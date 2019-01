Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Campioana en titre, CFR Cluj, o va infrunta pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe in cel mai interesant duel din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la Casa Fotbalului, scrie Agerpres. Meciul se va desfasura pe terenul echipei din Sfantu Gheorghe.…

- Sebastian Culda, fostul atacant al Unirii Alba Iulia, se pregatește de o saptamana, cu FC Dunav Ruse, echipa de prima liga din Bulgaria, avand oportunitatea unei experiențe externe. Imprumutat in turul campionatului de Astra Giurgiu la divizionara secunda Metaloglobus București, sub comanda aiudeanului…

- Aventura celor doi tineri jucatori impruutați de FC Voluntari la Energeticianul Petroșani a luat sfarșit prematur. Parcursul modest al echipei antrenate de Bogdan Andone in prima parte a sezonului a dus la desparțirea de o serie de jucatori cu nume, care nu mai fac parte din planurile de viitor ale…

- "Felicitam adversarul, a jucat cu inteligenta, am facut multe greseli, am fost surprinsi pe contraatac. Ma deranjeaza atitudinea unor jucatori, sa mai avem sanse reale de play-off si sa ai asemenea atitudine...Nu poti sa te prezinti in halul asta. Eram la un moment dat ca jaloanele prin careu.…

- Costel Enache, noul tehnician al Astrei Giurgiu, spune ca a gasit o echipa lipsita de incredere, dar cu jucatori de calitate. - Domnule Enache, nici nu ați inceput bine treaba la Astra ca v-ați și lovit de probleme.- Asta este situația, trebuie sa gasim soluții și sa nu ne plangem. Vremea urata nu…

- Alb-violetii pregatiti de Cosmin Petruescu sunt favoriti pe terenul penultimei clasate, cu toate acestea tehnicianul lui ASU Politehnica nu desconsidera Balotestiul. „Conferentiarul” se asteapta la un teren prost in Ilfov si are in continuare cateva absente importante in lot. Mai mult, timisorenii au…

- Decizie halucinanta luata de conducerea societații de termoficare din Timișoara, Colterm SA, in condițiile in care compania este in pragul colapsului – isi deschide magazine in mallurile din Timisoara. Asta in conditiile in care situatia financiara a companiei este una dezastruoasa, iar Consiliul Local…

- Gabi Balint, fostul mare jucator al Stelei, a criticat in termeni duri jocul FCSB-ului din victoria cu Astra Giurgiu, 1-0. Acesta a fost dezamagit in special de Florinel Coman și Dennis Man, doi jucatori care au jucat modest in partida de duminica seara. "FCSB nu joaca nimic de cateva meciuri. Cand…