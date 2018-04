Stiri pe aceeasi tema

- ACS Poli a suferit și in meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe de pe teren propriu. Banațenii au deschis scorul, au fost conduși și apoi au egalat oarecum norocos cu doua minute inainte de final prin ”atacantul” Alin Șeroni. S-a incheiat 2-2 și misiunea lui Leo Grozavu la Timișoara se complica. Echipa sa nu…

- Razvan Raț, 36 de ani, a revenit luni in Liga 1, la meciul ACS Poli Timișoara - Sepsi Sf. Gheorghe, 2-2. Fundașul stanga a fost eliminat in ultimele minute, pentru un fault dur, iar dupa meci a fost criticat vehement de Cornel Dinu. "L-am ascultat pe Rat incercand sa vorbeasca limba romana. El are doar…

- Fundasul de 36 de ani s-a antrenat alaturi de dinamovisti de la inceputul lui martie si parea ca ros-albii vor da o lovitura de imagine prin transferul celui care are a bifat 113 meciuri pentru echipa nationala si a inscris de doua ori.

- Zlatan Ibrahimovic a fost prezentat oficial la noua sa echipa - Los Angeles Galaxy, motiv numai bun pentru suedez pentru a preciza ca este precum personajul de film Benjamin Button - "va muri tanar".

- ZILE LIBERE 2018: Deputatii nu vor lucra luni, 2 aprilie, in a doua zi a Pastelui catolic, a decis miercuri Biroul permanent al Camerei Deputatilor.Astfel, Camera Deputatilor va avea marti, 3 aprilie, programul obisnuit al unei zile de luni.Si 6 aprilie, Vinerea Mare, va fi o…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de for decizional, modificarile aduse Legii 317 privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Senatul a adoptat luni modificarile Legii 317, privind activitatea CSM, cu 82 de vorui pentru, 36 impotriva si o abtinere. Camera Deputatilor…

- ACS Poli a pierdut al doilea amical programat in aceasta saptamana. Formația pregatita de Leo Grozavu a jucat in Gruia cu liderul Ligii I și s-a folosit pentru prima data de serviciile lui Razvan Raț. CFR Cluj s-a impus cu 3-1 (1-0). Singura reușita a banațenilor a venit pe final in urma unui 11 metri…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic si-a reziliat contractul cu echipa engleza de fotbal Manchester United, urmand sa-si continue cariera in Statele Unite, la formatia Los Angeles Galaxy, informeaza...

- Clubul ACS Poli Timisoara a anuntat, joi, ca a obtinut serviciile lui Razvan Rat, contractul fiind valabil pana in vara.Fundasul stanga a fost prezentat oficial in prezenta presedintelui clubului, Radu Birlica, si a directorului sportiv Adrian Neaga. “Am ales Poli Timisoara pentru ca…

- Razvan Rat, liber de contract, s-a antrenat in ultima luna cu Dinamo, dar a ales sa joace pentru Poli Timisoara. Fundasul stanga a fost prezentat la noua echipa. "E simplu. Am ales Poli pentru ca cei de aici m-au dorit foarte mult. M-am antrenat cu Dinamo și le mulțumesc celor de acolo pentru…

- Centrul de dezvoltare software al grupului ING se apropie de 500 de angajati si isi seteaza un nou obiectiv, sa ajunga la 750 de specialisti IT pana in anul 2020. In acest context, ING Tech cauta un nou sediu pentru a se muta in urmatorii 3 ani. 0 0 0 0 0 0

- Deși se antreneaza de o luna cu Dinamo, Razvan Raț, 36 de ani, va semna cu ACS Poli Timișoara! Fundașul stanga va semna un contract valabil pana la finalul sezonului. update 15:25 Potrivit surselor GSP.RO, Dinamo nu i-a facut nicio oferta lui Raț, șefii clubului alb-roșu dorind promovarea lui Vlad Olteanu…

- Primaria capitalei urmeaza sa fie renovata din primavara acestui an. Anuntul a fost facut de primarul interimar, Silvia Radu, care a mentionat ca proiectul se refera doar la fatada cladirii si urma sa inceapa inca anul trecut.

- Mirel Radoi a glumit pe seama lui Razvan Raț, care in mai va implini 37 de ani, insa nu are ganduri de retragere. Fundașul se antreneaza in aceste momente cu Dinamo, iar Mirel Radoi e convins ca ar fi o alegere buna, pentru ca ar putea juca titular. "Daca Stefan Radu si-a anuntat de acum cativa ani…

- ACS Poli iși continua seria neagra din acest an. Formația lui Leo Grozavu a fost invinsa și de Juventus București, in runda a doua a play out-ului, scor 0-1. Ex-timișoreanul Robert Elek a marcat golul prin care și-a scapat cel puțin temporar echipa de ultima poziție. Acest rezultat inseamna totodata…

- Costurile implementarii Directivei IDD, privind protecția consumatorilor de produse financiare, vor fi suportate, in final, de catre clienți, apreciaza Paul Carty, membru in boardul BIPAR, federația europeana a intermediarilor din asigurari. Legea care va transpune Directiva in Romania se afla deja…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul muncii prevede…

- Volkswagen a anunțat oficial ca va scoate din producție Beetle, unul dintre cele mai cunoscute modele ale producatorului german, dupa cateva incercari de resuscitare, scrie Autocar. Informația a fost confirmată de directorul de cercetare și dezvoltare din cadrul VW, Frank Welsch, care…

- Expunerea la o varsta frageda la ''fumatul la mana a treia'' creste incidenta si severitatea cazurilor de cancer pulmonar, iar copiii mici sunt cei mai vulnerabili la efectele acestor particule nocive, conform unui anunt al Laboratorului national Lawrence Berkeley din

- Magistrații Tribunalului Brașov au respins contestatia formulata de SIGNATURE REAL ESTATE SRL, prin administratorul Horia Palasan, impotriva cererilor de deschidere a procedurii insolventei. „In baza art. 72 alin.6 din Legea nr. 85/2014, constata ca debitoarea este in stare de insolventa si in consecinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, 5 martie, decretele de promulgare a trei legi, intre care cea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea participarii…

- Razvan Raț se antreneaza cu Dinamo și urmeaza sa semneze zilele viitoare. Fundașul ar fi a doua repatriere importanta a dinamoviștilor, dupa Torje. Bomba in Ștefan cel Mare! Razvan Raț imbraca de trei zile tricoul alb-roșu și este sub comanda antrenorului Florin Bratu, așa cum GSP.ro a anunțat inca…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Salubris Alba” a reluat oficial licitația pentru colectarea deșeurilor in zona 1 a județului. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Salubris Alba” a reluat, oficial, licitația privind delegarea prin concesionare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile publice din ultima vreme la adresa justitiei creeaza o imagine negativa Romaniei.

- Fabuloșii patru de la casa regala britanica și-au facut, azi, apariția la primul lor eveniment oficial comun, o discuție legata de organizația caritabila The Royal Foundation. Cei patru stau de vorba cu reprezentanții presei la evenimentul care are loc in Londra, urmand sa vorbeasca despre planurile…

- Bistriceanu a fost numita administrator al Companiei Municipale Medicala la finalul lunii ianuarie, dupa revocarea din funcția respectiva a fostului membru CA Veronica Popescu. Mandatul Magdalenei Bistriceanu va dura pana la declanșarea procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere…

- Un inalt oficial al Uniunii Europene avertizeaza asupra a ceea ce el numeste ¬risc substantial¬ ca investitorii in firme inovatoare prin oferte initiale de criptomonede (ICO), precum si consumatorii din domeniul asa-numitelor monede virtuale sa-si piarda investitiile, ca urmare a lipsei de reglementare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre acuzatii se afla: comportament excesiv de autoritar, discretionar al procurorului…

- Partidul Social Democrat a convocat Congresul Extraodinar, care va avea loc pe data de 10 martie, la Sala Palatului din București, a anunțat purtatorul de cuvand al PSD, Adrian Dobre.Acesta a explicat ca pana la Congres va mai fi convocat un Comitet Executiv in care se vor stabili amanuntele…

- ACS Poli Timisoara a anuntat, marti, ca a tarnsferat doi jucatori, pe argentinianul Esteban Ciaccheri si pe Iulian Carabela, cei doi fiind angajati pana in vara, cu posibilitatea prelungii contractelor lor cu un sezon. "Atacantul argentinian Esteban Ciaccheri (nascut pe 20 mai 1991, testat de echipa…

- Chiar inaintea (re)debutului oficial, formația de fotbal gorjeana a reușit sa mai transfere doi jucatori. E vorba de un fundas si un mijlocas, mai precis de un ”stranier” și un fost jucator autohton de Liga I. Ramane de vazut cat de bine se vor integra cei doi la Pandurii, avand in vedere ca…

- ACS Poli Timișoara a mai adus doi jucatori iarna aceasta. Este vorba de argentinianul Esteban Ciaccheri, testat in ofensiva saptamana trecuta, și fundașul Iulian Carabela, de la Juventus București.

- Jucatorul de banda stanga Iulian Carabela a fost imprumutat de Juventus București la o colega de eșalon, ACS Poli Timișoara. Fotbalistul de 21 de ani va imbraca, pentru 6 luni, tricoul banațenilor pana la finalul actualului sezon. Carabela avea o concurența serioasa la Juventus, cu internaționalul de…

- „Atacantul argentinian Esteban Ciaccheri (nascut pe 20 mai 1991, testat de echipa noastra) și fundașul Iulian Carabela (nascut la 11 aprilie 1996, ultima data la Juventus București) au semnat cu Poli Timișoara angajamente pana-n vara, cu opțiune pentru inca un sezon”, este ultimul anunt facut de prim-divizionara…

- Dupa ce l-a dat afara pe Seroni inaintea meciului pierdut cu CSM Poli Iasi, Leo Grozavu a adus alti doi fotbalisti in lot. Este vorba, din nou, de angajamente valabile cateva luni, pana in vara, cu posibilitatea de prelungire a contractelor. Primul este un atacant argeninian, Esteban…

- Numarul sosirilor la ACS Poli Timișoara a crescut simțitor in aceasta iarna. Noul antrenor Leo Grozavu a mai solicitat intariri și le-a primit. Argentinianul Esteban Ciaccheri, testat in ofensiva saptamana trecuta, și fundașul Iulian Carabela, de la Juventus București, s-au alaturat formației banațene…

- Satmareanul Florin Gardos a semnat luni, 19 februarie, un contract cu Universitatea Craiova. Fundașul a fost imprumutat de olteni pana in vara, cand devine liber de contract. „A fost un inceput de an stresant, cu discuții telefonice interminabile și mulți nervi, dar in final am ales sa merg acolo unde…

- Sportivul rus Alexander Krushelnitsky, medaliat cu bronz in concursul de curling la dublu mixt in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control antidoping, a anuntat, luni, Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), sesizat in acest caz, potrivit…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania.

- Federația Romana de Tenis a anunțat in cursul acestei zile locul de desfașurare al partidei de Cupa Davis dintre Romania și Maroc din Grupa II Euro-Africana, care va avea loc intre 7 și 8 aprilie 2018. Federalii au stabilit ca partida sa aiba loc la Cluj, in Sala Polivalenta, suprafața urmind sa fie…

- Deși a negociat cu mai multe cluburi din Argentina, Maxi Oliva ramane in Liga 1, la ACS Poli Timișoara. Fundașul argentinian a fost exclus din lotul lui Dinamo in aceasta iarna și a ajuns la un acord cu formația antrenata de Leo Grozavu. Oliva, 28 de ani, a semnat un contract valabil pana in vara, cu…

- "Nu cred așa ceva", a fost prima reacție a noului ministru al Turismului, Bogdan Trif, atunci cand a aflat de la reporterul Profit.ro ca site-ul romania.travel nu mai funcționeaza. In scurt timp, insa, a revenit cu o declarație in care a explicat ce se intampla cu portalul oficial de turism al Romaniei.…

- Probleme serioase pentru Nicolae Dica chiar inainte de revenirea in tara dupa cele doua stagii de pregatire din acesta iarna. Bogdan Planici n-a fost inclus in lot in amicalul de ieri cu Osijek, iar Fanatik scrie ca fundașul a suferit o recidiva la accidentarea de la meciul cu Astra. Fundașul urmeaza…

- Manchester City reușește sa dea lovitura pe piața transferurilor. Pep Guardiola l-a transferat pe Aymeric Laporte (23 de ani), caruia i-au achitat clauza de reziliere. Fundașul de la Bilbao o costa pe Manchester City 65 de milioane de euro, anunța marca, iar fotbalistul va fi prezentat oficial maine.…

- Fundasul de 23 de ani Ionut Neag a semnat cu ACS Sirineasa, liderul Ligii a III-a, seria a IV-a. Neag si-a reziliat contractul cu prim-divizionara Juventus Bucuresti, dar are incredere ca noua lui echipa va promova. Neag a semnat o intel...

- Fundașul columbian Yerry Mina cumparat zilele acestea de Barcelona pentru 12 milioane de euro de la Palmeiras a fost la FC Vaslui. Adrian Porumboiu, fostul patron al moldovenilor, a explicat la Radio Sport 1 ca jucatorul de 23 de ani a fost in probe la FC Vaslui in 2014, cand antrenor era Liviu Ciobotariu.…

- Barcelona l-a prezentat azi pe fundașul columbian Yerry Mina, venit pentru 12 milioane de euro de la Palmeiras. Pentru acest transfer, spaniolii au platit 12 milioane de euro. Fundașul de 23 de ani a jucat 22 de meciuri și a marcat cinci goluri pentru brazilieni. "Sunt foarte fericit ca sunt aici. Mi-am…

- Dan Popescu, fundașul stanga transferat acum doi ani de FCSB grație evoluțiilor bune de la fosta echipa, ACS Poli Timișoara, va evolua in noul sezon la Juventus București. Fundașul de 30 de ani are posibilitatea sa demonstreze ca mai are un cuvant de spus in fotbalul romanesc, la echipa din Colentina.…

- Dan Popescu (29 de ani) și-a reziliat contractul cu FCSB la sfarșitul anului trecut contractul, dar nu duce lipsa de oferte. Fundașul stanga n-a jucat in ultimul an pentru roș-albaștri, dar sursele GSP.ro susțin ca jucatorul are oferte din Liga 1, din Cipru și Grecia. Concordia Chiajna, Juventus București…

- Fotbalistul irlandez, Kevin O'Connor, a caștigat un milion de euro la Loteria Naționala din tara sa. Fundașul in varsta de 22 de ani se afla intr-o vizita la familia lui, atunci cand a aflat marea veste.