- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- Depozitele pe termen mediu si lung ale nerezidentilor sunt in prezent cu peste cinci miliarde de euro sub varful istoric atins in 2011, cand acestea depaseau 8 miliarde de euro. Strainii, in cea mai mare parte grupuri bancare, detineau la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut depozite…

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 3,8 mld. euro in 2017, arata o analiza a Deloitte Romania realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor cu valoare comunicata. Adaugand tranzacțiile cu valoare necomunicata, totalul pieței este intre 4 și 4,6 mld euro, conform…

- Actiunile TMK- Artrom, Romcarbon si SIF4 Muntenia se depreciau cel mai mult, miercuri dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar cele mai mari aprecieri erau consemnate la Dafora, Nuclearelectrica si Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest. Indicele…

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate in 2017 la Bursa de Valori Bucuresti a depasit 3 miliarde de euro, cu 24% peste nivelul din 2016 si cu 28% peste media ultimilor 10 ani, potrivit unui comunicat al institutiei.

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate miercuri pe Bursa de la Bucuresti a urcat la 53,8 milioane de lei (11,58 milioane de euro), de la 38,46 milioane de lei (8,25 milioane de euro), in sedinta precedenta.

- Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii TeraPlast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 de milioane de lei, la 131 de milioane de lei. 'Transferul a avut loc dupa ce Grupul TeraPlast a finalizat procesul de achizitie integrala a pachetului de actiuni Politub, detinut de…

- „Intr-un context in care costul banilor este asteptat sa creasca din cauza presiunilor inflationiste, 2018 este cel mai bun an pentru listarea la bursa. Din perspectiva venitului, consumul este la un nivel semnificativ pentru a incuraja investitiile si cresterile veniturilor pentru anul in curs.…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, ieri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres. „Daca bursa ar fi un barometru…

- ♦ Profitabilitatea companiilor de stat ar putea urca in 2018, ceea ce implicit ar putea insemna dividende generoase, dar nivelul randamentelor din 2017 este posibil sa nu fie atins in anul curent ♦ Consumul va incetini in 2018 la un ritm de 5-6% pe an ♦ „Intr-un context in care costul…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- Opt hoteluri de pe litoral, detinute de sase sociatati comerciale, au ramas fara certificate de clasificare dupa un control al Ministerului Turismului, arata rapoartele companiilor catre Bursa de Valori Bucuresti.

- Grupul petrolier OMV Petrom, pro­ducatorul si furnizorul de gaze naturale Romgaz Medias si Banca Transilvania au fost cele mai valoroase companii locale listate la Bursa de Valori Bucuresti in 2017, cu o capitalizare cumulata de aproape 37,5 de miliarde de lei. Cele mai mari zece companii…

- Societatea Oil Terminal a raportat catre Bursa de Valori Bucuresti doua tranzactii incheiate de societate. Astfel, Oil Terminal a incheiat un contract cu Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale ndash; Unitatea Teritoriala 15 Bucuresti pentru prestari servicii depozitare motorina.…

- Societatea Oil Terminal Constanta a postat astazi, pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, un anunt prin care informeaza actionarii ca s a primit, prin fax, decizia nr. 02 2017 emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala Regionala a Finantelor Galati Comisia pentru Autorizarea…

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, a incheiat cu Fortele Aeriene Romane un contract in valoare de peste 60 milioane lei, adica peste 130% din intreaga cifra de afaceri realizata de companie in…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut un an bun din toate punctele de vedere, atat ca valoare a tranzactiilor si cresterilor semnificative pe unii indici, cat si din punct de vedere al listarilor. Practic, in acest an au avut loc patru oferte publice initiale (IPO) si opt listari de obligatiuni,…

- MedlLife, liderul pietei de servicii medicale private, si-a majorat capitalul social printr-o emisiune de actiuni in valoare de 67,5 milioane lei, potrivit unui comunicat al companiei publicat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). 0 0 0 0 0 0

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis saptamana pe plus, toti indicii inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%, cu exceptia BET-Fi, care se mentine pe minus, cu o scadere de 0,25%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de luni cu un avans de 0,39%, la fel ca si BET-TR, in timp ce…

- Toti indicii bursieri erau in urcare luni dimineata, la circa 45 de minute de la deschiderea sedintei de tranzactionare de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, se aprecia cu 0,38%.

- In locul acesteia a fost numit Mihai Darie, potrivit unui anunt postat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. Mihai Darie a fost numit pe o perioada de 4 ani, iar hotararea va intra in vigoare incepand cu data de 3 ianuarie 2018. Grupul Electrica a inregistrat in primele 9 luni ale anului…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Bucuresti a vandut printr-un plasament privat obligatiuni in euro pe cinci ani cu o dobanda de 5,75% pe an, operatioune prin care a strans 12,525 mil. euro. Impact a vrut sa vanda obligatiuni, negarantate de 30 milioane de euro, dar a strans numai 41,75% din…

- Grupul de firme Electrogrup ia in calcul listarea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pentru anul viitor, a spus Alina Pop, CEO al grupului, in cadrul unui eveniment organizant la BVB. “Anul viitor luam in calcul lansarea unui IPO la Bursa de la Bucuresti. De asemenea,…

- Binecunoscutul prezentator de televiziune Moise Guran a povestit cum a facut credit la o banca pentru a juca la bursa. Moise Guran este cunoscutul telespectatorilor din țara noastra din postura de realizator de emisiuni economice . De-a lungul anilor, Moise Guran a fost moderator la mai multe posturi…

- Bursa a ajuns la 88 de emitenți la finalul lunii trecute, dupa ce, numai in ultimele 12 luni, cinci companii s-au listat pe piața principala, ceea ce reprezinta cea mai buna performanța din istoria ei, a declarat președintele Bursei de Valori București (BVB), Lucian Anghel. 'Noiembrie a…

- Peste 88.000 de turisti romani, plecati in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie, au cheltuit circa 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa; pachetele de city break interne fiind mai bine vandute decat cele din strainatate pentru prima oara dupa 1989, potrivit FPTR. …

- Petrom, Romgaz, Banca Transilvania, BRD si Fondul Proprietatea, toate listate la Bucuresti, sunt in top zece cele mai valoroase companii din Romania. Doar 16 companii din top 100 cele mai valoroase din Romania sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti, fata de 14 cate erau anul trecut, in…

- Adrian Tanase, fost Chief Investment Officer la NN si ING Pensii, ar fi noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, potrivit unor surse din piata. Bursa de Valori Bucuresti nu a anuntat inca nimic oficial, pana la ora transmiterii acestei stiri. 0 0 0 0 0 0

- Grecia spera sa obtina 231,93 milioane de euro din vanzarea unei participatii de 67% in Autoritatea portuara Thessaloniki (OLTH), acordul urmand sa fie semnat in 15 decembrie, a declarat...

- Grecia spera sa obțina 231,93 milioane de euro din vanzarea unei participații de 67% in Autoritatea portuara Thessaloniki (OLTH), acordul urmand sa fie semnat in 15 decembrie, a declarat Sotiris Theofanis, coordonatorul consorțiului care a caștigat licitația pentru portul elen, informeaza publicația…

- Companiile de la bursa valoreaza 35 de miliarde de euro Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a consemnat, in acest an, in 222 de ședințe de tranzacționare, 730.000 de tranzacții cu 8,15 miliarde de acțiuni, de 10,8 miliarde de lei. Valoarea de piața a celor 88 de companii listate pe piața principala este…

- Odata cu sarbatorirea a 20 de ani de la listarea pe Bursa de Valori București, Alro SA, cel mai mare producator de aluminiu din Europa Centrala și de Est, a reușit sa caștige marele premiu al categoriei, „Industria grea“.

- Majorarea vine ca urmare a fuziunii cu SIBEX-Sibiu Stock Exchange, se arata intr-un anunt publicat, joi, pe site-ul propriu. "Societatea Bursa de Valori Bucuresti informeaza ca, in data de 15 noiembrie 2017, a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) decizia nr. 1624/15.11.2017…

- Rezultatele producatorului de medicamente Antibiotice Iasi (ATB) arata o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane lei in primele 9 luni ale anului 2017, in crestere cu 4% fata de valoarea estimata in bugetul de venituri si cheltuieli si cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016,…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a inregistrat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 234 milioane lei, cu 3% peste nivelul din perioada similara a anului trecut, iar profitul net s-a majorat cu 14%, la 20,24 milioane lei. Exporturile companiei au atins la finele…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a realizat, in primele doua luni un profit operational dublu fata de anul trecut, de 8,32 milioane de lei, ajungand intr-un final la un profit net de 7,38 milioane de lei.

- Profitul brut realizat de Transgaz in primele 9 luni este de 433,5 milioane de lei, in crestere cu 21% fata de cel realizat in perioada similara din 2016, arata un raport transmis luni de societate (simbol TGN) catre Bursa de Valori Bucuresti. Veniturile din activitatea de exploatare inainte…

- Intr-un comunicat remis de Bursa de Valori București (BVB) se anunța ca investitorii au in plan negocieri cu privire la achiziția Bancpost SA, ERB Retail Services IFN SA si ERB Leasing IFN SA din Romania. "Negocierile sunt aproape de finalizare, partile parcurgand ultimele etape in vederea…

- Sphera Group (SFG) a debutat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) cu o crestere de 15,8% fata de pretul stabilit in IPO, desi in piata pretul cerut in oferta publica initiala nu a fost considerat unul tocmai mic. Circa 65% din actiunile SFG vandute in IPO au fost achizitionate de investitori institutionali…

- Nuclearelectrica, Conpet Ploiesti si Transgaz Medias sunt cele mai performante actiuni din componenta indicelui de referinta BET in perioada ianuarie-octombrie 2017, evolutie care a tinut cont de dividendele platite de emitenti, potrivit calculelor analistilor de la Prime Transaction. La polul opus,…

- Valoarea tranzacțiilor derulate vineri la Bursa de Valori București a fost de aproximativ 329,31 milioane de lei (71,68 milioane de euro), pe fondul schimburilor cu acțiuni Sphera Franchise Group, in valoare de aproximativ 285 de milioane de lei, in urma lansarii ofertei publice inițiale, conform…

- Valoarea tranzacțiilor derulate vineri la Bursa de Valori București a fost de aproximativ 329,31 milioane de lei (71,68 milioane de euro), pe fondul schimburilor cu acțiuni Sphera Franchise Group, in valoare de aproximativ 285 de milioane de lei, in urma lansarii ofertei publice inițiale. …

- Consiliul de Administratie al S.N.G.N. Romgaz l-a numit joi pe Andrei Bobar in functia de director economic al societatii. In octombrie, Gabriel Gheorghe, presedinte al Consiliului de Administratie, si-a dat demisia din functiesi a renuntat la mandatul de administrator…

- Sphera Group, companie care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, se va lista miercuri, 15 noiembrie, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), pretul final de oferta fiind de 29 lei/actiune. Subscrierile s-au putut face in intervalul 25 - 33 lei/actiune.…

- Turbomecanica (TBM) a inregistrat, in primele noua luni ale anului, un profit de 17,86 milioane de lei, in crestere cu circa 138,5%, fata de aceeasi perioada din 2016, cand acesta se situa la 7,48 milioane de lei. 0 0 0 0 0 0 De asemenea, compania a obtinut venituri de 73,53 milioane…

- Transilvania Broker (TBK) a intrat joi la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), actiunile brokerului de asigurari fiind evaluate la 14,4 lei in primele minute ale sedintei. 0 0 0 0 0 0 Pretul este cu 7,09% mai mic decat nivelul de 15,5 lei la care investitorii au subscris…

- Producatorul si furnizorul de gaze naturale din Romania Romgaz spune ca are inmagazinate 633,83 de milioane de metri cubi de gaze naturale, mai mult decat dublu fata de cat era obligat. Capacitatea totala de stoc de care dispune este de 1,93 miliarde metri cubi, depasind stocul minim obligatoriu…

- Transilvania Broker de Asigurare se listeaza, joi, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) in urma unei oferte publice initiale secundare de vanzare a actiunilor existente care a fost suprasubcrisa in proportie de peste 270% in primele doua zile.

- Bursa de Valori Bucuresti SA informeaza ca, reunit in sedinta din data de 1 noiembrie 2017, Consiliul Bursei a luat act de demisia lui Ludwik Leszek Sobolewski din functia de Director General al Societatii si a hotarat numirea lui Marius Alin Barbu, Director General Adjunct, in functia de Director General…

- "La nivelul societatii Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA a fost aprobat un program de concedieri colective valabil pana la data de 31 decembrie 2019, in vederea eficientizarii activitatii societatii prin corelarea numarului de angajati indirect productivi cu cel al angajatilor…