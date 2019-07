Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50.000 de pelerini vor asista la Sfanta Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi greco-catolici martiri, pe care Papa Francisc o va oficia pe Campia Libertații in data de 2 iunie 2019. In acest sens, pentru buna desfașurare a evenimentului, organizatorii transmit cateva reguli de conduita și…

- Inspectorul școlar general, prof. Eugenia Marcela Daramuș a anunțat ca au inceput inscrierile copiilor la gradinițele din județul Alba. In perioada 6 – 17 mai 2019 are loc reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in anul școlar 2019-2020, iar…

- Înscrieri la gradinița 2019. Înscrierile la gradinița încep pe 20 mai 2019, a anunțat Inspectoratul Școlar București, care a publicat calendarul de înscriere la gradinița 2019.

- 1.482 de lei este bugetul alocat, de catre Consiliul Judetean Maramures, Serviciului Public Judetean Salvamont. Este pentru prima data cand aceasta structura primeste bani de la administratia judeteana. ”In acest an vorbim despre primul buget pe care il alocam Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures…

- Iulica Cercel, barbatul al carui buletin a fost gasit in masina condusa de Razvan Ciobanu, a fost audiat de anchetatori. Potrivit acestuia, cei doi au vorbit ultima data duminica seara. „Am plecat amandoi de la Bucuresti. El la volan. Se intampla sambata spre duminica. A ramas cheia la el, nu a imprumutat…

- Ai lucrat cateva ore la un nou proiect si, cand sa dai print, multifunctionala “tipa” ca nu poate imprima? Porti o conversatie si iti lipseste un instrument de scris si o hartie pe care sa notezi? Ai nevoie sa trimiti rapid documente la o institutie sau un colaborator si un plic nu este nicaieri de…

- Cel putin opt persoane au fost ranite dupa ce au fost lovite de un vehicul, in orasul californian San Jose, in ceea ce pare a fi un act deliberat, anunta autoritatile americane, precizand ca soferul a fost retinut.Incidentul rutier a avut loc in zona Sunnyvale din San Jose. Potrivit postului…

- Doi brașoveni au ramas fara mașini și s-au ales cu dosar penal, dupa ce au fost obligați sa-si depuna autoturismele abia cumparate, in custodia Politiei. Un barbat in varsta de 60 ani s-a prezentat la Registrul Auto Roman (RAR) Brașov pentru a i se omologa si elibera cartea de identitate pentru un vehicul.…