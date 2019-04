Stiri pe aceeasi tema

- Puncte importante obtinute de ACS Poli in duelul din subsol cu CS Balotesti. Timisorenii pregatiti de Valeriu Rachita s-au impus pe final, scor 3-1 (1-1) dupa ce oaspetii au ramas in inferioritate numerica. Badauta (dubla) si italianul Paramatti au contribuit la succesul care-i mai ofera sperante la…

- „Electrica” va fi maine gazda unui duel care poate fi catalogat ca „al suferintei”. Dupa ce a remizat la Snagov, ACS Poli mai poate spera la salvare daca trece pe teren propriu de o alta ilfoveana, CS Balotesti, gruparea aflata in fata la sapte puncte distanta. Timisorenii au si probleme dupa jocul…

- Circulatia tramvaiului 41, cel mai folosit mijloc de transport de suprafata din Capitala, va fi suspendata circa o luna in aceasta vara, pentru derularea de lucrari la Pasajul Ciurel si la Metroul de Drumul Taberei. Masura este necesara pentru prevenirea accidentelor, au spus pentru ECONOMICA.NET surse…

- ACS Poli a rezistat pe alocuri eroic pe terenul Sportului Snagov. Elevii lui Valeriu Rachita nu s-au atins de careul advers, dar au obtinut un 0-0 pretios dupa multa suferinta. Timisorenii au jucat ultimele 50 de minute in zece oameni dupa eliminarea lui Dorin Codrea iar portarul Dinu Moldovan a salvat…

- ACS Poli are sanse minime de salvare de la retrogradare dupa ultimul esec. In runda urmatoare elevii lui Valeriu Rachita vor juca chiar in fief-ul liderului Sportul Snagov, grupare care si-ar putea cauta din vara o noua casa chiar in vestul tarii. Inaintea deplasarii in Ilfov jucatorii timisoreni le-au…

- La aproape cinci luni de la apariția primelor focare de pesta porcina africana in județul Buzau și la o luna și jumatate de la confirmarea cazurilor din comuna Vadu Pașii, luni a fost demarata, la inițiativa conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, o campanie locala de informare și conștientizare…

- Senatorul social-democrat de Buzau Liliana Sbirnea, singurul parlamentar buzoian prezent in camera superioara a Legislativului la votul asupra legii care prevedea majorarea anuala a alocației de stat pentru copii in funcție de rata inflației, susține ca nu ar fi votat impotriva, așa cum OPINIA a scris…

- O noua saptamana, noi mutari la ACS Poli. Dupa ce a renunțat la doi jucatori imprumutați de la Astra tot in aceasta luna, managerul Valeriu Rachita a optat pentru un nou mijlocaș ofensiv care aparține de aceeași grupare din elita. E vorba de internaționalul moldovean Victor Stina, care provine de la…