Stiri pe aceeasi tema

- ONG-ul "2035 Romania fara tutun", condus de Ramona Brad face presiuni zilele acestea pentru ca legea depusa de USR-istul Emanuel Ungureanu, descrisa drept "o inițiativa complexa anti-tutun menita sa lupte eficient cu invazia produselor derivate din otrava tutunului", care in realitate este un demers…

- Selectionatele Suediei si Norvegiei au terminat la egalitate, 1-1, duminica, la Stockholm, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020 la fotbal, din care face parte si Romania. Norvegienii au deschis scorul prin Stefan Johansen (45), dar gazdele au restabilit egalitatea dupa pauza (60). Spania a surclasat…

- SARBATOARE… In fiecare an, pe 5 august, in ajunul sarbatorii crestine „Schimbarea la fata”, este marcata Ziua drumarilor profesionisti din Romania, zi in care se sarbatoresc toti drumarii din judetul Vaslui. „Este o zi cu o semnificatie aparte pentru reprezentantii breslei noastre, supusa la numeroase…

- Un hau se casca intre Romania si Republica de la Caracal. Si intre ce stim si ce nu despre crimele din capitala acestei republici, despre esecul institutiilor ei si dezumanizarea noastra. Avem urgenta nevoie de punti.

- ”Tot mai multi romani pleaca si se stabilesc in afara granitelor. Plecarea oamenilor este cea mai mare drama nationala din ultimii 30 de ani, iar ultimele statistici nu sunt deloc imbucuratoare. Romania ramane o tara de emigrare, cu cea mai mare rata de cresterea anuala a populatiei din diaspora…

- Schimbarea momentului pentru toți elevii din Romania! Se anunța materie noua in programa școlara și chiar modificarea orelor de dirigenție, masuri ce ar putea sa fie aplicate in cel mai scurt timp posibil elevilor. Ce vor studia tinerii din Romania?

- Procurorul general Eduard Harunjen și-a anunțat astazi demisia, prin intermediul unei adresari publicate pe pagina oficiala a Procuraturii Generale. Vedeți mai jos adresarea procurorului general: Nu noi alegem timpul, ci timpul ne alege pe noi. Ultimele…

- Romania U21 a fost eliminata de Germania U21, scor 2-4, in semifinalele Euro 2019. Gica Popescu dezvaluie ca Ianis Hagi va pleca de la Viitorul saptamana urmatoare. „Am dominat Germania in prima parte. Din pacate, ei au avut o zi in plus de pauza. Mulți jucatori de la noi nu mai puteau pur și simplu…