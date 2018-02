Actionarii Marcostar Construct Stil SA, intruniti in AGOA. Ce decizii s-au luat

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a afirmat vineri ca sanctiunile suplimentare pe care Casa Alba intentioneaza sa le impuna Rusiei ar putea interveni in urmatoarele saptamani, relateaza AFP. "Vreau sa subliniez ca lucram si la sanctiunile impotriva Rusiei", a declarat…

- Curtea Constituționala a stabilit termenul pentru judecarea sesizarii PNL pe tema inființarii Comisiei parlamentare de ancheta pentru SPP. Hotararea votata marți de Parlament va ajunge pe masa judecatorilor constituționali in data de 14 martie.iberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2017 un profit net in valoare de 2,489 miliarde de lei, de aproape 2,4 ori (140%) mai mare fata de rezultatul net afisat in anul 2016, respectiv de 1,038 de miliarde de lei, conform rezultatelor financiare neauditate publicate miercuri de companie. Profit net atribuibil…

- Saptamana debuteaza cu vreme rece, lapovita si ninsori in aproape toata tara. Meteorologii anunta temperaturi in scadere si precipitatii pe arii extinse. Iar zilele urmatoare vor continua in aceeasi tendinta din punct de vedere termic, spun specialistii.

- Virgil Dulea si Cristina Serbu, asociati in cadrul societatii IFN Garant Grup Credite SRL, prin Hotararea nr. 1 din data de 9.01.2018, au hotarat numirea in functie a noului administrator, Virgil Dulea.Astfel, "ca urmare a decesului administratorului Nicolae Badea, se numeste in functia de administrator…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Blaxy Premium Resort amp; Hotel SA din data de 16.01.2018. Oguz Ytlmaz si Gulden Yelmaz, impreuna detinand 100 din capitalul social al societatii, au renuntat in unanimitate la orice formalitati prealabile…

- Justitia britanica a respins, marti, o noua cerere de ridicare a mandatului de arestare a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, transmit Reuters si AFP. Tribunalul din districtul londonez Westminster, care se ocupa de acest dosar,…

- Consiliul Local Pestera, in calitate de asociat unic al Edilprest S.R.L., in baza Hotararii consiliului local nr. 127 20.12.2017, a hotarat: 1. Se revoca din functia de administrator Costel Ceapa, al carui mandat este expirat.2. Numirea in functia de administrator a lui Costel Ceapa, al carui mandat…

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs important, in maximum trei saptamani, in care va prezenta pozitia Marii Britanii privind relatia cu Uniunea Europeana dupa Brexit,.potrivit unor surse guvernamentale citate de BBC News.

- Guvernul Romaniei a adoptat joi Hotararea privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al Postei Romane, care anunta astfel ca procedura de capitalizare cu 170 milioane lei a companiei s-a declansat. ”Vorbim despre un moment unic in istoria Postei Romane. Este prima…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Viticola Sarica Niculitel SA din data de 8 ianuarie 2018. Astfel, avand in vedere procesul verbal nr. 1 din 8 ianuarie 2018 al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Viticola Sarica Niculitel SA,…

- Societatea Centrul National de Invatamant SA, prin Hotararea nr. 32 din data de 15.12.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, reprezentand 100 din capitalul social, au hotarat urmatoarele:Revocarea Ralucai Spinoche, a lui Florentin Cotorobai si a lui Florin Demian din calitatea…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Tabara Navodari SA, intrunita in data de 19.01.2018 la sediul societatii emite in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 1990, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, cu majoritate de voturi urmatoarea hotarare:Art. 1. Se aproba…

- La inceputul intervalului vremea se va incalzi treptat, astfel incat temperatura aerului va creste de la o medie diurna de 4 grade si nocturna de 0 grade, spre 10 grade ziua si 5 grade noaptea in jurul datei de 8 februarie, cand va deveni calda pentru aceasta perioada a anului.In a doua jurnatate a…

- In Monitorul Oficial al Romaniei numarul 434 din 1 februarie 2018 a fost publicata Hotararea numarul 1 din 9 ianuarie a Adunarii generale a Actionarilor SC RO ARMYSECURITY SA prin care au fost numiti ca administratori ai societatii urmatorii: Nezir Gelaledin, domiciliat in Cernavoda, judetul Constanta,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor firmei Q Seg West SA din data de 30.09.2017. Astfel, actionarul majoritar, George Secarea, care detine 75.230 de actiuni din totalul de 92.736, a decis ca Ion Ciota sa fie numit din nou in functia de…

- Reuniti la data de 11 ianuarie 2018 in cvorum, la sediul social din Constanta, reprezentand impreuna 100 capitalul social, actionarii Fotbal Club Viitorul SA, Gheorghe Hagi care detine 99,90 parti sociale si Zoltan Marton Iasko acesta avand 0,10 parti sociale , au hotarat cu unanimitate de voturi "pentruldquo;,…

- Managerii estimeaza o stabilitate a activitatii in industrie si servicii, o crestere moderata a numarului de salariati in servicii precum si un avans al preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, pana in martie, potrivit Tendintelor in evolutia activitatii economice in perioada ianuarie…

- Directoratul Complexului Energetic Oltenia, la solicitarea actionarului Fondul Proprietatea a completat ordinea de zi a sedintei AGOA care va avea loc in data de 8 februarie. Astfel, pe ordinea de zi completata a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor: sunt urmatoarele puncte:…

- Avocatii lui Julian Assange au cerut vineri justitiei britanice sa anuleze mandatul britanic de arestare emis pe numele fondatorului Wikileaks, refugiat in Ambasada Ecuadorului la Londra de peste cinci ani, relateaza AFP. Hotararea urmeaza sa fie luata la 6 februarie, a declarat o purtatoare de cuvant…

- Ana Maxim Romeo Zaharia, solist al Teatrului “Toma Caragiu” din Ploiești, secția Revista, se numara printre semifinaliștii Concursului Eurovision 2018– Selecția Naționala. Artistul interpreteaza melodia “Maybe this time”, cu care spera sa ajunga in finala și sa adune cat mai multe voturi din partea…

- Gigi Becali s-a luat de antrenor: ”Intrebați-l pe Dica de ce nu a dorit prelungirea contractului!”. Cu mai puțin de o luna inainte de meciul tur cu Lazio, din șaisprezecimile de finala din Liga Europa, la FCSB nu e liniște. Primul care a dat de ințeles ca sunt ceva probleme in „paradis” a fost antrenorul…

- In Monitorul Oficial au fost publicate mai multe decizii ale Adunarilor Generale Ordinare ale Actionarilor Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu. Este vorba despre hotararea nr. 7 din data de 9.11.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Aeroportul…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "AGOA" Rompetrol Rafinare S.A. s a intrunit in sedinta din data de 15 ianuarie 2018 ndash; prima convocare ndash; de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, prin vot prin corespondenta si prin reprezentanti…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), partida amicala cu Skenderbeu Korce, campioana Albaniei, disputata in cantonamentul din Turcia. Albanezii au deschis scorul in min. 36, dupa reusita de efect semnata de nigerianul Adeniyi, egalitatea fiind restabilita de atacantul…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- ”Prin urmare, componenta directoratului este dupa cum urmeaza: Georgeta – Corina Popescu, Andreea – Georgiana Florea, Dan – Valeriu Ardelean, Mircea – Toma Modran, Florin - Cristian Tataru”, arata un comunicat al companiei.De asemenea, potrivit hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor…

- Gheorghe Simon, ministru al Economiei si deputat PSD Maramures, declara ca se va "supune neconditionat" oricarei decizii care va fi luata de catre CExN, sustinand ca liderii centrali ai partidului si factorii decizionali ai Guvernului trebuie sa dea dovada de unitate. Intr-un comunicat…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a face verificari, cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al institutiei, Stefan Ionita, au precizat, pentru…

- Meteorologii refac de urgenta prognoza meteo! Fenomenele extreme vor lovi Romania. Directorul Adiministratiei Nationale de Meteorologie Florinela Georgescu ne spune ce se va intampla cu vremea in perioada urmatoare!

- Urmatoarea intrevedere cu reprezentanți politici a noului vicepremier pentru reintegrare, Cristina Lesnic, va fi saptamana urmatoare, in Paris, unde va avea loc Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE).

- Maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala.Se prevede cer variabil, noaptea vremea va fi fara precipitații esențiale, iar ziua izolat precipitații slabe, predominant sub forma de ploaie. Noaptea și dimineața izolat ceața.

- Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avand ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus, joi, cererea de participare la concursul investitional de privatizare a Intreprinderii de Stat (I.S.) Vestmoldtransgaz, informeaza Transgaz printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. "I.S.…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca programul de functionare al chioscurilor R.A.T.C., in perioada 31.12.2017 ndash; 02.01.2018, este urmatorul: DATA CHIOSCURI PROGRAM 31.12.2017 TOMIS III ELIBERARII MAGAZINUL TOMIS CET PIATA 08:00 14:00 01.01.2018 TOATE CHIOSCURILE…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Argus SA si a desfasurat lucrarile in data de 20.12.2017, la prima convocare, la sediul societatii din strada Industriala nr. 1, jud.Constanta, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…

- Meteorologii de la ANM anunța ca temperaturile continua sa scada, la Cluj, în zilele urmatoare, minimele termice depașind -5 grade.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 2 grade Celsius și -3 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros.Marți, vremea se racește, fiind…

- Antrenorul Devis Mangia și-a prelungit contractul cu CS U Craiova pana in iunie 2021, a anuntat clubul de fotbal din Banie pe site-ul sau oficial. ”Clubul Universitatea Craiova are deplina incredere in munca depusa de antrenorul italian si cu totii, inclusiv suporterii, suntem convinsi ca Mangia este…

- In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AGOA , cu votul actionarilor din data de 19.06.2017, urmare a incetarii mandatului, s a hotarat revocarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Oil Terminal SA, numiti prin hotararea Adunarilor Generale Ordinare…

- Avertizarea este valabila de luni, 11 decembrie, ora 20:00, pana marți, 12 decembrie, ora 02:00 și vizeaza județul Bihor; județul Timis; județul Arad și județul Caras-Severin. Acolo se vor semnala intensificari locale ale vantului cu viteze de 50-60 km/h, care la rafala pot atinge 70 km/h.…

- Consiliul de supraveghere al Societatii T.H.R. Marea Neagra S.A., numit in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 08.11.2017, in temeiul Actului constitutiv al Societatii T.H.R. Marea Neagra S.A., aprobat prin Hotararea A.G.E.A nr. 4 08.11.2017 si cu respectarea dispozitiilor…

- UPDATE: Conform unui comunicat al Consiliului Judetean, joi, 7 decembrie, la ora 10.30, in cadrul Zilelor revistei Nord Literar, academicianului Nicolae Alexandru Breban va primit titlul de Cetatean de Onoare. Intruniti miercuri, 6 decembrie, intr-o sedinta extraordinara, consilierii judeteni maramureseni…

- La întrebarea “Ati auzit despre urmatoarele publicatii locale tiparire”, cotidianul Monitorul de Cluj s-a clasat pe primul loc în preferintele clujenilor. 94% din respondenti au declarat ca au auzit de acest ziar. Pe urmatoarele locuri s-au clasat Gazeta de Cluj (80%),…

- Nu mai putin de 60- dintre respondenti au spus ca isi doresc sa isi schimbe locul de munca in anul care urmeaza. Deciziile de a parasi actualul loc de munca par a fi voluntare, avand in vedere ca 48.3- dintre angajati nu se tem ca vor fi concediati in urmatoarele sase luni. Pentru a putea face cu succes…

- Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor A.G.O.A. CONPET S.A. din data de 28.11.2017 prima convocare a avut urmatoarele puncte pe ordinea de zi: aprobarea alegerii lui Alexandru Prepelita reprezentantul Ministerului Energiei n calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; numirea,…

- "Consiliul de Administratie S.N.G.N. Romgaz S.A., intrunit in sedinta din data de 27 noiembrie 2017, a luat act de renuntarea la mandatul de administrator a domnului Stan Bogdan-Nicolae, incepand cu data de 7.11.2017 si a constatat vacantarea unui post de administrator, incepand cu data de 7.11.2017.…

- Societatea BTT Perla Costinestiului SA, prin Hotararea nr. 2 30.10.2017, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a hotarat:Completarea componentei Consiliului de Administratie ca urmare a demisiei membrului Turcu Irina, conform O.U.G. nr. 109 2011, completata si modificata prin Legea nr. 111 2016,…

- Adunarea Generala a Actionarilor societatii Remat Constanta SA s a intrunit pe 30.10.2017, in sedinta extraordinara la sediul SC Metalrom SRL, conform convocarii Consiliului de Administratie. Pe ordinea de zi s au aflat urmatoarele puncte: analiza activitatii societatii, aprobarea bugetului de venituri…