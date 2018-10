Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Barcelona a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Girona, intr-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei, in care a jucat mai mult de o repriza in inferioritate numerica.FC Barcelona a deschis scorul prin Messi, in minutul 19. In minutul…

- ACS Poli trece printr-o faza ciudata in acest inceput de campionat. Timișorenii fac o repriza buna, dupa care irosesc toate lucrurile bune. Echipa lui Ștefan Nanu a condus-o pe fruntașa Sportul Snagov dupa prima repriza, dar a incasat din nou doua goluri in partea a doua. S-a incheiat 2-1 pentru ilfoveni,…

- SCM Politehnica și Potaissa Turda au incheiat la egalitate partida restanta din prima runda a Ligii Zimbrilor. A fost 26-26 dupa ce la pauza oaspeții au condus cu 17-12. Noi veniții Marius Sadoveac și Milos Dragas au fost cei mai buni marcatori ai alb-violeților și ai partidei. Alb-violeții nu au inceput…

- ACS Poli a dominat si a condus-o pe UTA in prima repriza a meciului din turul IV al Cupei Romaniei. Reusita lui Octavian Draghici din prima repriza a fost insa insuficienta pentru calificare, timisorenii au facut o repriza secunda execrabila iar aradenii au intors tabela si s-au impus cu 2-1! Dupa duelul…

- Formația pregatita de Ionel Ganea a irosit șansa victoriei la primul meci pe teren propriu din acest sezon in B. ACS Poli a avut doua goluri avantaj cu Dacia Unirea dupa un penalty cadou și o reușita frumoasa a lui Cosmin Birnoi, dar a cedat avantajul intr-un singur minut. S-a incheiat 2-2 și criza…

- ASU Politehnica nu revine cu niciun punct din prima deplasare a sezonului. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a cedat la Petrosani pe terenul nou promovatei Energeticianul, scor 1-2. Gazdele au condus cu 2-0 la pauza iar „Baietii in ghete” au redus din diferenta prin Marvin Schieb. Formatia din…

- Formația pregatita de Ionel Ganea a disputat primul amical dupa revenirea din cantonament. ACS Poli s-a impus in fața divizionarei C din Ghiroda cu 3-0, dar pana la pauza Golda și compania nu reușisera sa-i invinga pe Gakos și Andrei Filip. Revenit in echipa, cel puțin deocamdata, Alex Popovici a semnat…

- ASU Politehnica a inregistrat a doua remiza la rand in amicalele verii. A fost astazi pe ”Știința” tot un 2-2 și tot cu o divizionara C, dar de aceasta data cu Reșița lui Octavian Benga. Formația pregatita de fostul ”secund” al lui ACS Poli a condus la pauza. Gazdele au pus stapanire pe joc dupa […]…