- Agentia FTSE Russell, liderul mondial de clasificare a indicilor bursieri, a decis joi ca piata de capital Romania va fi reclasificata de la statutul de Piata de Frontiera la cel de Piata Emergenta Secundara, incepand din luna septembrie 2020, informeaza un comunicat de presa al agentiei. …

- Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance a platit in primele sapte luni daune totale de 143 de milioane de euro, echivalentul a 681 milioane de lei, corespunzator unui numar de 93.761 de dosare, informeaza compania. Potrivit companiei, în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019, City Insurance…