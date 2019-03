Acţiune antitero de amploare în Germania. Zece presupuşi islamişti suspectaţi de terorism, arestaţi Suspecții sunt investigati sub suspiciunea de a fi planificat o crima grava punand in pericol statul, a declarat un purtator de cuvant al procurorilor sambata la Dusseldorf. Desi nu exista dovezi privind tinte concrete sau un act concret, autoritatile examineaza posibile conexiuni cu gruparea extremista Stat Islamic (SI), a explicat purtatorul de cuvant. "Presupunem ca este un „splinter group” din SI sau de simpatizanti", a adaugat el. Raidurile au avut loc in orasele Essen, Dusseldorf, Wuppertal, Moenchengladbach, Duisburg si Ulm de vineri dimineata pana sambata dimineata. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a arestat zece presupusi islamisti suspectati de terorism in urma unor raiduri efectuate in statele din vest Renania de Nord-Westfalia si Baden-Wuerttemberg, informeaza sambata DPA. Ei sunt investigati sub suspiciunea de a fi planificat o crima grava punand in pericol statul,…

- Poliția a intreprins vineri o operațiune antiterorista in mai multe orașe din vestul Germaniei, vizand un grup de persoane, majoritatea din Tadjikistan, dar momentan nu este clar daca acțiunea are legatura cu un tadjic arestat la Essen pentru conducere cu intenții criminale, relateaza presa locala…

- Autoritatile germane au arestat, vineri, suspecti islamisti care pregateau comiterea unei serii de atentate în zona metropolitana Frankfurt, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul publicatiei Bild, citat de Mediafax. Aproximativ 200 de agenti de politie au…

- Un numar de 11 persoane au fost retinute la Frankfurt si sunt anchetate sub suspiciunea de planificare a unui atentat 'terorist islamist', cu folosirea unei masini cu care sa patrunda in multime si a unor arme de foc, in scopul de a omori cat mai multe persoane, relateaza Reuters si AFP, informeaza…

- Politistii au organizat, vineri si sambata, o actiune pentru verificarea legalitații efectuarii transportului public de persoane in regim taxi și a transportului in regim de inchiriere cu șofer prin intermediul aplicațiilor electronice, fiind date amenzi de peste 45.000 lei."Astfel, s-a urmarit…

- Potrivit politiei, o ancheta initiala a aratat ca un barbat a deschis usa de urgenta din greseala si a fost urmat de doi pasageri. Calatorii care trecusera deja de controalele de securitate au fost nevoiti sa se intoarca in zona publica a aeroportului, iar unii chiar sa paraseasca avioanele…

- Leonora avea 15 ani când a plecat din Germania spre Siria, unde s-a întâlnit cu soțul ei, jihadist în gruparea Stat Islamic (SI). Fugara azi din ultimul bastion al SI în estul sirian, tânara vrea acum sa se întoarca în țara, împreuna cu copiii ei,…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 24 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic in care și dirijorul, și soliștii, sunt din Coreea de Sud. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Young Dae Yoo, participa, in premiera, soliștii Yunjung Lee (oboi),…