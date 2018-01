Stiri pe aceeasi tema

- Actionarii Purcari Wineries spera sa obtina 265,9 milioane de lei din listarea a 49% din actiunile companiei la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), reiese din prospectul publicat pe site-ul operatorului pietei de capital romanesti. Subscrierile pot fi facute incepand cu data de 29 ianuarie…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- Noile caracteristici ale societatii Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) au fost înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), ca urmare a fuziunii prin absorbtie a societatii SIBEX - Sibiu Stock Exchange SA, informeaza un comunicat al autoritatii de reglementare, transmis miercuri…

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 3,8 mld. euro in 2017, arata o analiza a Deloitte Romania realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor cu valoare comunicata. Adaugand tranzacțiile cu valoare necomunicata, totalul pieței este intre 4 și 4,6 mld euro, conform…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu partenerii sai anunta inceputul etapei de nominalizare a celei dea doua editii a proiectului Made in Romania. Intre 15 si 31 ianuarie antreprenorii romani precum si angajatii din companii romanesti inovatoare sunt invitati sa depuna nominalizarile utilizan...

- Producatorul de vin Purcari Wineries Plc planuieste sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in prima parte a acestui an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, informeaza compania, scrie Agerpres.

- Producatorul de vin Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, informeaza compania. ''Purcari intentioneaza sa solicite admiterea…

- Compania ce ofera servicii de stocare de fisiere in cloud, Dropbox, evaluata la 10 miliarde de dolari, se pregateste in secret de listarea la bursa, spun surse citate de presa internationala. Vanzarile companiei au ajuns anul trecut la peste 1 miliard de dolari.

- Bursa de Valori are nevoie in continuare de companii mari care sa se listeze pentru a continua dezvoltarea, iar anul acesta sunt așteptate in ringul bursier Hidroeletrica, Electrogrup și chiar Bitdefender.

- Patru IPO-uri de peste un sfert de miliard de euro și 9 emisiuni de obligațiuni corporative, in lei și euro, au avut loc in 2017 la BVB Capitalizarea tuturor companiilor listate pe piața principala a BVB a atins un nivel record de 35 de miliarde de euro Media zilnica a valorilor tranzacționate pe toate…

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate miercuri pe Bursa de la Bucuresti a urcat la 53,8 milioane de lei (11,58 milioane de euro), de la 38,46 milioane de lei (8,25 milioane de euro), in sedinta precedenta.

- „Intr-un context in care costul banilor este asteptat sa creasca din cauza presiunilor inflationiste, 2018 este cel mai bun an pentru listarea la bursa. Din perspectiva venitului, consumul este la un nivel semnificativ pentru a incuraja investitiile si cresterile veniturilor pentru anul in curs.…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, considera presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romanie (AAFBR), Iancu Guda. "Este foarte important ca firmele active in Romania sa-si creasca gradul…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- Creșterea economica a Romaniei este puternica, alerta, dar acesta este și contextul in care au aparut primele dezechilibre, fața de stadiul macroeconomic obișnuit de stabilitate din ultimii ani. Aceasta este caracterizarea facuta economiei naționale de catre Horia Braun Erdei, economist-șef și director…

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…

- Societatea Oil Terminal Constanta a postat astazi, pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, un anunt prin care informeaza actionarii ca s a primit, prin fax, decizia nr. 02 2017 emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala Regionala a Finantelor Galati Comisia pentru Autorizarea…

- Johan Meyer va deveni de la 1 aprilie singurul manager al Fondului Proprietatea, a anunțat sucursala din Romania a Franklin Templeton, administratorul acestuia. Meyer a impartit responsabilitatile manageriale cu Greg Konieczny, in calitate de co-manager de portofoliu, incepand cu 1 noiembrie 2016. Anterior,…

- Serviciul de muzica prin streaming, Spotify si-a pregatit in secret listarea la bursa, evenimentul urmand sa aiba loc in primul semestru al acestui an. Startup-ul suedez detine cea mai mare platforma de muzica prin streaming si este evaluat la 15 miliarde de dolari.

- Compania NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania dupa valoarea activelor gestionate, a pus astazi in vanzare pe Bursa de Valori București un pachet de obligațiuni in valoare de 500 mil. euro, parte a unui program total de un miliard de euro.

- MedlLife, liderul pietei de servicii medicale private, si-a majorat capitalul social printr-o emisiune de actiuni in valoare de 67,5 milioane lei, potrivit unui comunicat al companiei publicat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). 0 0 0 0 0 0

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis saptamana pe plus, toti indicii inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%, cu exceptia BET-Fi, care se mentine pe minus, cu o scadere de 0,25%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de luni cu un avans de 0,39%, la fel ca si BET-TR, in timp ce…

- Toti indicii bursieri erau in urcare luni dimineata, la circa 45 de minute de la deschiderea sedintei de tranzactionare de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, se aprecia cu 0,38%.

- Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a civila a admis joi cererea privind fuziunea prin absorbtie dintre BVB, in calitate de societate absorbanta, si Sibex - Sibiu Stock Exchange, in calitate de societate absorbita, si a dispus inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor privind fuziunea, a anuntat…

- Consiliul de Administratie al Romgaz l-a revocat pe Virgil-Marius Metea din functia de director general al societatii, inlocuindu-l cu Emil-Corin Cindrea, se arata intr-un comunicat transmis vineri catre Bursa de Valori Bucuresti.

- Administratorul Fondului Proprietatea a depus o solicitare la Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru avizarea celui de-al noualea program de rascumparare de actiuni si a numit firma Wood&Company Financial Services in calitate de intermediar al ofertei publice. Prin aceasta oferta,…

- Grupul de firme Electrogrup ia in calcul listarea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pentru anul viitor, a spus Alina Pop, CEO al grupului, in cadrul unui eveniment organizant la BVB. “Anul viitor luam in calcul lansarea unui IPO la Bursa de la Bucuresti. De asemenea,…

- Nimic nu anunta pana acum aceasta decizie a Raiffeisen, unul dintre cei mai mari si activi brokeri de pe piata bursiera. “Continuam eforturile de simplificare a activitatii bancare, in special in contextul noilor reglementari europene care au ca efect cresterea complexitatii si a costurilor aferente…

- Bursa a ajuns la 88 de emitenți la finalul lunii trecute, dupa ce, numai in ultimele 12 luni, cinci companii s-au listat pe piața principala, ceea ce reprezinta cea mai buna performanța din istoria ei, a declarat președintele Bursei de Valori București (BVB), Lucian Anghel. 'Noiembrie a…

- Bursa de Valori București a trecut prin multe etape de dezvoltare in ultimele doua decenii, cu salturi de creștere și prabușiri spectaculoase. Acum, piața romaneasca de capital a devenit atractiva atat pentru emitenți, cat și pentru investitori.

- Compania de transport si logistica Transport Trade Services (TTS), controlata de antreprenorul roman Mircea Mihailescu, a aprobat in AGA venirea pe Bursa din Bucuresti, potrivit datelor din Monitorul Oficial. “Se aproba admiterea actiunilor emise de societate la tranzactionare pe piata…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a inregistrat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 234 milioane lei, cu 3% peste nivelul din perioada similara a anului trecut, iar profitul net s-a majorat cu 14%, la 20,24 milioane lei. Exporturile companiei au atins la finele…

- Problema actionarilor inactivi proveniti din Marea Privatizare, blocarea tranzactiilor cu CFD-uri in piata Forex, eliminarea pragului la SIF-uri si eventualele investigatii care vor urma sunt cateva dintre subiectele abordate de vicepresedintele ASF Mircea Ursache, in cadrul editiei din aceasta saptamana…

- Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat pentru primele noua luni ale anului 2017 o valoare tranzactionata pe toate pietele de 10,88 mld. lei, in crestere cu 33% fata de aceeasi perioada a anului anterior, trimestrul al treilea fiind cel mai bun trimestru din ultimii doi ani. Valoarea tranzactionata…

- Firma de audit si consultanta KPMG a asistat recent Electrica, liderul pietei de distributie si furnizare a energiei electrice din Romania, in procesul de achizitie a participatiei de 22% in filialele sale de la Fondul Proprietatea. Echipa de Deal Advisory a KPMG in Romania specializata…

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri cererea depusa de Sebastian Bodu, fost presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care a dat in judecata Transelectrica, unde detine o actiune, solicitand suspendarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor privind acordarea unor dividende…

- Sphera Group (SFG) a debutat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) cu o crestere de 15,8% fata de pretul stabilit in IPO, desi in piata pretul cerut in oferta publica initiala nu a fost considerat unul tocmai mic. Circa 65% din actiunile SFG vandute in IPO au fost achizitionate de investitori institutionali…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are in aprobare prospectele a doua companii care vor sa se listeze pe piața de capital romaneasca, a declarat, joi, Mircea Ursache, vicepreședintele instituției, intr-o conferința cu ocazia listarii Sphera Franchise Group. 'Listarile ne vor aduce…

- Nuclearelectrica, Conpet Ploiesti si Transgaz Medias sunt cele mai performante actiuni din componenta indicelui de referinta BET in perioada ianuarie-octombrie 2017, evolutie care a tinut cont de dividendele platite de emitenti, potrivit calculelor analistilor de la Prime Transaction. La polul opus,…

- Cresterea valorii de piata a celor mai importante companii romanesti s-a injumatatit fata de maximele anului 2017, ca urmare a incertitudinilor economice si fiscale, potrivit administratorilor de investitii si brokerilor de pe piata de capital. Asta in ciuda unei spectaculoase cresteri economice.…

- Mai multi angajati Electrica (printre care si buzoieni)vor fi disponibilizati dupa ce a fost aprobat un program de concendieri colective, valabil pana la 31 decembrie 2019, care face parte din planul de reorganizare al societatii, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, catre Bursa de Valori…

- Bodu, care detine o actiune din Transelectrica, cere, in instanta, suspendarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 11 din data de 16 octombrie 2017, in care a fost votata acordarea dividendelor in valoare de 170,7 milioane de lei din profitul nerepartizat in anii anterior catre…

- Transilvania Broker de Asigurare se listeaza, joi, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) in urma unei oferte publice initiale secundare de vanzare a actiunilor existente care a fost suprasubcrisa in proportie de peste 270% in primele doua zile.

- Mai multi angajati Electrica vor fi disponibilizati dupa ce a fost aprobat un program de concendieri colective, valabil pana la 31 decembrie 2019, care face parte din planul de reorganizare al societatii, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, catre Bursa de Valori Bucuresti (BVB). „La nivelul…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in scadere sedinta usoara sedinta de marti, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a coborat cu 0,04%, la 7.842,76 puncte.