- Grupul bancar francez Societe Generale s-ar putea retrage din tarile din Europa Centrala si de Est (CEE) in care nu este in top trei al cotei de piata, urmand sa-si vanda inclusiv subsidiara din Bulgaria - Societe Generale Expressbank, a informat site-ul capital.bg, citat de Novinite, relateaza Agerpres.…

- Iubitorii de miere si alte produse apicole sunt asteptati, in perioada 31 martie - 1 aprilie 2018, la cel mai dulce eveniment al inceputului de primavara, traditionalul Targ Apicol, eveniment ajuns deja la a IX-a editie. Targul va reuni producatori de miere din judetul Galati, Braila, Tulcea, Constanta…

- Jurnalisti de limba romana din Republica Moldova, Ucraina, Serbia si Albania viziteaza Romania in perioada 26-30 martie, la invitatia Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), in cadrul programului „Itinerar Centenar pentru jurnalisti romani din afara granitelor” derulat de minister. Deputatul…

- Reprezentanti ai presei de limba romana din comunitatile istorice din jurul Romaniei au vizitat, miercuri, sediul Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, ocazie cu care le-a fost prezentat si unul din proiectele importante realizate de agentie in acest an, filmul documentar "Marea Unire - Romania, la…

- Pe 15 martie, Adunarea Confindustria Romania, condusa de noul Președinte, Giovanni Villabruna, (Ansaldo Nucleare – Romania), a votat in unanimitate numele persoanei propusa Consiliului General al Federației pentru președinția Confindustria Est Europa, ca expresie a Reprezentanței Internaționale romane.…

- Luxemburg a decis sa-și recheme ambasadorul de la Moscova. În același timp, ministrul luxemburghez de Externe a anunțat ca țara sa nu intenționeaza sa expulzeze nici un diplomat rus. Ieri, și guvernul de la Sofia a decis sa-și recheme ambasadorul de la Moscova. Începând…

- Un grup de 30 de reprezentanti ai presei in limba romana din Ucraina, Serbia, Albania si Republica Moldova, participanti la programul "Itinerar centenar pentru jurnalistii romani din afara granitelor", derulat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), a participat marti la sedinta comuna a…

- ORA DE VARA. CFR Calatori subliniaza ca trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor. "Trenurile de calatori vor circula dupa ora actuala (de iarna) pana in noaptea de 24/25 martie a.c. la ora 03.00,…

- Federatia Europeana de Handbal a anuntat urnele valorice inaintea tragerii la sorti a grupelor preliminare de calificare pentru Campionatul European de handbal masculin din 2020, care va avea loc in 12 aprilie, la Trondheim (Norvegia). In premiera, turneul final continental va fi gazduit de trei…

- Rezolvarea disputei privind granita cu Muntenegru reprezinta o cerinta fundamentala pentru obtinerea dreptului de calatorii fara viza in statele membre ale Uniunii Europene.Partidul de opozitiei Vetevendosje este impotriva acordului semnat cu Muntenegru in 2015, sustinand ca aproximativ…

- DAI-TECH, producatorul brandului de IT&C, nJoy este pentru al doilea an consecutiv in topul publicatiei Inc. 5000 Europe destinat companiilor private care au parte de o dezvoltare accelerata pe teritoriul Europei. Compania de componente si accesorii pentru calculatoare a avut o crestere…

- Orașul Varșeț gazduiește anul acesta, pe data de 16 și 17 martie, cea de-a 13-a ediție a Festivalului internațional de vin VINOFEST 2018, eveniment care celebreaza tradiția viticola a orașului. Iubitorii “bauturii zeilor” au prilejul de a gusta vinuri de calitate și specialitați culinare din bucataria…

- Detinuta de statele membre ale Uniunii Europene, BEI utilizeaza depozitele de capital ale statelor UE ca garantie pentru finantarea imprumuturilor in domeniul cercetarii, infrastructurii si mediului, atat in Europa, cat si la nivel global. ”Intentionam sa acordam credite in valoare de aproximativ…

- Statisticile oficiale ale Romaniei si ale altor state sau cele ale institutiilor internationale (precum UNStat, Eurostat etc.) sunt indicatori utili, care insa nu surprind realitatea statistica, fie din cauza periodicitatii cu care sunt realizate (exista state unde recensamintele nu au fost efectuate…

- Statele din Balcanii de Vest trebuie sa continue aplicarea reformelor, pentru a putea deveni membre ale Uniunii Europene, a declarat joi dupa-amiaza Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, citat de site-ul agentiei Reuters. Jean-Claude Juncker a efectuat in ultimele zile un turneu in Serbia,…

- Sase tari din Balcani - Macedonia, Serbia, Albania, Muntenegru, Bosnia si Kosovo - aspira sa adere la Uniunea Europeana, insa Bruxellesul a avertizat ca drumul care trebuie parcurs ramane unul lung, relateaza AFP. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, aflat in turneu in Balcani, a reiterat…

- Reuniunea de la Sofia, gazduita de premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, are loc dupa publicarea strategiei UE cu privire la modul aducerii regiunii Balcanilor, in care Rusia, China si Turcia au de asemenea interese,…

- Directorul Muzeului Judetean Giurgiu, Ionel Muscalu, a declarat miercuri, cu ocazia vernisajului expozitiei transfrontaliere romano-bulgare "Martisorul nu este doar romanesc", ca acest obiect specific inceputului de martie face acum parte din patrimoniul UNESCO, iar traditia oferirii acestuia este…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a pledat luni, la Londra, pentru aderarea tarilor din Balcani la UE, pe care le-a calificat drept 'elevi excelenti', transmite AFP. ''Noi toti am incercat sa demonstram ca putem…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis tarilor din vestul Balcanilor ca aderarea la Uniunea Europeana va fi posibila pentru oricare din ele in 2025, relateaza Reuters. În timpul etapei din Albania a turneului său prin statele care aspiră la statutul de membru…

- Romania: index de risc politic mediu (63,3) Riscul politic la nivel global ramane printre preocuparile companiilor in anul 2018, potrivit documentului publicat de Marsh, lider global in brokerajul de asigurari și in dezvoltarea soluțiilor inovative de management al riscului. In acest an, riscurile…

- Comisia Europeana a relansat procesul de extindere a Uniunii cu sase tari din Balcanii de Vest: Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru, Bosnia si Hertegovina si Macedonia, Serbia si Muntenegru. Dar pentru aceasta regiune se bat si alti actori precum Rusia si China.

- "Avem nevoie urgenta de aceasta lege pentru a putea face lucrurile asa cum trebuie. Ieri am fost chemata imperativ la o reuniune a ministrilor din tarile din sud-estul Europei privind vaccinarea. Nu am inteles de ce. Primisem invitatia pe minister in primele doua zile de mandat. Am declinat, am rugat…

- Printre subiectele ce vor fi abordate de ministri se numara teme de actualitate, precum: Siria, Balcanii de Vest si Coreea de Nord, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres. Cu aceeasi ocazie, ministrii de Externe europeni vor avea o sesiune comuna de lucru…

- Noi potentiale state membre ale Uniunii Europene din Balcanii de Vest si situatia din Siria, precum si Coreea de Nord vor fi principalele subiecte ce vor fi discutate joi si vineri de ministrii de externe din UE la o reuniune la Sofia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Reuniunea ministeriala…

- Sase tari grupate in Balcanii de Vest, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Bosnia si Hertegovina. Albania si Kosovo, au primit unda verde pentru inceperea procesului de aderarea la UE, ca urmare a unei declaratii oficiale facute pe 6 februarie 2018 de Comisia Europeana la Strasburg. Pentru Serbia si Muntenegru,…

- Comisia Europeana a adoptat, saptamana aceasta, o noua Strategie de Extindere, oferindu-și sprijinul pentru Balcanii de Vest - Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru și Serbia - insistand, insa, ca aceste state trebuie sa faca mai rapid reforme și sa adopte valorile UE, daca doresc integrarea…

- Comisia Europeana a prezentat marti on strategie de aderare pentru sase tari balcanice intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters. Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru si Serbia.

- In perioada 26-28 ianuarie, Cucii din Branești au participat la cea de-a 27 ediție a Festivalului Internațional al Obiceiurilor cu Maști, care are loc, incepand cu 1966, an de an, in Pernik, Bulgaria. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 388, ediția print ”Surva” este cel mai mare și mai faimos…

- Marti, Comisia Europeana va prezenta Strategia privind Balcanii de Vest, in conditiile in care integrarea rapida in UE a sase tari din Balcanii de Vest este promovata de 12 state membre. "Calitatea de membru a statelor din Balcanii de Vest corespunde cu interesele politice si economice ale…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters.

- Sistemul de sanatate din Romania a ocupat și in 2017 ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, raport ce analizeaza situația din 34 de state europene. A obținut un punctaj total de 439 de puncte, fața de 548 cat are Bulgaria, in condițiile in care scorul minim posibil este de 330.…

- Uniunea Europeana va mentine deschisa perspectiva integrarii a sase state din Balcanii de Vest pana in 2025 intr-o incercare de a da un nou suflu extinderii blocului comunitar, de a consolida controlul asupra migratiei si de a combate influenta rusa in aceasta perioada instabila. UE a inceput negocierile…

- Valoarea tranzactiei nu a fost data publicitatii. Aceasta operatiune este cea mai recenta dintr-o serie de tranzactii din domeniul producerii inghetatei, care includ achizitionarea Talenti Gelato in 2014 si a Grom in 2015. Unilever, producatorul inghetatei Wall si Ben Jerry, a anuntat…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”, initiat de Consiliul Judetean Gorj, joi, 1 februarie, ora 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti, EXPOZITIA INTERNATIONALA…

- Si-a inceput cariera in Avon, in 1998, ca director de vanzari in Cluj Napoca, iar incepand cu 1 ianuarie conduce regiunea Avon formata din Romania, Republica Moldova, Bulgaria, Albania si Macedonia, a carei valoare totala a operatiunilor depaseste 150 milioane dolari. Andreea Moldovan, noul manager…

- LIVE PRO TV TRAGEREA LA SORTI LIGA NATIUNILOR UEFA LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO TV. Cele patru serii din LIGA NATIUNILOR s-au stabilit pe baza coeficientului UEFA. Seria A (patru grupe cu trei echipe): Germania, Portugalia, Belgia, Spania, Franța, Anglia, Elveția, Italia, Polonia, Islanda,…

- Endava, una dintre cele mai mari companii IT din România, a fuzionat cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu o prezența puternica în America Latina. Aceasta acțiune strategica va crea un jucator IT global, capabil sa ofere clienților…

- "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai dificile momente - in unele cazuri, un moment de criza politica profunda. Astazi, datorita deciziilor indraznete si a unei colaborari excelente, aceste crize au fost abordate si rezolvate in cea mai…

