- CFR Cluj profita de pauza competiționala provocata de meciurile echipelor naționale pentru a disputa o partida amicala impotriva rivalei din Liga 1, ACS Poli Timișoara. liveSCORE de la 12:00 CFR Cluj - ACS Poli Amicalul dintre CFR Cluj și ACS Poli Timișoara se disputa pe stadionul Dr. Constantin Radulescu.…

- ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a terminat la egalitate cu FC Voluntari, 2-2 (0-1), luni seara, la Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a doua a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Sepsi OSK a scapat printre degete victoria la primul sau meci jucat la Sfantu Gheorghe in Liga I, care a…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, s-a declarat multumit de evolutia formatiei sale, care a remizat, duminica, in deplasare, scor 1-1, contra liderului CFR Cluj. "Ma multumeste ca am avut incredere si am crezut pana la final ca putem sa egalam. Ma multumeste si jocul din repriza secunda,…

- Formatia CFR Cluj a terminat la egalitate, duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FCSB, intr-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, in care Andrei Peteleu si Mihai Pintilii au fost eliminati si oaspetii au egalat in minutul 90+1, informeaza news.ro.Au marcat: Culio…

- Ricardo Cadu (36 de ani), cel mai reprezentativ jucator strain din istoria CFR-ului, este prezent la Cluj pentru a urmari duelul dintre fosta sa echipa și FCSB. Acesta le-a dezvaluit jurnaliștilor ca marele sau regret din perioada petrecuta in "Gruia" este ca nu a invins-o niciodata pe FCSB. "S-a schimbat…

- ACS Poli iși continua seria neagra din acest an. Formația lui Leo Grozavu a fost invinsa și de Juventus București, in runda a doua a play out-ului, scor 0-1. Ex-timișoreanul Robert Elek a marcat golul prin care și-a scapat cel puțin temporar echipa de ultima poziție. Acest rezultat inseamna totodata…

- Clubul a precizat ca accesul general în stadion se va face începând cu ora 18.45 si le recomanda fanilor, pentru evitarea conflictelor în tribune, sa nu vina la arena cu articole vestimentare cu emblem echipei oaspete, exceptie facând suporterii din sectorul 28, destinat…

- Duminica, de la 20:45 e meciul dintre primele doua favorite la titlu. CFR Cluj și FCSB au luat de 6 ori titlul Ligii 1 in ultimii 10 ani, duelul lor devenind noul derby al Romaniei. CFR și FCSB au inceput pe primele doua locuri playoff-ul, poziții pe care le ocupa inca din etapa cu numarul 10. Conform…

- Soluția lui Gigi Becali pentru a-l liniști pe Dan Petrescu la derby-ul CFR Cluj – FCSB, programat duminica, de la ora 20:45, in etapa a doua din play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Finanțatorul FCSB este convins ca antrenorul liderului le va da indicații jucatorilor, chiar daca este suspendat și va urmari…

- Premiera in istoria recenta a sportului constantean Doua persoane au fost condamnate in cazul incidentelor de la un meci de fotbal jucat acum patru ani, la Ovidiu, in care arbitrul care conducea partida a fost batut Este vorba de partida CSO Ovidiu CS Eforie, disputata pe 3 mai 2014, in etapa a patra…

- George Țucudean a marcat în minutul 10, iar Billel Omrani în minutul 90+3. Formația CSM Iași a primit un penalty în minutul 84. Antrenorul echipei din Gruia, Dan Petrescu, a fost trimis în tribuna în minutul 87 din cauza protestelor. "Arbitrajul a…

- Formația timișoreana de prima liga nu are o misiune ușoara la inceputul play out-ului. ACS Poli are doua dispute la rand in deplasare in Ilfov. Duminica banațenii dau piept cu FC Voluntari iar tehnicianul Leo Grozavu a vorbit și despre arbitrajele care l-au afectat in jocurile din zona Capitalei. ”Au…

- CFR Cluj va intalni astazi de la ora 20:45 in Gruia in primul meci al primei etape din acest sezon al play-off-ului Ligii i formația CSM Poli Iași. Ajunși cu mult noroc in play-off datorita situației mai bune intr-un clasament in trei cu FC Botoșani și Dinamo, echipe cu care a terminat sezonul regular…

- CSM Politehnica Iasi porneste astazi, pentru prima data, in faza de elita a Ligii I. Formatia ieseana joaca de la ora 20:45, la Cluj, cu liderul campionatului, CFR.Moldovenii, prin vocea lui Marius Chelaru, au recunoscut ca gazdele pornesc cu prima sansa. Diferentele de buget, valoare a loturilor…

- CSM Politehnica Iasi este gata de startul in play-off-ul Ligii I de fotbal. Formatia ieseana va pleca maine la Cluj, unde vineri, cu incepere de la ora 20:45, va juca partida contra CFR, din prima etapa a fazei a doua a campionatului. Antrenorul Flavius Stoican are dificultati de alcatuire a echipei.…

- Dupa victoria impotriva echipei Croaþiei, Romania a jucat, luni seara, al doilea meci al acestei perioade din cadrul testelor din preliminariile Mondialului din China. Echipa Romaniei, cu Nicoara in lot si Sapera second, a jucat la Cluj cu selecþionata Italiei. Speranþele erau unele foarte…

- 21 de școli inchise in Mehedinți! In sedinta CJSU, din data de 26 februarie, s-a stabilit inchiderea a 7 institutii de invațamant din localitațile: Ilovaț, Gruia, Șișești, Balvanești, Eibenthal, Breznița Motru și Bicleș, alte zece școli din localitațile: Podeni, Dumbrava de Jos, Tamna, Jiana, Livezile,…

- Liderul CFR Cluj a invins ''lanterna rosie'' Juventus Bucuresti cu scorul de 2-0 (0-0), duminica, la Ploiesti, intr-un meci din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului regulat. Echipa din Gruia a marcat destul de tarziu, dar a transat soarta meciului in decurs de mai putin…

- SCM Politehnica Timișoara s-a impus mai greu decat era de așteptat pe terenul ultimei clasate. Formația alb-violeta a caștigat in cele din urma jocul din deplasare cu Politehnica Iași, scor 31-27 (14-15). Jucatorii gruparii din Moldova au amenințat in timpul saptamanii ca nu vor intra pe parchet din…

- FC Viitorul a invins CSM Poli Iasi, scor 1-0, in ultima etapa a sezonului regulat. Ambele echipe s-au calificat in play-off-ul Ligii I. Formatia FC Viitorul a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa CSM Poli Iasi, in etapa a XXVI-a, ultima a sezonului regulat al Ligii I. Ambele echipe…

- Formatia CSU Craiova a remizat, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa ACS Poli Timisoara, intr-un meci din ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I. Craiovenii vor evolua in play-off, iar timisorenii in play-out-ul primului esalon. Golurile au fost marcate de Dimitrov '57 pentru…

- Tehnicianul Astrei Giurgiu, Edward Iordanescu, a declarat, sambata seara, ca CFR Cluj a meritat victoria in meciul din etapa a XXV-a a Ligii I, scor 2-0. El a precizat ca echipa sa este una tanara, "in reformare"."O echipa care, in comparatie cu noi, a schimbat, investind bani, ne-a luat golgheterul…

- Deși au mai jucat cu divizionara C din Ghiroda in aceasta iarna, ACS Poli a disputat inca un amical la cererea noului antrenor. Leo Grozavu a vrut sa-și cunoasca mai bine elevii, a introdus mai mulți tineri pe parcurs, dar l-a testat și pe argentinianul Esteban Ciacchieri. Atacantul care aparține de…

- CSU Craiova are sansa de a se apropia la patru puncte de FCSB si la sase puncte de liderul Ligii I, CFR Cluj in cazul in care se va impune in aceasta seara de la ora 20:45 pe noul „Ion Oblemenco” din Banie in fata nou-promovatei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Meciul se anunta greu pentru olteni, cei de…

- STEAUA - CFR CLUJ 2018 LIVE VIDEO: "Acum e vorba de CFR și Dinamo pentru ca urmeaza meci cu CFR și dupa aia cu Dinamo. Deci e o practica, probabil se dorește sa aiba un efect psihologic, deci nu știu. Dar cunoaștem acest lucru, nu ne mai impresioneaza, nu ne afecteaza și nici nu ne intereseaza prea…

- S-a decis soarta lui Baluța! ”S-a terminat!”. Ce se intampla cu jucatorul Craiovei. Zi de zi aproape, Gigi Becali a trambițat cate ceva despre transferul „iminent” al lui Alex Baluța , de la CSU Craiova. Gigi Becali s-a decis azi sa puna punct acestei șarade, acceptand ca nu-l va lua pe olteanul de…

- Tehnicianul Ionut Popa nu mai este antrenorul echipei ACS Poli Timisoara, dupa ce contractul sau a fost reziliat de comun acord. Conform ProSport, conducerea clubului timisorean are ca variante de inlocuire pentru Ionut Popa pe Leo Grozavu sau Ioan Andone. Grozavu a fost abordat toamna trecuta de…

- Formatia CFR Cluj a invins, luni, pe teren propriu, echipa Concordia Chiajna, scor 2-0, si a revenit pe primul loc in Liga I, dupa ultimul meci al etapei a XXIII-a a Ligii I, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Vinicius '26 si Mailat '59.

- Formatia CFR Cluj a invins, luni, pe teren propriu, echipa Concordia Chiajna, scor 2-0, si a revenit pe primul loc in Liga I, dupa ultimul meci al etapei a XXIII-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Vinicius '26 si Mailat '59, conform news.ro.1-0: Vinicius a marcat cu capul din centrarea…

- CFR Cluj a invins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 2-0 (1-0), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal, prima din 2018. Echipa din Gruia s-a impus prin...

- CFR Cluj are sansa de a reveni astazi pe primul loc in Liga I. Depasiti de FCSB, ardelenii trebuie sa se impuna in Gruia in ultimul meci al etapei a XXIII-a impotriva formatiei Concordia Chiajna pentru a fi din nou lideri in clasament.A A

- Pentru prima data dupa 14 ani, duelul dintre echipele care se bat la titlul de campioana, FCSB versus CFR, va decide si golgeterul Ligii 1. Ani la rand, in sezoanele precedente, golgeterul a fost o disputa intre alte echipe decat cele care si-au disputat si titlul de campioana. De aceasta data, miza…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi preferat ca meciul din deplasare cu Dinamo, de duminica, sa aiba loc pe Arena Nationala si nu pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, informeaza site-ul clubului. …

- Handbaliștii alb-violeți au invins de doua ori divizionara secunda Știința Bacau in ultimele teste dinaintea restartului campionatului. SCM Politehnica a caștigat primul joc cu 29-25 iar astazi diferența dintre cele doua a fost mai mare: 38-29. Formația pregatita de Pero Milosevic a ramas astfel neinvinsa…

- Alin Apetri, jucatorul de banda dreapta, venit in urma cu sase luni la Unirea Alba Iulia, si-a reziliat contractul cu divizionara terta, fiind primul fotbalist plecat in aceasta iarna de la gruparea din Cetatea Marii Uniri. Momentan accidentat, „Tuchi”, cum ii spun apropiatii, va ramane in Seria a 5-a…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, disputa sambata, 27 ianuarie, al doilea meci amical al perioadei de pregatire, intalnind, de la ora 11.00, pe stadionul "Farulldquo;, Victoria Cumpana Liga a 5 a , al carei nou antrenor este Vasilica Cristocea,…

- "Printul" Cristea se intoarce in fotbal! Cu toate ca vremurile sale de glorie au apus, Adrian Cristea este curtat de unul dintre cele mai titrate cluburi de pe meleagurile noastre, CFR Cluj, ocupanta primului loc in Liga I. Din cate se pare, fostul jucator este tentat sa accepte propunerea oficialilor…

- Clubul de fotbal CFR Cluj a anuntat, marti, oficial transferul lui Alexandru Ionita de la Astra Giurgiu, mijlocas care s-a alaturat inca de sambata lotului condus de Dan Petrescu in stagiul de pregatire din Spania. "Misiune indeplinita: Alexandru Ionita este noul jucator al CFR-ului! Suntem…

- Performanta Ighiu, cea mai bine plasata dintre conjudetene la mijlocul campionatului, locul secund in Seria a 5-a a Ligii a 3-a, la patru puncte de liderul „U” Cluj, va avea un buget redus in partea secunda a campionatului. Inaintea primei ședințe de pregatire, intr-un dialog tranșant cu jucatorii,…

- Formația pregatita de Ionuț Popa a caștigat clar al doilea joc din 2018. ACS Poli a invins-o cu 4-0 in deplasare pe divizionara C Național Sebiș. Printre marcatorii timișorenilor s-au numarat Adrian Zaluschi și Alex Popovici, jucatori aduși in aceasta pauza competiționala. Spre deosebire de jocul de…

- Jo Santos a dezvaluit ca viseaza sa aduca trofeul Cupei Romaniei la Iasi, brazilianul moldovenilor fiind impresionat din Liga 1 de CFR Cluj si de Gnohere Si fotbalist, si un tip senin, dintr-o bucata. Jo Santos (26 de ani) face parte dintre brazilienii care au adus un plus Ligii 1 in ultima vreme. Varful…

- Dupa ce a lasat-o pe Unirea Dej in turul acestui sezon, antrenorul Alpar Meszaros va continua tot in Liga a III-a, potrivit cjsport.ro. „Mesi” a semnat un contract promitator cu AFC Odorheiu Secuiesc, acolo unde se va ocupa si de academia de copii si juniori a clubului. Formatia din Harghita a fost…

- Nistor va avea discuția finala cu conducerea CFR-ului pentru a vedea daca poate ramane liber de contract, urmand sa revina in Ștefan cel Mare. Dan mai e dorit și de CS U Craiova. Zi decisiva pentru Dan Nistor! Mijlocașul de 29 de ani s-a intors aseara la Cluj și are programata azi o intalnire cu șefii…

- Viitorul si-a pierdut golgheterul din prima parte a campionatului. George Tucudean, revitalizat de Gica Hagi in turul de campionat, s-a transferat la CFR Cluj, pentru un milion de euro. “Regele” vrea sa aduca in locul lui Tucudean un jucator iesit de pe radarele Ligii 1. Este vorba de Mihai Vodut, de…

- CFR il vrea cu orice preț pe Ionița. VEZI ce pretenții are Astra in schimbul mijlocașului Liderul campionatului va incerca sa-l transfere pe Alexandru Ionița, de la Astra Giurgiu, pana la finalul perioadei de transferuri. Jucatorul de 22 ani este dorit de mai mult timp de ardeleni. La începutul…

- Revenirea lui Dan Nistor la Dinamo e ingreunata de bani: fotbalistul nu pleaca din Gruia fara o suma compensatorie, in jur de 100.000 de euro, exact aceiași bani pe care i-ar vrea și ardelenii in schimbul cedarii lui. Mijlocașul Dan Nistor vrea sa se intoarca in Ștefan cel Mare, viitorul sau arata gri…

- CFR Cluj, liderul Ligii 1, a anunțat prin intermediul site-ului oficial ca s-a desparțit de portughezul Thierry Moutinho. Mijlocașul de 26 de ani a fost imprumutat pana in vara in La Liga 2, la formația Cultural Leonesa, locul 17. "Mult succes la noua echipa, Thierry!", au scris oficialii lui CFR pe…

- Dan Petrescu a anunțat ca CFR Cluj de abia a pornit campania de achiziții: ”Vor mai veni trei”. CFR Cluj, liderul Ligii 1 i-a luat pe dinamovistul Valentin Costache, pe Sebastian Mailat, ex-ACS Poli, și pe George Țucudean, ex-Viitorul . Dar mai vrea jucatori. Dan Petrescu a anunțat ca CFR Cluj de…

- Presedintele CFR Cluj, Iuliu Muresan, a declarat ca si-ar dori Dinamo ca adversar in play-off si nu FC Botosani. Oficialul formatiei din Gruia a spus ca nu doreste sa infrunte in play-off FC Botosani si desi nu a spus-o raspicat e clar ca se teme de confruntarile cu moldovenii, pe care nu i-au invins…