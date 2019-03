Stiri pe aceeasi tema

- Au fost sperante dupa acel nesperat 1-0 cu Ripensia, dar totul reintra in normal pentru ACS Poli, care pare condamnata sa retrogradeze in Liga a III-a si sa „reuseasca”, astfel, doua „caderi” la rand, si in doar doua sezoane sa ajunga din elita in Divizia C. Astazi, echipa „salvatorului” Valeriu Rachita…

- ACS Poli incearca sa treaca peste esecul cu UTA maine, intr-un important joc pe teren propriu. Elevii lui Valeriu Rachita au insa parte de un adversar puternic, a treia clasata Academica Clinceni, formatie hotarata sa recupereze la Timisoara punctele pierdute acasa tocmai cu o alta timisoreana, Ripensia.…

- Formatia daneza Vejle Boldklub a anuntat oficial miercuri numirea noul antrenoror al echipei, in persoana lui Constantin Galca, acesta semnand un contract pe un an. Romanul il succede la Vejle pe italianul Adolfo Sormani si are o misiune dificila, aceea de a salva echipa de la retrogradare, Vejle fiind…

- Echipa de volei Unirea Dej a invins, ieri dupa-amiaza, ”U” Cluj cu scorul de 3-2 și mai adauga doua puncte in clasamentul Diviziei A1. Meciul – care a contat pentru a XVIII-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin – s-a disputat ieri, cu incepere de la ora 17, in Cluj-Napoca. ”U”-iștii (ultimul loc in…

- Daca nu ai curajul și nici banii necesari ca sa treci direct la o mașina electrica, cea mai buna alegere este una hibrid plug-in. Ai avantajul de a o utiliza atat pe carburant, adica pe benzina, cat și pe sistemul electric. Preferabil, ar fi sa o folosești doar in modulul electric, iar pentru București,…

- ACS Poli a pierdut la limita si cel de-al doilea amical din Antalya. Elevii lui Valeriu Rachita au fost invinsi pe final de liderul esalonului secund din Ucraina, SC Dnipro-1, scor 0-1. In acest joc timisorenii au folosit si ultima achizitie a iernii, pe belgianul Josias Roulez. Prima repriza a jocului…

- Aproximativ 30 de elevi s-au strans, joi dupa-amiaza, in fata sediului Consiliului Judetean pentru a protesta, nemultumiti de faptul ca nu este acorda reducerea de 50 la suta la transportul judetean pentru elevi si studenti.Ei au avut pancarte pe care scria "Ne cunoastem drepturile si luptam…

- Uzina Mecanica Sadu a ramas, in weekend, fara energie electrica din cauza caderilor masive de zapada din ultimele zile. Nici orasul Bumbesti-Jiu si localitatile componente nu au scapat de furia naturii. Autoritatile locale s-au luptat cu nametii, au fost si gospodarii care au ramas fara alimentare cu…