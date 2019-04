Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea timisoreana care a trecut prin atatea si atatea probleme inca trage sperante la o salvare miraculoasa de la retrogradare. Maine, ACS Poli o intalneste pe Energeticianul, club aflat in cadere libera in clasament, dar care si-a schimbat antrenorul chiar inaintea deplasarii pe Bega. Mai mult,…

- ACS Poli si-a intrerupt seria pozitiva din aceasta primavara la Targoviste. Gazda Chindia s-a impus scurt, scor 1-0, in urma unui penalty transformat de Cristian Cherchez. In urma acestui esec sansele elevilor lui Valeriu Rachita de a ramane in Liga a II-a au scazut considerabil. ACS Poli nu a inceput…

- ACS Poli a ramas cu sanse matematice la supravietuire in Liga a II-a dupa ce a obtinut sapte puncte in ultimele trei etape. Peste doua zile insa timisorenii de la Padurea Verde intalnesc insa cea mai puternica echipa din esalon conform tehnicianului Valeriu Rachita. Acesta vrea sa mizeze pe jucatori…

- Echipele timisorene care au jucat in deplasare in runda a 28-a a Ligii a II-a au obtinut remize. Atat meciul Pandurii Tg. Jiu – ACS Poli, cat si Metaloglobus – Ripensia, s-a incheiat cu scorul de 1-1. De asemenea, in ambele cazuri gazdele au fost cele care au marcat primul gol. O misiunea mai dificila…

- Puncte importante obtinute de ACS Poli in duelul din subsol cu CS Balotesti. Timisorenii pregatiti de Valeriu Rachita s-au impus pe final, scor 3-1 (1-1) dupa ce oaspetii au ramas in inferioritate numerica. Badauta (dubla) si italianul Paramatti au contribuit la succesul care-i mai ofera sperante la…

- „Electrica” va fi maine gazda unui duel care poate fi catalogat ca „al suferintei”. Dupa ce a remizat la Snagov, ACS Poli mai poate spera la salvare daca trece pe teren propriu de o alta ilfoveana, CS Balotesti, gruparea aflata in fata la sapte puncte distanta. Timisorenii au si probleme dupa jocul…

- ACS Poli a rezistat pe alocuri eroic pe terenul Sportului Snagov. Elevii lui Valeriu Rachita nu s-au atins de careul advers, dar au obtinut un 0-0 pretios dupa multa suferinta. Timisorenii au jucat ultimele 50 de minute in zece oameni dupa eliminarea lui Dorin Codrea iar portarul Dinu Moldovan a salvat…

- ACS Poli incearca sa treaca peste esecul cu UTA maine, intr-un important joc pe teren propriu. Elevii lui Valeriu Rachita au insa parte de un adversar puternic, a treia clasata Academica Clinceni, formatie hotarata sa recupereze la Timisoara punctele pierdute acasa tocmai cu o alta timisoreana, Ripensia.…