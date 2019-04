Stiri pe aceeasi tema

- Elevii lui Valeriu Rachita au castigat puncte importante si la capitolul moral prin ultimele rezultate, dar raman departe de malul salvator. Maine, ACS Poli are sansa de a recupera din ecart daca se impune pe terenul uneia dintre, mai degraba, deziluziile primaverii, Pandurii Tg. Jiu. Tehnicianul banatenilor…

- Robert Vilceanu, fostul fotbalist de la FCSB și Astra, in prezent la Metaloglobus, a caștigat turneul zonal cu echipa sa pentru calificarea la Red Bull Neymar Five. TAO United, echipa pentru care joaca Robert Vilceanu și caștigatoarea din 2017 a finalei Mondiale, a invins in ultimul act al fazei pe…

- Puncte importante obtinute de ACS Poli in duelul din subsol cu CS Balotesti. Timisorenii pregatiti de Valeriu Rachita s-au impus pe final, scor 3-1 (1-1) dupa ce oaspetii au ramas in inferioritate numerica. Badauta (dubla) si italianul Paramatti au contribuit la succesul care-i mai ofera sperante la…

- • Informatica Timișoara – SCM Gloria 5-3 (2-1) Aproape de finalul primului sezon in Liga 1, echipa de futsal a Gloriei se va bate pentru evitarea retrogradarii. Formația buzoiana a incheiat pe locul 8 (din 10) sezonul regulat și va merge in turneul play-out, alaturi de Poli Iași, Bukovina Vicov și Clujana…

- ACS Poli a rezistat pe alocuri eroic pe terenul Sportului Snagov. Elevii lui Valeriu Rachita nu s-au atins de careul advers, dar au obtinut un 0-0 pretios dupa multa suferinta. Timisorenii au jucat ultimele 50 de minute in zece oameni dupa eliminarea lui Dorin Codrea iar portarul Dinu Moldovan a salvat…

- ACS Poli incearca sa treaca peste esecul cu UTA maine, intr-un important joc pe teren propriu. Elevii lui Valeriu Rachita au insa parte de un adversar puternic, a treia clasata Academica Clinceni, formatie hotarata sa recupereze la Timisoara punctele pierdute acasa tocmai cu o alta timisoreana, Ripensia.…

- Piesa "Sarutul" a Teatrului Dramatic "Elvira Godeanu" Targu-Jiu va fi prezentata, pe 19 februarie, la Teatrul "Odeon" din Bucuresti, cu ocazia manifestarilor organizate de Ziua Nationala Brancusi, la 143 de ani de la nasterea sculptorului gorjean. "Referitor la Ziua Nationala Brancusi, suntem bucurosi…

- Formatia pregatita de Valeriu Rachita va mai disput un joc amical inaintea plecarii in Antalya. Astfel, ACS Poli va juca miercurea viitoare cu Millenium Giarmata. De asemenea, timisorenii si-au schimbat o parte a adversarilor din cantonament. Echipele rusesti nu mai apar in program, in schimb, banatenii…