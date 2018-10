Stiri pe aceeasi tema

- • Faza optimilor, programata pe 8 decembrie Echipele din Liga Nationala de handbal masculin s-au calificat in corpore, cu doua exceptii, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa partidele din cadrul „16”-imilor, care au avut loc la mijlocul saptamanii trecute. Printre cele 16 formatii ramase in…

- Aflata in grupa de top valorica a Ligii Nationale, echipa de baschet alb-violeta are parte de un inceput dificil de campionat. SCM Timisoara joaca in prima runda pe terenul campioanei CSM Oradea, urmand apoi sa primeasca vizita Clujului. Noul angrenaj al „leilor banateni” contine nu mai putin de opt…

- Ultimele doua meciuri din cadrul etapei cu numarul noua a esalonului secund s-au disputat duminica, de la ora 11:00, la Pitesti si Techirghiol. Gazdele sau impus in ambele partide fara a primi gol, Fotbal Club Arges dupa 3-0 cu Luceafarul, iar SSC Farul reusind un 1-0 cu Energeticianul. Emil Sandoi,…

- ASU Politehnica are parte de doar a doua deplasare a sezonului. Timișorenii au sambata meci la Bacau, cu Aerostar, dar nu vor efectua deplasarea cu avionul deși terenul moldovenilor e langa aeroport. Dupa succesul cu ”U” ”Baieții in ghete” se gandesc la o noua victorie, insa nu o desconsidera pe nou…

- U Cluj și Dinamo joaca duminica la Cluj, iar galeriile se vor întîlni pentru a se susține. Sub titlul ”Ce Baieți Mișto - U Cluj și Dinamo”, galeriile înfrațite anunța ca se vor susține reciproc. ”Duminica,…

- ASU Politehnica nu revine cu niciun punct din prima deplasare a sezonului. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a cedat la Petrosani pe terenul nou promovatei Energeticianul, scor 1-2. Gazdele au condus cu 2-0 la pauza iar „Baietii in ghete” au redus din diferenta prin Marvin Schieb. Formatia din…

- Festivalierii au fost inventivi și au protestat impotriva partidului condus de Liviu Dragnea sub diferite forme. De la mesaje inscripționate pe tricouri, pana la clasica scandare, „M..e PSD”. De altfel, chiar și strainii turiștii veniți din strainatate au scandat, fara ezitare impotriva…