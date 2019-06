Stiri pe aceeasi tema

- Un imn special a fost creat cu ocazia vizitei Papei Francisc in Romania, refrenul imnului, „Sa mergem impreuna toti!”, urmand sa fie auzit in Capitala pe 31 mai, cand Suveranul Pontif va prezida Sfanta Liturghie la Catedrala Sfantul Iosif.

- "Ma simt bine, m-am antrenat foarte bine dupa FedCup, meciurile de la Fed Cup m-au ajutat foarte mult la incredere. Consider ca sunt pregatita pentru acest sezon de zgura, insa nu am de unde sa stiu cum va fi. Este cea mai buna parte a anului pentru mine si sper si anul acesta sa fie la fel. Mi-am…

- CSM Știința Baia Mare a terminat la egalitate meciul disputat sambata dimineața cu Steaua pe stadionul “Ghencea 2” din Capitala, scor 13-13, și pastreaza inca șanse de a ocupa unul din primele doua locuri la finalul sezonului regulat. Vor conta insa și rezultatele celorlalte echipe cu care ne luptam…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, arata ca tocmai s-a nascut primul copil al unui cuplu care a aplelat la programul ”O șansa pentru cuplurile infertile”.Citește și: Președintele Partidului Socialiștilor Europeni anunța INGHEȚAREA relațiilor cu PSD: AMENINȚA cu excluderea din PES S-a…

- Universitatea Cluj a castigat clar in Colentina, 6-2 cu Daco-Getica Bucuresti la capatul unui joc care a adus, cel putin pe moment, linistea la echipa antrenata de Bogdan Lobont. „Sepcile Rosii" raman bine situate in lupta pentru promovarea in primul esalon unde liderul, Academica Clinceni, pare tot…

- Cu Goga și Gavra în mare forma la meciul cu elevii lui Marius Baciu, ambii bifând câte doua goluri, capitanul Universitații reușind și doua pase de gol, fostul portar s-a declarat mulțumit de prestația ofensiva a echipei. Lobby a precizat ca victoria din București este rezultatul…

- SCM Poli Timisoara a incheiat cu succes poate cea mai aglomerata perioada a sezonului. Dupa triumful din Cupa, banatenii au legat victoriile in Liga Zimbrilor, acolo unde a venit randul Bacaului sa plece invinsa din Sala „Constantin Jude”. „Sprintul” alb-violetilor s-a incheiat cu scorul de 30-24 intr-un…

- Cupa ”Inizio Junior”, inceputa la 9 februarie cu intrecerea copiilor din grupele 2011 – 2012, a luat sfarșit la sfarșitul saptamanii trecute, odata cu incheierea jocurilor la care au participat echipele din grupa de varsta 2010. Intre timp au avut loc intrecerile grupei 2008, in zilele de 16-17 februarie,…