ramnicenii sunt invitați de catre Primaria municipiului Ramnicu Valcea in Scuarul Mircea cel Batran, de la ora 19:00. In cadrul acestui eveniment vor fi valorificate trairile tuturor generațiilor de la 1918 pana in prezent, oferindu-ne o frumoasa…

- In anul Centenar, in contextul fenomenului Giving Tuesday, Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia alege sa faca un pas pe „Drumul care unește”, prin implicarea in proiectul Via Transilvanica implementat de catre Asociația Tașuleasa Social. Administratorul acestui ONG este Tiberiu Ușeriu, caștigatorul…

- Jucarii educative Joaca este esentiala pentru copii, deoarece ii ajuta sa se dezvolte multidirectional intr-un mod armonios, scrie parinti.acasa.ro. Prin intermediul jocurilor potrivite, cei mici isi dezvolta cultura generala, creativitatea, atentia distributiva, precum si abilitatea de a…

- Daruri pentru copiii din Baia de Fier. Motociclistii care au participat la Slowride Transalpina Fest au revenit la poalele muntilor. Nu pentru o noua parada moto, ci pentru o actiune caritabila. Au adus mai multor familii nevoiasi cadouri. Cei mai bu...

- O actiune de recompensare a copiilor romi pentru implicarea in activitatile scolare s-a desfasurat in curtea unui localnic din Blejesti, judetul Teleorman, dupa ce conducerea scolii a interzis evenimentul, considerand ca este unul politic. ISJ spune ca e regretabil ca s-a intamplat asa ceva.

- Copiii din Baia de Fier care provin din familii cu o situatie financiara precara vor fi vizitati sambata, 27 octombrie, de motociclistii Clubului Slowriders RC. Este vorba de iubitorii de motoare care in luna iulie au organizat in l...

- Voluntarii din Cugir ai Asociației ,,Ține de tine” au reușit ca printr-o mobilizare și implicare exemplara, sa adune 7.497 lei, o substanțiala susținere financiara reprezentand bursa pe 1 an si 5 luni pentru un copil nevoiaș din Cugir. Suma a fost stransa de membrii asociației amintitite, cu ocazia…