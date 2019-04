Stiri pe aceeasi tema

- Echipele timisorene care au jucat in deplasare in runda a 28-a a Ligii a II-a au obtinut remize. Atat meciul Pandurii Tg. Jiu – ACS Poli, cat si Metaloglobus – Ripensia, s-a incheiat cu scorul de 1-1. De asemenea, in ambele cazuri gazdele au fost cele care au marcat primul gol. O misiunea mai dificila…

- Executivul a adoptat, miercuri, o OUG pentru profesorii care s-au titularizat cu note mai mari de 7 si nu s-au angajat in urmatorii 6 ani de la sustinerea concursului, in urma excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor articolul 253 din Legea Educației Naționale, potrivit Mediafax.„Este…

- Victoria cu Universitatea Cluj, la debutul lui Gheorghe Mulțescu pe banca Petrolului, ”combinata” cu jocul rezultatelor din ultima runda au relansat lupta pentru promovarea in Liga I, dupa ce trei dintre primele patru clasate au suferit infrangeri! Astfel, la Constanta, ASSCS Farul, echipa aflata pe…

- Puncte importante obtinute de ACS Poli in duelul din subsol cu CS Balotesti. Timisorenii pregatiti de Valeriu Rachita s-au impus pe final, scor 3-1 (1-1) dupa ce oaspetii au ramas in inferioritate numerica. Badauta (dubla) si italianul Paramatti au contribuit la succesul care-i mai ofera sperante la…

- „Electrica” va fi maine gazda unui duel care poate fi catalogat ca „al suferintei”. Dupa ce a remizat la Snagov, ACS Poli mai poate spera la salvare daca trece pe teren propriu de o alta ilfoveana, CS Balotesti, gruparea aflata in fata la sapte puncte distanta. Timisorenii au si probleme dupa jocul…

- Situația e una fara precedent in Romania. Miercuri, cand toata lumea aștepta de la Palatul Cotroceni o declarație prin care sa fie oprit acest blocaj intre cele doua Palate, Cotroceni și Victoria, de la Administrația Prezidențiala a fost lansat un nou atac, de data aceasta la Bugetul pe 2019. Despre…

- O noua saptamana, noi mutari la ACS Poli. Dupa ce a renunțat la doi jucatori imprumutați de la Astra tot in aceasta luna, managerul Valeriu Rachita a optat pentru un nou mijlocaș ofensiv care aparține de aceeași grupare din elita. E vorba de internaționalul moldovean Victor Stina, care provine de la…

- ACS Poli a mai transferat astazi doi jucatori. La ultima clasata vor evolua in sezonul de primavara si doi jucatori legati contractual de Astra. E vorba de portarul Cristian Nedelcovici si mijlocasul Sebastian Culda. Primul a avut aparitii in acest sezon doar la echipa a doua a giurgiuvenilor, in timp…