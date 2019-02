Stiri pe aceeasi tema

- ACS Poli a cedat astazi la Side, in Turcia, la limita contra liderului din liga secunda din Ucraina, Dnipro-1. Poli a avut o prestație buna, contra unei echipe care a avut inițiativa, dar „alb-violeții” s-au plans de deciziile arbitrului, acesta nedictand doua penalty-uri pentru banațeni. Ucrainienii…

- Joc bun, dar nu destul pentru un rezultat pozitiv. ACS Poli Timișoara a pierdut la limita, 0-1, primul duel din cantonamentul pe care-l efectueaza in Antalya. Duminica, „alb-violeții” lui Valeriu Rachita au avut o prestație buna contra unei formații mai bine situate, MFK Ruzomberok, trupa care este…

- Formatia pregatita de Valeriu Rachita va mai disput un joc amical inaintea plecarii in Antalya. Astfel, ACS Poli va juca miercurea viitoare cu Millenium Giarmata. De asemenea, timisorenii si-au schimbat o parte a adversarilor din cantonament. Echipele rusesti nu mai apar in program, in schimb, banatenii…

- Unul dintre cei mai mari fotbalisi din Ucraina, Serghei Rebrov, e acum antrenorul celor de la Ferencvaros, iar in stagiul din Antalya s-a confruntat atat cu cei de la Craiova, cat si cu Viitorul, fosta campioana a Ligii 1 Betano. Acesta a vorbit despre confruntarile cu echipele...

- Rapid București l-a transferat pe Catalin Oanea (19 ani). Mijlocașul a evoluat in prima parte a sezonului la FC Snagov, liderul din Liga a 2-a. Catalin Oanea a fost prezentat astazi oficial. Mijlocașul cu o cota de piața de 50.000 de euro a parasit liderul ligii secunde chiar daca acolo izbutise sa…

- Noul stadion din Targu Jiu se apropie de finalizare, insa dupa doi ani de intarziere. Astfel, in vara anului 2019, echipele Pandurii Targu Jiu si Energeticianul pot juca pe o arena de 25 de milioane de euro. Tot acolo ar putea sa ajunga si vicecampioana Ligii 1, FCSB, dar si Astra. „Pe mine nu m-a ……

- Diego Armando Maradona, antrenorul echipei mexicane de fotbal Dorados de Sinaloa, a insultat, duminica seara, suporterii echipei Atletico San Luis, care l-au provocat dupa infrangerea suferita de acesta in finala Turneului Apertura din divizia secunda.

- SCM Timisoara nu a reusit un meci bun ieri seara cu CSM Oradea. „Leii” banateni au fost invinsi de cei bihoreni la o diferenta mare, scor 99-76 dupa un duel dominat de oaspeti. Formatia pregatita de Miodrag Perisic nu a castigat niciun sfert. Baschetbalistii alb-violeti nu se simt grozav in grupa fruntaselor.…