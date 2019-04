FOTO – Arhiva Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dej au desfasurat o actiune pe raza municipiului Dej și a comunelor arondate, in urma careia au fost aplicate 45 de sancțiuni contravenționale. La data de 10 aprilie, in intervalul orar 10.00 – 12.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, in colaborare cu politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej, au desfasurat o actiune de mentinere a unui climat de siguranta publica atat in municipiul Dej, cat si pe raza comunelor arondate. Actiunea a condus la legitimarea a 71 de persoane si verificarea a 57 de vehicule. Abaterile de la legislatia…