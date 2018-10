ACS Poli și Ripensia, din nou victime în deplasare. Roș-galbenii au căzut și ei pe loc retrogradabil ACS Poli nu a depașit și pasa neagra pe terenurile straine. Elevii lui Ștefan Nanu au cedat astazi pe terenul Metaloglobusului, scor 0-1, dupa ce a evoluat in inferioritate numerica in ultima jumatate de ora. Nici cealalta grupare timișoreana care a jucat de la ora 11 nu a avut parte de mai mult succes, Ripensia a […] Articolul ACS Poli și Ripensia, din nou victime in deplasare. Roș-galbenii au cazut și ei pe loc retrogradabil a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Targu-Jiului, Adrian Tudor, sustine infiintarea unor clase de limba chineza in scolile si liceele din municipiu. Inființarea claselor s-ar putea face printr-un parteneriat intre Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Institutul Confucius Romania, pe un model deja existent in orașe precum…

- Au fost momente de groaza pentru șapte oameni, printre care si copii, dupa ce au fost impuscati joi in orasul Syaracuse din statul american New York, a anuntat sindicatul pompierilor prin retelele sociale preluate de Reuters.

- ACS Poli trece printr-o faza ciudata in acest inceput de campionat. Timișorenii fac o repriza buna, dupa care irosesc toate lucrurile bune. Echipa lui Ștefan Nanu a condus-o pe fruntașa Sportul Snagov dupa prima repriza, dar a incasat din nou doua goluri in partea a doua. S-a incheiat 2-1 pentru ilfoveni,…

- „Baietii in ghete” au parte duminica de o noua partida dificila in Liga a II-a. ASU Politehnica joaca pe terenul Petrolului Ploiești, echipa care vrea sa revina rapid in elita. Fapt subliniat și de catre antenorul timișorenilor. Pe teren se vor intalni foarte probabil și frații Ionuț și Florin Plamada,…

- Elevii care nu s-au decis inca daca doresc sa urmeze o clasa profesionala, incepand cu clasa a IX-a, pentru a invața o meserie, mai au o șansa. Astazi a inceput a doua etapa a admiterii in invațamantul profesional de stat, pentru anul școlar urmator. Potrivit datele facute publice de Ministerul Educației,…

- Petre Vlatanescu a fost doar o runda „interimar” pe banca lui ACS Poli. Dupa esecul sever, scor 2-4 la Sinmartin, cu Luceafarul, conducerea clubului a apelat la o varianta din afara clubului. De astazi la carma primei echipe se afla fostul international Stefan Nanu, care a pregatit in ultima perioada…

- Viitorul a inceput cu stangul partida cu FCSB de pe teren propriu din etapa a șasea a Ligii I Betano. Elevii lui Hagi au ramas in 10 dupa primele 5 minute de joc, iar in minutul 30, Viitorul a mai pierdut un jucator. Portarul Cojocaru s-a accidentat la glezna si a fost schimbat cu Buzbuchi.Portarul…