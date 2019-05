Stiri pe aceeasi tema

- ''Toate alegerile (francezilor) au fost de fapt deja decise de Comisia Europeana inainte ca ei sa voteze'', a afirmat Francois Asselineau, fost candidat la presedintie care doreste iesirea Frantei din UE si din zona euro si a carui lista in alegerile europene este creditata cu 1% din intentiile de…

- Sute de sustinatori ai unui asa-zis ''Frexit'', iesirea Frantei din Uniunea Europeana, au manifestat miercuri la Paris pentru a denunta ''tirania'' Bruxelles-ului si au cerut ''destituirea'' presedintelui tarii Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Toate…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a pledat pentru o amanare a Brexitului cu cel mult un an, potrivit unei scrisori adresate celor 27 de state membre ale UE care vor participa miercuri la o reuniune cu premierul britanic Theresa May. Theresa May a cerut o amanare pana la 30 iunie pentru…

- Premierul britanic si cancelarul german s-au intalnit, marti, la Berlin, pentru a discuta privind Brexitul. Downing Street a anunțat, intr-un comunicat citat de dpa, ca Theresa May și Angela Merkel au cazut de acord ca Marea Britanie trebuie sa plece cu un acord de retragere din Uniunea Europeana. Cele…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a declarat vineri ca Londra mai are inca multe puncte de "clarificat" dupa cererea sa de amanare a iesirii din Uniunea Europeana, relateaza AFP. "Este o situatie dificila. Exista inca multe chestiuni care trebuie clarificate la Londra", le-a declarat…

- UPDATE – Sunt oameni care vor sa distruga Franta, iar cei care au participat la protestele de ieri le sunt complici, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la reuniunea de criza, desfasurata in aceasta noapte, la Ministerul de Interne, dupa manifestatia violenta a vestelor galbene, care au…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca initiativa presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, poate fi un "început bun" pentru o "dezbatere serioasa" despre viitorul Europei, subliniind ca exista diferente de opinie în principal în materie de imigratie, potrivit…