Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca ziua de luni, 17 iunie 2019, este declarata zi libera atat pentru salariatii din sectorul public cat si pentru elevi si studenti, S.C. Publitrans 2000 S.A. informeaza publicul calator ca, in perioada 15 iunie – 17 iunie 2019, circulatia autobuzelor in municipiul Pitesti se va desfasura…

- Echipa lui Calin Popescu Tariceanu, prezenta, miercuri, la consultarile cu Președintele Klaus Iohannis, a reușit sa produca rumoare la Palatul Cotroceni, dupa ce președintele ALDE refuzase sa se ridice de pe scaun, cum prevede protocolul in prezența Președintelui Romaniei. Președintele ALDE a ignorat…

- Retrogradata sportiv, ACS Poli s-a prezentat in Capitala cu un lot restrans, fara majoritatea strainilor. Cealalta fosta divizionara A, gazda Daco-Getica Bucuresti s-a impus cu 3-1, dar trupa lui Marius Baciu scapase de runda trecuta de emotii. Dupa joc pe pagina clubului timisorean a fost postat si…

- Prezența la vot la nivelul județului Vrancea, la alegerile europarlamentare, a depașit 30 la suta, la ora 16.00. Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana la aceasta ora au votat 95.038 dintre vrancebii cu drept de vot. Dintre aceștia, 84.876 Au votat pe listele permanente, 9.862 pe listele suplimentare,…

- Primaria Capitalei a prevazut in bugetul pe 2019 fonduri pentru modernizarea fabricii URAC, care anul viitor ar putea produce 2-3 tramvaie, spune Aura Raducu, directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București – Ilfov (ADITPBI). “Fabrica URAC trebuie modernizata”,…

- Clubul Petrolul a anuntat data cand va avea loc mult asteptata sedinta in care sa se stabileasca viitorul clubului – vineri, 17 mai 2019, cu incepere de la ora 13.00. “Cu aceasta ocazie se va alege, prin vot, reprezentantul membrilor susținatori in Adunarea Generala a Asociaților, ca urmare a demisionarii…

- Prevederea apare intr-un proiect de OUG referitor la continuarea programului de investitii in sistemele de distributie centralizata, in perioada 2019-2027 si modifica Legea serviciilor comunitare de utilitați publice nr. 51/2006, scrie economica.net. Ce modificari au fost facute Articolul…

- Prezența de nivel inalt la Adunarea Generala a Filialei Buzau a Asociației Comunelor din Romania (ACoR), care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. La intalnirea primarilor buzoieni au participat președintele Comisiei Naționale de Prognoza Ion Ghizdeanu, directorul general al Agenției pentru Finanțarea…